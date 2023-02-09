兒時的記憶中，每到年末，家家戶戶出門務工的人都不約而同地從天南地北回到了家鄉。人跡冷落的村莊開始炊煙嫋嫋，人聲鼎沸。各家各戶也開始忙碌了起來，準備著過年的各種食材，糍粑，臘肉，還有那讓所有湖南邵陽人，不管走到哪裡、身在何處都念念不忘的豬血丸子和腐乳，而後面這兩樣，都離不開豆腐的身影。

每至臘月，母親都會把秋天收上來曬乾了的金燦燦的黃豆拿出來，準備做豆腐。我最喜歡聽的就是豆子從布袋裡蹦到水桶時撞擊桶壁上發出的珠碎玉盤的清脆悅耳的聲音。之後母親會拎上水桶，帶著我，沿房子旁邊的小徑走到屋後小河邊的一個小壩上。母親把水桶盛滿水，去掉一些浮起來的豆子，把剩下的豆子洗乾淨。十二月的河水冰涼刺骨，也絲毫沒有影響我們對過年的期待和熱情。我趁著這個機會，在河邊尋找著薄薄的瓦片，在河面上打水漂。瓦片在水面輕輕劃過，留下一圈圈的漣漪擴散開來，蕩漾在柔和的冬日下，緩緩地滑向遠方。

母親把洗好的豆子放在盛滿水的水桶裡浸泡著，然後用一根扁擔挑了回去。壓彎了的扁擔發出了咯吱聲，就像一個個跳動的音符，伴隨著腳步聲匯合成了一支獨特的交響曲，在靜謐的下午祥和地流淌在田園上。

母親把黃豆放在角落待上一晚，讓每顆豆子都吸足了水分，一個個飽滿圓潤。第二天經過一系列工序：石磨磨碎、濾渣、煮漿、凝結，之後一桌新鮮、雪白、嫩滑的豆腐就出來了。當然這中間還有一道我們最愛的零食，就是一碗熱乎乎騰著熱氣的豆腐花，撒上晶瑩的白糖，細軟潤滑，入口即化，一口咽了下去，那份帶著豆香的淡淡的甜就從心底升了起來，融化在身體的每個角落。那種感覺無與倫比。

後來，我長大離開了家，再也沒有機會吃到這麼新鮮的豆腐了，可是卻一直對豆腐有著深深的眷戀。2007年結婚的時候，我和太太回到了老家。一天，我們走完親戚回來，來到了鎮上，吃了一次正宗的豆腐宴，桌上的十個菜都是用最新鮮的豆腐作為食材，加上當天地裡出的辣椒、蔥、薑等，一桌菜吃得精光。如今天南地北走過，異域風味也吃過，可是我和太太心中所最掛念的還是那一方正、平淡而又回味無窮的豆腐。

到了美國之後，我好幾次興起，想自己做做豆腐和豆腐腦，帶孩子們品嘗這最新鮮地道的中式美食 ，也能和他們一起體驗從黃豆到豆腐的神奇過程。可是太太怕麻煩，兼之工具不足，只得作罷。而這次因為疫情 ，我們都被困在了家，這個被壓抑的念頭一旦鬆開，就再也收不住了。我迫不及待地從網上買到了一切需要的東西，連夜縫製了過濾豆漿的布袋，在母親的指導下成功地做出了第一批豆腐。當看著熱乎乎的豆腐花時，我的眼睛不免有點濕潤了，也許是被這熱氣熏的，也許是被兒時的記憶撞了一個措手不及。（寄自賓州 ）