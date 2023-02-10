辛特拉宮徽章室穹頂上鐫刻著歷代國王的徽章。（葉周．圖片提供）

說起王宮裡的故事避免不了戲劇性衝突。阿爾罕布拉作為王宮始於格拉納達蘇丹尤素福一世（Yusuf I, 1318-1354），他在任開始興建桃金孃院及其附屬建築。後來時年三十六歲的尤素福一世在一次做禮拜的過程中被暗殺，其子穆罕默德五世繼位。五年後，時年二十一歲的穆罕默德五世被其兄弟依斯邁（Ismail）篡位，只能渡過海峽流亡北非。可是篡位者好景不常，在位僅一年便被自己的妹夫謀殺。兩年後，穆罕默德五世聯合天主教勢力，傳奇般重新奪回政權，自此連續執政了二十九年。

流亡期間，穆罕默德五世有機會接觸到各地新穎的建築形式。激發他開放的審美情趣，他考察了北非一些清真寺對壁龕和裝飾的風格，還特地考察了位於摩洛哥的羅馬古城伏魯比利 斯（Volubilis）遺跡，研究了古典建築柱式、裝飾等，最引起他注意的就是古羅馬廢墟中的院落或天井內匯聚屋頂落水的淺池。他將這些元素放進了獅子院的設計中。他聘請建築師構築起了一片「石頭棕櫚樹」組成的綠洲。在獅子噴泉廣場，從東側國王大廳的走廊往西看，院子的視角就像遍布棕櫚樹林的綠洲，那些柱子就像一棵棵的棕櫚樹。這些棕櫚樹是獅子庭院的支柱，樹下有泉水湧出。十字交叉的水渠將庭院空間劃分為四塊，代表了世界的四個部分。四條水渠代表天堂中的四條河流。水渠從室外庭院直接延伸至室內，和柱廊一起，進一步打破了空間的界限，整個庭院就是對天堂想像的物化。

到了西班牙統治時期，有一個義大利 人來到此地，他就是哥倫布。哥倫布是最早提出通過遠洋航海進行探險、開闢新航路的人。但是，他的計畫需要大量的人力、物力和財力作為後盾。哥倫布先後輾轉英國、法國、義大利、葡萄牙等多個國家尋求支持，都遭到了拒絕。他就是在這裡向當時的西班牙君主提出自己的計畫，最後，還是在西班牙斐迪南國王和伊莎貝拉女王的大力資助下，才終於實現了自己遠航探險的夢想。

再奢華的王宮，美麗的是庭院，詭異的是內室，而險峻的是王宮前沿的城牆和堡壘。在阿爾罕布拉宮的西端是阿爾卡薩巴堡壘。走到兩座高聳的堡壘，居高臨下，面對深深的壕溝和山坡，城外是民居和鄉野，牆內密布著士兵的居所和彈藥庫。其實城牆距離王族們的宮殿並不太遠，如果有戰事發生，聲音是可以傳到那兒去的。但是在古代的戰爭中，這樣城牆和堡壘已屬十分堅固。不過這座王宮也被火藥親吻過，十九世紀初拿破崙為了奪得伊比利亞半島港口的控制權，發動半島戰爭時，他的軍隊也曾到過此地，毀壞了宮殿的部分建築。

另一部美國電視連續劇《龍族前傳》（House of the Dragon )中，演繹了發生在《權力遊戲》三百年前坦格利安家族的故事。昔日的王宮中沒有電燈，照明就靠火把和蠟燭，瀰漫著陰鬱的氣氛。為了權力的繼承，王族家庭內部展開了一場詭計多端的爭鬥。王后難產，未出生的男孩死了；國王只得安排他的女兒為未來的繼承人。王后死後，國王又娶一位王后，新王后也想生一個兒子來繼承王位。而已獲得繼承人位置的公主要維護自己的權益。於是王室為公主安排的一場婚姻變成了充滿血腥的格鬥。新王后策畫的陰謀挑起了一場格殺，公主聯姻的對象原來有一位如膠似漆的情人，他在宴會廳中突然掀起的暴力中被殺害。本應該是喜慶的婚禮，卻染上了血腥味。

