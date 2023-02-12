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王永貴（下）

邱瀟君

大二那年，我當家教存了一點錢，過年的時候，用紅包裝了兩百塊給王永貴，王永貴笑了。媽媽從教會回來，我得意地告訴她我做的事，以為媽媽會像上次一樣，知道我替伯母買了一套新衣，誇我懂事替爸媽掙面子。沒想到媽媽勃然變色，衝去指著王永貴開罵：「你這麼大年紀的人，怎麼好意思拿小孩子的錢？年紀都長到哪裡去了？」

深宅大院長大的媽媽，她的四位兄姊在全國各處行醫。她這個小么妹，享盡三千寵愛。到大學去讀書，就鬧著戀愛結婚。時局變色，綁了小腳的外婆，連爬帶跑趕到青島，叮囑剛成婚的爸爸媽媽，「快點走，千萬不要回家。」可是離家後的母親，千金氣勢仍存，對這日日照顧我們的人，仍視如家奴，凶悍以對。

王永貴最終把錢還給我，尷尬地笑著說：「我只是收下來逗你玩，讓你開心。我有紅包就好了，錢還給你。」

老兵不死沙場，但總會凋零，凋零在不給予養分的，我的家。

王永貴後來喉癌住院，再住進退除役官兵養老院。我當時已經來了美國，有一次回台灣，到養老院去看他，鄰床的病人告訴我，我寄給他的餅乾，和寫給他的信，是他在養老院的護身符。他每天會拿出餅乾盒珍藏的信，告訴大家，有一個叫小君的女孩，是他從小帶大的，早晚要接他到美國養老享福。

後來，爸媽和弟弟都來了美國，再知道王永貴的消息，他已經去世了。沒有人知道他走在哪一天，就像沒有人知道他生日是哪一天。

而我，只知道他叫王永貴。沒有人記得他的籍貫、生辰，也沒有人知道他的喜好、個性。瑣瑣碎碎的過去，都和那條被我惡意捏碎的小魚項鍊一樣，在時代的垃圾桶中安靜了。

我作了一個夢，夢中，我們幫王永貴成家了，壯年的他，有自己的家，有一個光頭的小男孩，開心地畫了一條小魚，拉著他叫：「爸爸，看我畫的魚。」旁邊是正替他洗衣服的太太，王永貴不用再洗我們家的衣服尿布了。小小的我，看得好開心，開心地哭了起來，彷彿成年的我，到養老院去，跟王永貴說：「我來接你回家了。」我和王永貴都好高興，要回家了，我脖子上還掛著那一條漂亮的金魚項鍊。

（寄自加州）（下）

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