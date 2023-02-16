國人喜歡吃韭菜，主要是在大陸北方地區，特別是韭菜餡兒做的餡兒餅、餃子、鍋貼等。南方人不太適應含有韭菜的食物，因為忍受不了韭菜的特殊味道。

北方人從小就開始吃韭菜，特別是春天天氣漸暖後，市場上韭菜頗多，價格便宜，各家各戶多會做韭菜盒子，就是把韭菜切碎加上其他調料做成的餡兒餅。每個家庭或餐館都有自己的調餡法，依據個人喜好而調配。最常用的是雞蛋 、粉絲、蘑菇、蝦皮或蝦仁、豆腐絲等。韭菜本身多汁，所以拌韭菜餡時不宜事先拌好，因為很容易出湯汁，那就不好包了。韭菜盒子不是做成普通餡兒餅那樣圓形的，而是將麵團擀成橢圓形，把韭菜餡兒攤在麵皮的一邊，再把麵皮對折，邊緣壓實即可，似元寶狀，在平底鍋煎烤至熟。

北京 人還喜歡韭菜炒雞蛋，有兩種做法：一是韭菜切成寸段，雞蛋炒成型後加入調料和韭菜，翻炒即成；另一種是韭菜蛋餅，把韭菜切碎，和雞蛋與調料一起攪拌均勻，下熱油鍋至一面煎黃，再翻過來另一面煎黃，韭菜蛋餅就完成了。

我是中醫，深知韭菜具有補腎溫陽、調理氣血、疏肝健胃等功能。對腎虛、血滯、胃寒有一定程度的幫助。韭菜還含有多量的營養成分：蛋白質、礦物質，維生素和粗纖維，有益健康。

三十年前我在洛杉磯一家神經康復中心工作，那時剛來美國不久，每天上班都是自己帶午飯，裝在玻璃器皿裡。每到午飯時間，把玻璃盒的午飯放在微波爐裡一熱，就可以吃飯啦。

有一天我帶的是前一天晚飯剩的韭菜盒子，中午在微波爐裡一熱，一股強烈的味道瞬間瀰漫著康復中心。我知道那是韭菜加熱的氣味，可周圍工作的美國人從來沒有聞過這種味道，他們開始驚呼：「這是什麼味道？是不是什麼東西腐敗了？還是小動物屍體爛了？」我當然不願意告訴大家那是我午飯的味道。其他工作人員馬上通知中心的經理，經理自己也聞到了，於是打電話給辦公樓的主管，責令其立刻找出怪味的原因。

幾分鐘後，辦公樓維修人員搬著梯子來了，爬到天花板裡面，查看了空調管道系統，檢查裡面有沒有動物比如老鼠的腐敗屍體。查了一個小時，天花板的犄角旮旯都檢查過了，什麼都沒有發現。

我只能暗自叫苦。心想，我哪裡知道熱一下韭菜盒子會引起這麼大的動靜。事以至此，我不會公開承認是我的午飯發出的味道，太丟人啦。從此以後，我再也不會帶著有韭菜的食物在公共場合加熱了。

（寄自加州 ）