劇中的情節難免灑狗血，卻彌補了我在真實的王宮中不可能看見的情景，豐富了我對王宮中故事的想像，將所見到的空洞豪華的宮殿填補進生動的視覺畫面。

瓷磚博物館 ——辛特拉王宮

離開西班牙，又去了葡萄牙，在距離里斯本不遠的辛特拉參觀了聯合國文化遺產辛特拉王宮，那是葡萄牙保存最完好的中世紀皇家宮殿。辛特拉皇宮內的建築異常精美，這座白色宮殿本來是摩爾人為里斯本首長建造的，在1147年葡萄牙收復里斯本後成為葡萄牙王室的皇宮，成了王室的避暑山莊，幾經擴建和裝修，融合了哥德式、摩爾式及葡萄牙式風格。宮殿圍繞中央天井建造，還配備了帶兩個巨大錐形煙囪的廚房。就是這兩個大煙囪成了辛特拉王宮的標誌，從很遠的地方就可以看見。宮中每一個房間，都陳列著當時王室所用的家具和設備，如阿拉伯的牆磚、義大利的雕刻、法國的吊燈、中國的瓷瓶、西班牙的扇子、捷克的水晶器皿、印度的木雕神像等。辛特拉宮最大的天鵝廳裝潢極美，天花板上描繪著二十七隻姿態生動的天鵝，另外還有花磚裝飾的人魚廳，收藏中國象牙塔的中國廳，飾有美麗花磚壁畫及貴族徽章的徽章廳等。

葡萄牙國王迪尼斯一世（Dinis I）在十三至十四世紀興建了辛特拉宮，而到了十六世紀國王曼努埃爾一世（Manuel I）對該建築進行進一步裝修，特別在門窗、迴廊、天花板上增添大航海時代的元素，並引入「摩爾式風格」。他所形成的創新風格，被後世稱為「曼努埃爾式風格」。氣勢恢宏的紋章室就是曼努埃爾一世的代表作。

徽章室是一間十二米見方的大廳，是整個皇宮中唯一令我流連忘返的地方。一個大型金色穹頂上鐫刻著歷代國王的徽章，特別是位居中央那枚六邊形的金光閃閃的大徽章，代表曼努埃爾一世國王、圍繞著國王的是八個王子、第三圈為八匹奔跑中的神鹿，姿態生動、最外圍是王國七十二個最高貴的家族的紋章。下方的青瓷瓷磚呈現鮮亮的藍色，十分悅目，給整個大廳增添了鮮活的生命力，特別是將金色的穹頂和蔚藍的青瓷牆壁合成一體，彷如是宇宙星辰和田園大海的結合。青瓷壁畫上呈現了一幅幅皇室打獵的經典名作。整座宮殿由手藝高超的摩爾工匠用釉製作的華麗瓷磚將每個房間以不同主題進行布置，整座王宮就像一間「瓷磚博物館」。

那天參觀的遊客很少，我有機會在徽章室大廳中為參觀者安排的座椅上坐下休息。整間大廳裡居然只有我一人，我感受到了陽光明媚時王宮中的寧靜。我將目光向四個不同方向的窗口望去，每一扇窗外都是美麗的田園風光。有一扇窗外可以遠遠望見山巔上蜿蜒的城牆。那是摩爾人占領此地時修築的，現在只剩下一片廢墟和依然立著的城牆。我忽發奇想：除了享受這裡的奢華，風和日麗時王宮貴族們是否有我如此閒適的心境去欣賞周邊的美景？

距離辛特拉王宮不遠，山巔上遠遠望見一座極具童話色彩的古堡，嫩黃色的古堡，粉紅色的塔樓，那是佩納宮。有人說如果把辛特拉王宮比作故宮，那麼佩納宮就好比是頤和園。佩納宮本身為多種建築風格的大雜燴，使它看上去像一座兒童樂園式的城堡。那座城堡式的建築是葡萄牙女王瑪麗亞二世的丈夫斐迪南的心血結晶。