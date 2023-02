風景如詩如畫的哈比村。(禾清.圖片提供)

英國 作家托爾金(John Ronald Reuel Tolkien)在兒童文學作品《哈比人歷險記》(The Hobbit, or There and Back Again)中用非凡的想像力描繪了哈比人:外型跟人類十分接近,但身材比較矮小,只有人類普通兒童的身高。他們並不是現實世界的矮人或侏儒, 而是人類的一個分支。他們圓臉、尖耳,一雙大腳長滿捲毛,因為腳下的皮膚堅韌,所以大部分哈比人不穿鞋子。住在夏爾(Shire)裝飾精美的洞屋裡,精力充沛,性格單純,衣著鮮豔,愛吃簡單的食物,愛喝啤酒,喜歡抽菸斗、說笑話和睡午覺,沒什麼野心,很享受單純的生活,過著與世無爭的農耕生活。

前往參觀紐西蘭哈比村的路上,我本以為這是一趟主題公園的例行打卡,哪曾想,那如真似幻的美麗,遠遠超出了我的想像。

碧空下的風景如詩如畫,漫山遍野的羊群讓人彷彿置身在草原上;而村裡的石拱橋和水車又頗似江南的風景;麵包、蜂蜜、奶酪和雞蛋 讓我們又好像來到了農家;啤酒桶和綠龍酒館則是純粹的英國鄉村風格;那個巨大的南瓜好像馬上要變成一輛馬車載著灰姑娘去參加舞會。明明是真實的農場,我們卻彷彿走進了童話裡,打開一個圓形的小門,似乎就可以和哈比人打招呼。

每一個哈比人的家都有一個色彩鮮豔的小圓門,院子圍著木柵欄,純樸又親切。有的門口擺放著麵包,或者一瓶瓶蜂蜜,或者一塊塊奶酪,或者雞蛋、調味品等等,難道是款待我們這些來訪者?

有的院子裡堆滿了木柴,院子中間放著劈柴的斧子;有的在樹下掛著光鮮亮麗的衣服晾曬;有的放著一輛小木車,上面堆滿農產品;有的院子裡種了各種各樣的蔬菜,田埂上開滿了野花,小木桌上擺放著剛收穫的土豆和南瓜;有的門前放了一條木頭靠背長椅,坐在上面看風景多麼有閒情逸致啊!

看了一個又一個風格各異並且充滿生活氣息的哈比人家園,我們來到唯一一個開放給遊客參觀的小洞屋,輪流在半開的紅色圓門前拍照留念。體驗了哈比人的小洞屋後,我們更加入戲了。

之後路過一個大啤酒桶沒多遠,我們就來到了綠龍酒館,這是一個純粹的英國鄉村酒家,免費提供四種不同的飲料: 英式啤酒、琥珀棕色啤酒、蘋果酒、和沒有酒精的手工薑汁汽水。我們一家三口坐下來,選了三種不同的飲料,用和電影裡一模一樣的杯子品嘗,體驗一下哈比人的生活,或者說是英格蘭鄉村居民的生活,因為托爾金曾表示:「哈比人就是英格蘭的鄉村居民。」不僅如此,他還直率地表示自己「根本就是哈比人」,因為他像哈比人一樣喜歡花草、樹木和傳統的農田景色,喜歡粗茶淡飯、花俏的背心和抽菸斗。

難怪哈比人可以不受魔戒的控制,生活在這樣美麗富饒的地方,內心豐滿富足,誰還會在乎魔戒呢?(寄自加州 )