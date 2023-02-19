老同學聚會，菲菲打扮得特別亮麗。大家私下討論著，她今天為誰打扮？有人說她是為了見那位曾經喜歡過她的男生，「女為悅己者容」。她自己則說：「打扮是給自己看，增加自信，現代女性奉行的是女為悅己容。」旁邊更有人幫襯插嘴：「我猜妳是想贏過其他漂亮女生，應該改為：女為妒己者容。」一句話延伸出這麼多種不同的意見，有趣地成為大夥爭辯的焦點。

「女為悅己者容」出自《戰國策．趙策》，還有一句「士為知己者死」。在男尊女卑的社會裡，女人沒地位，需要從一而終地取悅男人，為了喜歡自己的人而妝容，為他打扮是必要的，有的女人不惜束胸纏腳迎合男人們的喜好。例如楚王愛女人細腰，宮中有人因此餓死。那時的女性沒有你喜歡我，我卻未必喜歡你，幹嘛為你打扮的想法。但也有人說，對方已經喜歡你，就不需要再勞神苦思地裝扮來爭寵。這是另一種偷懶的想法。

在這個看臉的世界，真愛需要精心守護。如果女性可以選擇悅己者容，應該會妝扮得更開心。喜歡某人而為對方打扮，是心甘情願的事。愛一個人最常見的表現，就是把最好的自己呈現給對方。

許多現代女性則說「女為悅己容」，漂亮的目的並非去迎合異性，花若盛開，蝴蝶自來，只管風情萬種，自己開心。化妝的用意只是為自己加分，好好愛自己。女為悅己而容，女性自主地呈現美麗，妝扮是因為能夠讓人更有自信，讓自己高興，喜歡自己看起來更加美麗的模樣。現代女性不再是只為了男性而妝點打扮自己，而是為了能夠讓自身感到快樂而去做的。

至於「女為妒己者容」，則是一種奇妙的心理。女人之間難免暗地裡較勁，爭奇鬥豔。美麗是一種競爭力，要讓對手自嘆不如，用的配件名牌要比對方的更高級。一個打扮漂亮的女人走在街上，注視她的眼睛，通常女人比男人多了好幾倍，「女為妒己者容」似乎更接近於事實。每天外出工作的女人，鬥志高昂地與女同事們爭艷，不介意少睡一個小時，洗頭護髮做面膜精心化妝，以最佳狀態出現在公司的女同事或競爭者面前，這是讓自己變美的原始動力。

順口溜流傳著：「女為悅己者容，男為悅己者窮」，男人女人間的愛恨情仇一直糾結不清。一位男士說，他為喜歡的女人變窮後才發現，現代女性太會做假了，不只是美容化妝能變成另一個人，網路上每個女生的臉也越來越相似，原來的面貌經過手機 軟體處理，都是大眼睛、高鼻子、尖下巴、長睫毛、鵝蛋臉。現在的女人在虛擬的網路世界裡化濃妝、修臉，不知面對面時，是否會見光死？（寄自加州 ）