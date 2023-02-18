「哄上坡」聽著名字很奇怪吧，這怎麼可能算是一種美食 呢？有人說是因為吃了之後，上了個坡兒就餓了，所以叫哄上坡。其實它真正的名字叫「包穀麵魚魚」。

一提起包穀麵魚魚，西安人都不陌生。夏天的午後做上一鍋包穀麵攪團魚魚，即用一隻手不停地從麵袋裡抓把包穀麵往熱水鍋裡撒，另隻手抓著長擀杖在鍋裡朝一個方向不停攪動，到最後稀稠適當，直至麵糊冒起無數氣泡泡，立刻會聞到一股子玉米香味兒，這就算熟了。第二步就是用有粗孔的漏勺，慢慢把玉米糊倒入，還一邊用大勺子往下壓，漏到涼白開水盆裡，那麵糊立刻變成一個個寸長玉米麵魚魚，看似如同一群小金魚在清水裡暢游。待涼了之後再撈到一個個大老碗裡，拌上油鹽醬醋，來點韭菜油，或肉湯，味道香得飄入鼻孔。在西安，如果你家是地道兒的本地人，幾乎家家都會做包穀麵魚魚，這是當地一種被改良了的傳統麵食，粗糧細作的美食，如今估計在美食街可以隨時品嘗到。

七○年代，我家住在陝西省歌舞劇院的鴿子樓裡，因房子小，又沒有專門的廚房，家家戶戶都在樓道的自家蜂窩煤爐子上炒菜做飯。我家的爐子是我爸拿小鐵桶自己做的，還有個提爐子的鐵絲環，冬天一到晚上，父親手上墊塊抹布就把爐子提回房子取暖，第二天早上再提到門外加塊新煤起火燒開水。每家從煤店買回來的圓柱形蜂窩煤塊被整齊地擺放在自家門口的角落裡，無一例外，彷彿大家都商量好似的。

白天，鄰居的爐子隔著他家的門放在左邊，免得兩家同時做飯時相互濺油，炒菜竄味兒也說不定。每次大人們都是一邊做飯一邊聊天，也有一邊練嗓子一邊炒菜的，還有拉著小提琴看煮稀飯鍋的，文藝單位都是這樣一心二用的家長。

周末，斜對門的張家媽媽手裡拿個金色雞毛撣子站在門外爐子邊兒，一邊看鍋，一邊聽著上小學的女兒在房子裡練琴，一聽娃鋼琴彈錯了，就衝進屋裡用毛撣子打孩子的手，這就叫不打不成鋼。如今那孩子已經是音樂學院的鋼琴教授了。那時候歌舞劇團正排演《江姐》，整棟樓都蠢蠢欲動，演員在樓道兒背台詞練聲，樂隊小提琴首席家住在五樓，每天我都看到他邊拉琴邊慢慢地一級級從五樓往下走，也不怕摔個跟頭兒。

我們孩子們趁著大人都忙著，更是得空樓上樓下瘋跑著玩。一到飯點兒，各家父母都開始叫自家孩子的名字回家吃飯，樓道窗前一片譁然，好不熱鬧。記得爸爸喊我時那嘹亮的嗓音：「水仙、水仙、水仙」，那秦音一聲比一聲高。我玩得正美，總是到最後一聲才不得已答應父親。今日想來也真是一種久遠而帶有回音的幸福感。

七○年代的中國還是很貧窮的，糧站經常供應雜糧，每次蒸饅頭都是白麵和玉米麵混合起來。家裡為了改善生活就做包穀麵魚魚，為孩子們覺得好玩才愛吃，吃的時候又不用嚼，用舌頭一舔一吸就下了肚。也不知道這種食物在民間流傳了多久，勞動人民有無限的創造力，更不乏食品的藝術性。

鄰居家因為男孩子多糧食不夠吃，就經常做這種食物來節省糧食。我父親對鄰居說，這哄上坡孩子吃到肚子都變成了稀飯麵湯不頂飽，但是在那個年代，老百姓也是想方設法把粗糧做成美食，讓家裡孩子們吃得開心。小時候的我每次都能吃一大碗，連湯帶魚兒撐得肚子鼓鼓地，出門玩幾圈，回家再尿一泡就又餓了。就是名副其實的哄上坡嘛。

那時候鄰里和睦，我家樓底下鄰居的兒子也喜歡吃包穀麵魚魚，每次我父親一做魚魚，就用擀麵杖敲擊廚房樓板通知樓下家的孩子上樓來吃魚魚，這已經成了傳統，每個周末兩家聚在一起吃一次魚魚。雖然是哄上坡，可大家心甘情願地一起被哄。我們還比較，看誰碗裡的魚魚大，彷彿滿碗裡的麵魚魚真得游動了起來。

小孩子總是覺得別人家的飯比較好吃，開飯的時候喜歡到鄰居家湊熱鬧，到處串門，大人有事不在的時候，小孩就留在鄰居家吃晚飯。我家鄉下有親戚，每年都把新磨的玉米麵提到我家作為禮物，我父親就用這些新玉米粉做包穀麵魚魚，又筋道又香。記得有一次我自己也學著做，可麵糊糊攪得太稀，漏到鍋裡沒幾分鐘就變成了一鍋玉米粥。

隨著中國經濟的發展，日子越來越好，老百姓也很少將玉米麵作為主食了，如今包穀麵魚魚竟成了稀罕物。

幾十年前的事情現在想來就是一股暖流，那是可以把幸福的童年攪到了鍋裡煮出來的回憶，一種割捨不去的幸福感。

（寄自華盛頓州 ）