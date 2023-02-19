達姆∕圖

十六歲那年的暑假，我坐長途火車從華東到四川西部攀枝花地區的姑姑家玩。我有兩個姑姑在那裡，我住在大姑姑家，大姑姑工作忙，經常見不著面。有一天，我遛遛噠噠從小路去了小姑姑家。那是下午三、四點左右，小姑姑和當時的未婚夫吳叔叔在廚房忙碌，這時候不早不晚，也不知他們做的是哪一頓飯。小姑姑叫我自己進屋去坐。屋裡還有一個二十來歲的年輕人，我局促地微微對他點了頭，他憨憨地笑了一笑。小姑姑告訴我，那是吳叔叔的弟弟。

我無聊地坐了一會兒後，小姑姑端上一碗蒸菜叫我吃。我在大姑姑家已經吃過午飯，不餓，不想吃。小姑姑說，這是山八菇，味道很鮮，是山上野生的，彝族老鄉採了背下來到集市賣，難得買到。

如此聽來，山八菇確實有一番魅力。我便搬了一只小凳，坐在小桌邊，拿起碗筷。十六歲的我還不懂得招呼人，對面的年輕人見我坐下，自己也拿了個凳子坐在桌邊開始吃菜，我忽然覺得自己一聲不吭、自顧吃喝的樣子很無禮，頓感汗顏。

兩個陌生人對坐著吃同一盤菜，本是食不知味，在這尷尬的情形下，山八菇的好滋味像是童話《傑克與豌豆》裡魔豆長出的豌豆莖，飛快地竄出來，直衝雲霄，一下子把我從不爽快、不自在的場景裡解救出來。

這是一碗山八菇蒸肉，是肉絲、肉片還是肉沫，我不記得了，只記得山八菇與肉都鮮美無比、異常嫩滑。山八菇長得與平菇相似，白色的傘蓋、纖細的傘柄被小姑姑撕成一綹一綹，與豬肉糾纏交融，不分彼此。那時冰箱尚未普及，小姑姑一定是早上去買剛宰殺的豬肉，回來手工切剁，放上鹽、料酒、薑絲、胡椒粉、澱粉、蛋清抓拌醃製，再與山八菇混合攪拌，上鍋去蒸。以小姑姑的脾氣，肯定知道火候的重要，絕對不會像我性急提早揭開鍋蓋，也不會馬虎大意蒸過勁，於是才有了那一碗美味多汁的山八菇蒸肉。

許多年過去，我再沒機會回姑姑們的家，也再沒吃過山八菇。

兩個姑姑中，大姑姑的人生是一部勵志的奮鬥史，從一個插隊知青，到鄉村女教師，到教育局 局長，到縣長縣委書記，到市裡的局長廳長，完全依靠她個人的勤奮和毅力。小姑姑呢，多年來一直在醫院當護士，工作上四平八穩，感情上兩次婚姻都不幸福；教育兩個女兒不得法，她們青春期的反叛不懂事，成年後的工作問題，很是讓她操心受累。小姑姑年紀大了就一心向佛，按時學經吃素，定期去廟裡參拜，有時還特意買魚放生。她一定是深感自己人生的失敗吧？

我倒是知道她一直有多努力。像料理山八菇時，那一口人間至香至味，似乎代表了生活的真諦，比什麼都重要，推而廣之，在關乎日常的方方面面她都想求得一個極致。在她工資微薄的年月，她省吃儉用也要買一只夜光錶，為的是在夜裡可以不開燈看時間。她喜歡織毛衣，講究毛線的品質，愛買細細的開司米（cashmere，山羊絨的俗稱）。我記得小姑姑分辨開司米的模樣：用手一撚，把線搓開細看，便能篤定地判斷真假。

