風景如詩如畫的哈比村。（禾清．圖片提供）

英國 作家托爾金（John Ronald Reuel Tolkien）在兒童文學作品《哈比人歷險記》（The Hobbit, or There and Back Again）中用非凡的想像力描繪了哈比人：外型跟人類十分接近，但身材比較矮小，只有人類普通兒童的身高。他們並不是現實世界的矮人或侏儒， 而是人類的一個分支。他們圓臉、尖耳，一雙大腳長滿捲毛，因為腳下的皮膚堅韌，所以大部分哈比人不穿鞋子。住在夏爾（Shire）裝飾精美的洞屋裡，精力充沛，性格單純，衣著鮮豔，愛吃簡單的食物，愛喝啤酒，喜歡抽菸斗、說笑話和睡午覺，沒什麼野心，很享受單純的生活，過著與世無爭的農耕生活。

前往參觀紐西蘭哈比村的路上，我本以為這是一趟主題公園的例行打卡，哪曾想，那如真似幻的美麗，遠遠超出了我的想像。

碧空下的風景如詩如畫，漫山遍野的羊群讓人彷彿置身在草原上；而村裡的石拱橋和水車又頗似江南的風景；麵包、蜂蜜、奶酪和雞蛋 讓我們又好像來到了農家；啤酒桶和綠龍酒館則是純粹的英國鄉村風格；那個巨大的南瓜好像馬上要變成一輛馬車載著灰姑娘去參加舞會。明明是真實的農場，我們卻彷彿走進了童話裡，打開一個圓形的小門，似乎就可以和哈比人打招呼。

每一個哈比人的家都有一個色彩鮮豔的小圓門，院子圍著木柵欄，純樸又親切。有的門口擺放著麵包，或者一瓶瓶蜂蜜，或者一塊塊奶酪，或者雞蛋、調味品等等，難道是款待我們這些來訪者？

有的院子裡堆滿了木柴，院子中間放著劈柴的斧子；有的在樹下掛著光鮮亮麗的衣服晾曬；有的放著一輛小木車，上面堆滿農產品；有的院子裡種了各種各樣的蔬菜，田埂上開滿了野花，小木桌上擺放著剛收穫的土豆和南瓜；有的門前放了一條木頭靠背長椅，坐在上面看風景多麼有閒情逸致啊！

看了一個又一個風格各異並且充滿生活氣息的哈比人家園，我們來到唯一一個開放給遊客參觀的小洞屋，輪流在半開的紅色圓門前拍照留念。體驗了哈比人的小洞屋後，我們更加入戲了。

之後路過一個大啤酒桶沒多遠，我們就來到了綠龍酒館，這是一個純粹的英國鄉村酒家，免費提供四種不同的飲料： 英式啤酒、琥珀棕色啤酒、蘋果酒、和沒有酒精的手工薑汁汽水。我們一家三口坐下來，選了三種不同的飲料，用和電影裡一模一樣的杯子品嘗，體驗一下哈比人的生活，或者說是英格蘭鄉村居民的生活，因為托爾金曾表示：「哈比人就是英格蘭的鄉村居民。」不僅如此，他還直率地表示自己「根本就是哈比人」，因為他像哈比人一樣喜歡花草、樹木和傳統的農田景色，喜歡粗茶淡飯、花俏的背心和抽菸斗。

難怪哈比人可以不受魔戒的控制，生活在這樣美麗富饒的地方，內心豐滿富足，誰還會在乎魔戒呢？（寄自加州 ）