林蔡鴻∕圖

什麼時候喜歡上麵食的？也許該從一盤水餃說起。

童年時，父母親帶著一家人世居台灣南部，村莊外圍有臨岸的溪河，也有沿著防波堤的浪花，裡頭游著鮮美的水族；環繞小村的是一畦又一畦的水田，土裡長出金黃的稻穀；同儕們自小就是魚米養大的孩子。

那是個公教人員領米糧或麵粉的年代，母親欠缺把麵粉變成主食的手藝，彼時，廚房變成父親的天下。父親把半小袋麵粉全倒進去，握著一柄長棍的鏟，死命地攪拌，麵粉在鼎中翻騰，伴著溫度逐漸微黃；掌控火候的人，往灶口扔柴火，必得不烈不弱；小孩們坐在矮凳上看著，聞著麵香、油蔥香，眼巴巴地等著灑放晶瑩的白糖；沒有黑、白芝麻的「麵茶」，是父親唯一會做的初級版。

這是麵粉走進我家的起始，也是我上小學以後的事。可是，麵茶終究是點心，不能當主食。我以為，真正把麵食文化帶進我家的，是我們小孩稱呼他「董伯伯」的人。

五○年代初，鄉間學校到處可見紮營的軍隊。董伯伯跟隨軍隊駐紮在我家斜對面的空地時，我還在襁褓中。這樣一個來自內地的外省人如何和海島南端的閩南人結為至交？尚未有記憶的我，根本毫無脈絡可循，只能從年長的兄姊口中知道一些線索。

據大姊描述，董伯伯負責軍中文書，隔三差五得到鄉公所民政課遞交文件，通常都由在鄉公所任職的父親接手。父親讀過漢學、日據時代高等科畢業，卻不諳國語，真不知他倆是如何交談、如何完成公務的。

也許董伯伯是基於想幫忙一個年紀相仿、氣息相通的中年男子。每個黃昏，他總是趁空越過大馬路，從搖籃抱起我回到駐營區，讓父親在一個又一個階梯似的孩子堆中好好吃完一碗飯。追隨大姊的回憶，我常想，董伯伯的臂膀是有溫度的搖籃，總能把我哄睡了再送回家。

四姊說，董伯伯高大清臞，看著就是個讀書人。四姊和老五，每天搭火車往返縣城讀初中，董伯伯得空會幫著看功課，這是我的父母無能為力的事。他真把這個家當成自己的，而父母親也沒拿他當外人看。移防多年，董伯伯還記得買筆贈送兩位初為人師的姊姊。我暗自揣測：董伯伯也許是個老師，帶著一群學子逃難時半路從了軍。

退役後的董伯伯在中部的苗栗鄉公所戶政課上班，和父親依然魚雁相通。那時，我們已搬到一條巷道裡多年。碰上假日，董伯伯會從苗栗搭冒著黑煙的火車，一路搖搖晃晃抵達縱貫線鐵路終點，按照信封住址找上門，在我們家裡小住幾天。

有一次，董伯伯提了一小袋麵粉來。稍事休息後，他遞給父親一張紙條，只見父親迅即騎腳踏車出門，帶回一包絞肉和一把韭菜回來。那天黃昏，父親在客廳的桌子放置菜刀、砧板、擀麵棍一應俱全。哥哥、姊姊們離家求學，父母親言語不通，我個性內向又怕生只敢遠遠坐著看，因此，那天的晚餐是董伯伯一個人的舞台。

感覺董伯伯的手早就和麵粉相知相熟，只見他把麵粉倒進盆子，加一顆蛋、少許鹽、酌量水，在盆子裡拌勻捏成團，再把麵團放在灑滿麵粉的桌面，用掌腹由裡向外揉，接著從外向裡捲，再揉成團，然後置放在倒扣的盆子裡醒。

那年代，閩南家庭的男主人大都是不拿菜刀的。董伯伯拿菜刀的畫面簡直是奇景，眼看刀子沉穩地走在砧板上，耳朵傳來篤篤篤的節奏，不一會兒，一把韭菜瞬間碎成丁，拌了絞肉成了內餡。

小睡片刻的麵團精神飽滿、容光煥發，搓成長條切成一小塊一小塊的劑子，再拿擀麵棍擀成圓圓的餃子皮 ，包上餡兒後下鍋去。只見餃子在滾水裡上下舞動、姿態輕盈，盛裝上盤，再沾著薑汁醬油著實好吃。這是我第一次看見董伯伯親手做麵食，也是第一次嘗到美味的水餃。

飯後家人正準備休息，卻是董伯伯與父親開始「聊天」的時刻。只見他倆各自對坐桌子一方，倆人面前各一疊回收紙和一枝筆。董伯伯先起頭，一陣振筆疾書之後，紙張遞到父親面前，只見父親點點頭，便輪到父親一陣龍飛鳳舞，董伯伯接過後，馬上再提筆。他們寫些什麼？聊些什麼？如此專注。孤燈下，無聲勝有聲，兩個十幾年交情的男子，用一種獨特的方式交心。直到好多年後我才明白，沒了聲音，肢體的擁抱、文字的爬梳，也可以是另一種完美的溝通方式。那一夜的畫面，一直到現在依舊栩栩如生。

七○代初我即將大學畢業，接到一枝筆和一封信，署名「董中興」來自澎湖馬公。這麼多年了，我才從唯一的一封信熟悉董伯伯的字跡，知曉他的全名。而他已遷居外島澎湖，一水之隔，舟車勞頓，董伯伯不再上門探視，但他卻依然把我們放在心上。

七○年代中，我跟隨屏東縣中小學教師自強活動搭船到澎湖，董伯伯趁活動空檔特地來接我到他的宿舍。盛夏酷暑，董伯伯拿臉盆接水洗臉，陳淑樺的歌聲迴蕩在低矮的屋簷下。他說，他最喜歡陳淑樺的歌聲，他現在也認了乾女兒，一切安好。那是我們聊得最多的一次，其實，也不過寥寥數語。我帶著他贈送的珍珠項鍊匆匆離去，從此永別。老家沒人了，父親和董伯伯推心置腹的情誼，亦戛然而止。

更後來，我讀《大江大海一九四九》，才知道1949年戰火四起，匆忙逃難的眾多人們經歷了生離死別、哀傷與恐慌。我的董伯伯究竟來自何處？經歷了什麼？我有足夠的時間可以了解，卻永遠錯過了。

我曾按照食譜 做手工水餃，但無論如何都複製不了董伯伯做出的美味。我對董伯伯的想念，總是從一盤水餃開始。

（寄自加州 ）