開司米那樣細的毛線，織起來會累死人，對小姑姑來說可不是什麼難事，她慢條斯理、見縫插針地織上十天半個月，一件毛衣就大體成形。她會織各種花樣，也會鉤針，成人的、孩子的衣服、褲子、背心、開襟衫都不在話下。織的與鉤的都針腳均勻平整，鬆緊有度，跟買的一樣好看，她因此獲得當地「編織一把手」稱號。她的手藝讓她周圍的人都受益，家人、親戚、朋友誰沒有穿過她織的毛衣？

她自己蓋了三層的獨立房後，開始在家種花種菜、養雞養鴿子，甚至在後院養起了豬。我妹妹說，小姑姑家一片五穀豐登、六畜興旺景象；大姑姑的女兒則說，么姨家永遠有新鮮的土雞蛋 、Q彈的土雞肉吃。夏天苤藍豐產，小姑姑要買一堆回來做鹹菜；秋天葡萄成熟時，小姑姑要自釀葡萄酒……總之，在力所能及的範圍裡，她一定要盡全力達到自我設定的目標，幹漂亮的活，做漂亮的事，得到滿意的結果。

因為這些牽絆，她不能撇下各種活計和家畜隨便離開，她的生活大大局限在以家為圓心的小空間。直到後來她的哥哥、我的爸爸生了病，她才下了很大的決心，把家委託給朋友，幾次不遠萬里來我家探望。

她來之前，特意買來很多雞樅蕈，跟朋友一起小心翼翼、細水長流地清洗乾淨、晾乾，再用菜籽油煎熬幾個小時，煉成一鍋蕈油，裝了兩大罐帶來。她直對我們感嘆雞樅蕈難洗：「把我們洗慘了。」

後來，我帶她去逛街，她看中一個正圓形的胸針，最後還是沒買，說：太團了。我起先也覺得胸針很漂亮，聽她一說，也覺得圓咕隆咚、中規中矩，缺少了靈動感。小姑姑並非不聰明，她的感官很敏銳，但是她被現實生活中小確幸的愉悅、小煩惱的折磨給束縛了，有的時候忘了大方向。

我的大姑姑也曾是一個感性的人，也講究食物的味道和口感。以前她做鄉村女教師時，自己架一個小火爐在宿舍門口，不嫌麻煩地將茄子、辣椒用明火烤熟，放點鹽在窠臼裡搗爛，加皮蛋、佐料拌均勻，那是有錢難買的下飯菜。她還教我切各種瓜瓜芋頭時，要用刀插進去再掰開，煮熟了味道更好。但是，她漸漸能超越女人的小情緒、小心思，捨棄了這些小歡樂、小滿足，打開胸襟，把眼光放到大處，她整個生活便徹底改變了。

然而，像我大姑姑那樣的人是少數，多數人還是像小姑姑這樣，循規蹈矩地過著平庸的小日子。多數人裡頭，凡事像小姑姑這麼勤快、認真的也不多見。她從不願意閒著，時時要找點活兒做點事，做什麼都得像模像樣，方才過得去，比如對一碗山八菇蒸肉，都要求盡善盡美，好似味道差了一分一毫，就有罪惡感。

我大姑姑像一座大山般堅定可靠，對於重大事件有高瞻遠矚的眼光，有一掌定乾坤的決斷，有救人於水火的能力，因此受到更多人的尊重和愛戴。在姊姊面前，小姑姑內心多少有些自卑，她只能在小事上幫忙，比如帶帶孩子，照顧一下病人，打毛衣做鹹菜，料理山八菇或者雞樅蕈之類。

一個人的資質是天賦，生來註定，而一個人的努力並未註定。儘管小人物的努力放在全社會來看，與一個大格局的人的努力有不同的效應，那又怎麼樣呢？馬拉松 長跑是運動，飯後百步走也是運動，有什麼能力就做什麼樣的事，只要做得用心、做得開心，小到一碗山八菇蒸肉，也能做成獨一無二、讓人吃一次就不會忘記的人間美味。

（寄自紐約）