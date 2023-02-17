廚房裡的水管壞了。用水時，水沿著外牆流出來。我便趕緊找水管工來修理。

我給一家有名的水管服務公司打電話，晚上六、七點來了兩位穿著該公司制服的年輕小夥子。他們馬上認真地工作起來，把USB蛇形檢測 攝像頭伸進水管裡照來照去，在水池下方的水管上敲敲打打，忙了將近一小時，然後指著手機 裡的照片告訴我，釘在水管上的兩根細釘腐爛，導致水管漏水，需要把外牆打開更換這段損壞的水管。一問費用，嚇了一跳，更換不到一英尺的水池水管要三千多美元，還不包括修繕後補牆，「我們只負責修水管，你們另找人修牆。」這也要得也太多了吧。

經朋友介紹，我找到了勤雜工蔡師傅。蔡師傅站在門外，一個頭髮荒涼、腰桿挺直的乾瘦老頭，灰色工作服上點綴著白色油漆斑點。你就是蔡師傅吧？請進。

聽完我對水管漏水情形的描述，蔡師傅打開水池下面的櫃子，舉著電筒查看，然後放了一會兒熱水，又到屋外查看。他摸摸水池水管位置的外牆，說：「你家水池水管沒有問題，可能是冷水管壞了。」我不太相信，因為他的判斷和那天來的兩位水管工的判斷截然不同，人家畢竟是大公司的職業水管工，還有先進的檢測工具佐助。他只是個勤雜工，僅憑手摸兩下就能診斷問題？

只見他用低啞的聲音不慌不忙地解釋：「如果是水池水管漏水，為什麼水池水管外面的牆是乾燥的呢？你看潮濕的牆壁離水池水管有一步之遠。我剛才放了熱水，而潮濕的牆是冰冷的，這說明不是熱水管，而是冷水管漏水。」這般福爾摩斯式的冷靜推理使我心悅誠服。那就打開牆看個究竟吧。

牆打開，果然，冷水管裡的水正從水管焊接處的兩個小孔噴射出來。蔡師傅你真厲害！我由衷地稱讚。他有點小得意，可笑咪咪地嘴上說：「這算什麼呀。」他從他的卡車裡取來工具箱，開始焊接。

老公在大學教書，上完課回來，問我蔡師傅來了沒有。我說，來了，在外面補水管。他出去查看。從窗外傳來老公的聲音，他正「久仰久仰」、「三生有幸」地恭維著，並把蔡師傅恭敬地引領進屋裡，說：「不著急修，慢慢來。請進寒舍喝茶。」水管固然重要，但沒必要這般恭維吧？我心中覺得奇怪。

「老婆，你知道蔡先生是誰嗎？」

我搖搖頭，並注意到老公從「師傅」改稱為「先生」。

「他是大名鼎鼎的國足蔡錦標先生呀！」

蔡錦標！這個名字當年可是如雷貫耳，他曾是國家足球 隊的主力中衛，素有「鋼頭」之稱。

「哇！」我驚訝地睜大眼睛，「有您來幫我們修理水管，真是三生有幸。」但還是不能把眼前這個瘦如竹篙的老頭和足球場上的猛將連在一起。

我們圍坐在廚房裡的中島台，聽蔡先生講他的故事。從廣東省足球隊，到國家足球隊，到廣東省女子足球隊主教練……他談起那年讓他一舉成名的那場與科威特隊的比賽。那天廣州正下著小雨，草坪上有一層薄水，一腳踢開，球從草坪上飄起來。這時他嶙峋的大手從大理石的檯面飛了起來，眼睛閃閃發光芒。「我越踢越猛……連進兩個頭球。」從他的眼睛裡，我又看到他年輕時足球場上狂野瀟灑的樣子。

在我們的要求下，蔡先生從手機裡找出他和貝利、和霍英東的合影，我和老公一陣一陣的「哦！」「哇！」地驚嘆。他笑著搖搖頭說：「現在你們是真心地佩服了。」口氣裡有輕輕的嘲諷，也有對我們這些俗人的寬容和淡然。

午餐時分，老公邀請他去餐館，他說：「我要回家給九十多歲的老娘做飯；再說我自己牙齒不好，只喜歡吃自己燒煮的軟食物。」

下午蔡先生把水管修好了，牆也修繕了，收取費用不到一千美元。他擰開水龍頭，清澈的水流過他的指尖；打開水池下的木櫃門，櫃內乾燥清爽。他滿意地點頭，帶著滿滿的成就感。我想，他此時的成就感，如同我修復代碼中一個錯誤的感覺吧。

「蔡先生，太謝謝您了。您真聰明，在您之前兩個專業水管工都沒找到問題所在，您一眼就看穿了問題點。」我說。

「能踢進國家隊的運動員，靠的是智慧，僅靠四肢發達是不可能的。」他驕傲地說。

我和老公把他送出門。我忍不住問出這半天一直憋住的問題：「蔡先生，從一個光彩照人的體育明星，到默默無聞的水電工，落差這麼大，您是怎麼適應的？」

「我踢足球十幾年，做水電工二十多年，我更覺得自己是水電工人。」他平靜坦然地回答。二十多年裡，也許無數人這樣問過他，在生活的球場上，他早已是寵辱不驚的老將了。

他啟動他的灰色卡車。我們揮手說再見，心裡充滿對他的敬佩。

（寄自加州）