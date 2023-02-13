老家前方的茄苳溪，灌溉過兩岸田園。昔前婦女們天將嚮明時的擣衣聲，幾番在異鄉的夢中響起。離開客家庄三十多年，每隔一、兩星期，驅車往返台中和故鄉間，彷若一切習以為常。近年父親不良於行，偶推輪椅和他杵在橋畔，巧遇一溯溪者，從竹樹包夾的溪道中鑽出，我彷若在瞬間領略，茄苳溪和父親一起變老。

溪道變小了，像一個瑟縮的老者歷經滄桑。樹藤蔓延如鬚，野草侵入溪道，如同鳩占鵲巢，落葉殘枝滿布它的身體，一副肉老皮皺的態樣，瀰漫著靜寂的哀傷。記憶深處的茄苳溪，不該只是如此呀！呷呷鴨聲，軋軋鵝鳴，嘩嘩溪水，還有嘻嘻童音，那些青春的聲音失落了！我猜，它們一定是被大規模的靜寂吞噬。細細思索，彷若在回首中看見轉折，當年隨著農村人口外移，許多聲音尾隨而去，就再也沒回來過了，似繁華落盡。

照常理說，人口外移和一條溪的老化並無直接關連，卻陰錯陽差，歪打正著。在工業起飛的七○年代，生產保麗龍的小工廠進駐客家庄，當時的生產技術，需耗用大量水源。傍溪而居的阿龍伯，得地利順勢崛起，「阿龍保麗龍廠」挾雙龍之名，隨著溪水傳揚各地。他掘一口井，有半個籃球場那麼大，八公尺這麼深，日夜抽取茄苳溪水。我每次經過這口井便不寒而慄，只要有人丟一塊石頭，漣漪久不褪去，如同邪笑，不懷好意又包藏禍心。

隨著井邊散落大大小小的保麗龍碎片隨風輕揚，便有人嚼起舌根，說那場景像是白幡遠飄。這樣不吉利的說法，阿龍伯其實很在意。偏偏有一天，一塊扁舟大小的保麗龍，不偏不倚被風吹進那口大井，飄呀飄的，一位好奇的國中生竟把它當船划。他用長竹竿把它推移靠近身旁登船，卻不了解保麗龍愛翻臉的脾氣，一眨巴眼間就翻覆了，船身斷裂兩截。阿龍伯聽到呼叫聲惶惶前去，只見水面漣漪波動非比尋常。出事了，他呼天搶地，來了一堆老幼婦孺，卻沒有一個識水性的。會游泳 的年輕人，全到外地工作去了。

「倒滾水，會食人。」眾人站在井邊束手無策地說道。

倒滾水，客家語，指的是漩渦。水往下滾的渦流，如同水獸張嘴等待獵物，又像一隻凌厲的眼睛，眈眈向人。駐點海防的蛙人部隊，下井搜尋數次未果。言之鑿鑿，井底暗無天日。次日，屍體還沒浮上來，不得已只好請阿龍伯把井水日以繼夜抽還茄苳溪，那是大自然的反撲。事件後，庄裡的小孩們開始懂得敬溪畏水，而吃掉一個國中生的溪水，緩緩流回茄苳溪後，從此沒人敢下溪。整條溪便像閉口噤聲般，籠罩在沉甸甸的陰霾裡，如同暴雨 前，唯恐避之不及的倉皇。婦女們也不再到溪邊洗衣、趕鴨、養鵝，茄苳溪就此靜下來了。

溪道還給自然，兩岸植物恣意生長，它們在不為人知時，躡手躡腳地無聲擴張，茄苳溪就此老態橫生，越變越窄。那年，父親正值壯年，整個家族年輕人都去城裡謀生，偌大的三合院門可羅雀。彷若三、四十年來，他和它一起在靜寂中變老。我常想，如果時間回到從前，事件發生時庄裡年輕人都還在，或許那個國中生就不會無辜葬送井底，茄苳溪依舊青春昂揚，也或許說不定，父親看起來會比現在更年輕一些。