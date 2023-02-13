我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

倒滾水

葉國居

老家前方的茄苳溪，灌溉過兩岸田園。昔前婦女們天將嚮明時的擣衣聲，幾番在異鄉的夢中響起。離開客家庄三十多年，每隔一、兩星期，驅車往返台中和故鄉間，彷若一切習以為常。近年父親不良於行，偶推輪椅和他杵在橋畔，巧遇一溯溪者，從竹樹包夾的溪道中鑽出，我彷若在瞬間領略，茄苳溪和父親一起變老。

溪道變小了，像一個瑟縮的老者歷經滄桑。樹藤蔓延如鬚，野草侵入溪道，如同鳩占鵲巢，落葉殘枝滿布它的身體，一副肉老皮皺的態樣，瀰漫著靜寂的哀傷。記憶深處的茄苳溪，不該只是如此呀！呷呷鴨聲，軋軋鵝鳴，嘩嘩溪水，還有嘻嘻童音，那些青春的聲音失落了！我猜，它們一定是被大規模的靜寂吞噬。細細思索，彷若在回首中看見轉折，當年隨著農村人口外移，許多聲音尾隨而去，就再也沒回來過了，似繁華落盡。

照常理說，人口外移和一條溪的老化並無直接關連，卻陰錯陽差，歪打正著。在工業起飛的七○年代，生產保麗龍的小工廠進駐客家庄，當時的生產技術，需耗用大量水源。傍溪而居的阿龍伯，得地利順勢崛起，「阿龍保麗龍廠」挾雙龍之名，隨著溪水傳揚各地。他掘一口井，有半個籃球場那麼大，八公尺這麼深，日夜抽取茄苳溪水。我每次經過這口井便不寒而慄，只要有人丟一塊石頭，漣漪久不褪去，如同邪笑，不懷好意又包藏禍心。

隨著井邊散落大大小小的保麗龍碎片隨風輕揚，便有人嚼起舌根，說那場景像是白幡遠飄。這樣不吉利的說法，阿龍伯其實很在意。偏偏有一天，一塊扁舟大小的保麗龍，不偏不倚被風吹進那口大井，飄呀飄的，一位好奇的國中生竟把它當船划。他用長竹竿把它推移靠近身旁登船，卻不了解保麗龍愛翻臉的脾氣，一眨巴眼間就翻覆了，船身斷裂兩截。阿龍伯聽到呼叫聲惶惶前去，只見水面漣漪波動非比尋常。出事了，他呼天搶地，來了一堆老幼婦孺，卻沒有一個識水性的。會游泳的年輕人，全到外地工作去了。

「倒滾水，會食人。」眾人站在井邊束手無策地說道。

倒滾水，客家語，指的是漩渦。水往下滾的渦流，如同水獸張嘴等待獵物，又像一隻凌厲的眼睛，眈眈向人。駐點海防的蛙人部隊，下井搜尋數次未果。言之鑿鑿，井底暗無天日。次日，屍體還沒浮上來，不得已只好請阿龍伯把井水日以繼夜抽還茄苳溪，那是大自然的反撲。事件後，庄裡的小孩們開始懂得敬溪畏水，而吃掉一個國中生的溪水，緩緩流回茄苳溪後，從此沒人敢下溪。整條溪便像閉口噤聲般，籠罩在沉甸甸的陰霾裡，如同暴雨前，唯恐避之不及的倉皇。婦女們也不再到溪邊洗衣、趕鴨、養鵝，茄苳溪就此靜下來了。

溪道還給自然，兩岸植物恣意生長，它們在不為人知時，躡手躡腳地無聲擴張，茄苳溪就此老態橫生，越變越窄。那年，父親正值壯年，整個家族年輕人都去城裡謀生，偌大的三合院門可羅雀。彷若三、四十年來，他和它一起在靜寂中變老。我常想，如果時間回到從前，事件發生時庄裡年輕人都還在，或許那個國中生就不會無辜葬送井底，茄苳溪依舊青春昂揚，也或許說不定，父親看起來會比現在更年輕一些。

暴雨 游泳

上一則

微亮的天光

下一則

董伯伯的水餃

延伸閱讀

短視頻炒火加特林 「煙花刺客」價翻10倍仍一炮難求

短視頻炒火加特林 「煙花刺客」價翻10倍仍一炮難求
只有長輩才吃？他點名「1食物」年輕人不愛 老饕：真外行

只有長輩才吃？他點名「1食物」年輕人不愛 老饕：真外行
中專家批年輕人工資低是因為能力不足 登熱搜榜第一

中專家批年輕人工資低是因為能力不足 登熱搜榜第一
鼓勵年輕人參政議政 皇后區長首創青少年理事會

鼓勵年輕人參政議政 皇后區長首創青少年理事會

熱門新聞

抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，他的女兒廖翊安（左）與妹妹廖翊如（右）規畫策展「老爸的時空膠囊」，更在展場打造當時廖永祥生前房間，傳達對父親的思念。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

2023-02-05 16:34

該不該管閒事？

2023-02-05 02:01
年輕的高級妓女。Alexandre Francois Xavier Sigalon（1787-1837）畫作。

燕南飛

2023-02-06 02:02

珍珠丸子兩代情

2023-02-07 02:01
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02

心中最掛念的豆腐

2023-02-09 02:01

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因