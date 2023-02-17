白頭鷹和海鷗和諧相處。（蘇彩菁．攝影）

「鷹翅疾如風，鷹爪利如錐。」是白居易筆下的鷹。這首詩貼切地描述了有隻鷹在我幾乎伸手可及的頭頂上，振翅呼嘯而過所帶來的震撼！

在我眼前飛越的是白頭海鵰，俗稱白頭鷹。一種大型猛禽，身長達一米，展翼時可長達二米多。棕色的身軀，尾和頭部呈白色，鮮黃色的虹膜，腳呈爪狀，嘴部呈鉤狀。外型英姿煥發，又帶些英雄式的殺氣。

白頭鷹只產於北美洲，異常珍貴。是美洲原住民 文化中的神聖之鳥，被視為人與神之間傳遞信息的使者。美國國徽正面圖案即是白頭海鵰，牠雙翅開展，左爪抓著象徵武力的箭枝，右爪抓著象徵和平的橄欖枝，鵰頭目視右方，象徵「期望和平，但隨時準備好應戰」，鵰嘴叼著綬帶，上寫著拉丁文格言：合眾為一（E Pluribus Unum）。

白頭海鵰是力量、勇氣、自由和不朽的象徵。一元、五元的美金及美軍軍服、帽徽和護照上，都可見白頭海雕的雄姿，牠亦是美國的國鳥。

位於阿拉斯加東南部，威廉 王子灣的瓦爾迪茲小鎮（Valdez），是白頭鷹的大本營。天尚未亮，我們到達瓦爾迪茲海邊時，只見數量眾多的白頭鷹們面朝大海，英姿颯爽聳立在陡峭山壁的樹尖上。突然間，一隻隻白頭鷹飛出叢林，在空中盤旋片刻，閃電似地快速俯衝，直奔海上，原來是銳眼發現了獵物，牠利用利爪抓住魚後，旋即快速飛回叢林中的鳥巢，餵食嗷嗷待哺的小鷹們。

在海灘上，聚集著稍微大一些的小鷹們，正跟隨著父母學飛、學抓魚的求生技能。幾隻海鷗也加入牠們的行列，好似在一旁助陣加油。

突然，有一隻頑皮的小黑熊獨自離開了媽媽，從森林中爬到了路上。過路的車輛一一停下，靜靜地等待，小黑熊步行到沙灘，四處張望探索外面的世界後，才滿意地大搖大擺重回森林中。而海面上，海獅正在自在地仰游，頭和尾不時露出海面，牠正在享受清晨的陽光。另外，還有成群結隊的海鷗自由自在於天空中翩然起舞。有些停留在橋梁上下，高低起落形成自然樂章的五線譜。

在大地一片寂靜中，我們和這群野生動物一起迎接第一道曙光。直到太陽升起天大亮後，路上車輛漸多，世界又重歸於人類，動物們返回了山林，我們才依依不捨地告別了白頭鷹及其他動物。

回到美國本土後，想念著白頭鷹和海鷗和諧相處的氣氛畫面。我和友人去了康州的格林威治自然野生動物保護區（Greenwich Audubon Center）尋找白頭鷹的蹤跡。

沒有尋到白頭鷹，但中心工作人員熱心地解說有關大鷹家族的知識。他指出，曾經一度瀕臨滅絕的白頭鷹，經數十年的努力，已從近乎滅絕的危機中挽救回來。中心人員和志工定期地計算不同種類的鷹的數目，開心地歡迎牠們回來了。

1782年白頭鷹被指定為美國國鳥，當時大約有十萬隻白頭鷹在美國本土的上空自由飛翔著。但是人類為了奪取其羽毛作為營利，肆意捕殺，加上棲息地被破壞和土地被大量使用殺蟲劑DDT而污染，白頭鷹食用被殺蟲劑污染的獵物後，牠們的卵變得非常脆弱，孵化時經常破碎，造成上世紀六○年代，白頭鷹近乎滅絕。1963年白頭鷹在美國本土，只剩下四百一十七對築巢，不足一千隻。

經過政府、部落、非政府組織和社區居民共同團結努力，殺蟲劑DDT於1972年被禁止，1973年瀕危物種法立法成功，白頭鷹也被列入聯邦保護名單中。

數十年來，經過人工繁殖，並幫助人工繁殖的白頭鷹回歸自然，保護棲息地，加強執法，加強民間宣傳等一系列的拯救措施，至2003年，美國大陸地區的白頭鷹數量已經達到七千六百多對。2007年白頭鷹從瀕危物種名單中刪除。調查顯示，自2009年以來，白頭鷹的數量增加了三倍。2021年3月25日美國魚類和野生動物管理局表示，最新的數據顯示，如今有七萬對白頭鷹正在哺育幼鳥。白頭鷹數量已經恢復到超過三十一萬隻。

在官方和民間共同努力下，白頭鷹復育成功，是一個充滿希望、令人鼓舞的故事。

白頭鷹，利爪白如雪，銳眸亮如星，英姿勃發，世間稀見。牠是美洲印地安人的神鳥，美國國家象徵的國鳥，牠又回到森林中的老樹上，築巢安家，振展雙翼和大自然共舞，奏出屬於鷹的美麗傳奇。（寄自紐約）