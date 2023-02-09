權力的殿堂（上）
王宮是權力的聖殿，因掌握權力者居住其中。當權者常常以舉國之力大興土木，盡奢華之能事；王宮是權力的溫床，保暖思淫欲，國王的床榻上會演繹無數載入史冊的浪漫悲歡；王宮是權力的庇護所，朝代更替，外族入侵，那裡是王族們最後的避難地，難免上演著驚心動魄的歷史大戲。而作為遊人看到的王宮早已昨是而今非，那片曾經的歷史舞台上，主演們早已遁入歷史煙雲中。
古城托萊多
國際航班到達西班牙馬德里，我們即刻在機場租車前往第一個下榻的城市托萊多（Toledo）。托萊多位於馬德里以南七十公里處，是一座古城。古城中有些元素是不可缺少的：古老的建築、別致的街道、還有很多文化遺跡。在托萊多這些都顯而易見。在一家老舊的酒店中住下，夕陽下便沿著坡道散步，前往歷史街區。古城的城門高大而雄偉，進入城門，小石子路蜿蜒迂迴，可是卻人跡罕見。莫非已經是一座廢棄的舊城？又顯然不是。古城的道路布局並不規則，由雜密的小路和死巷組成了道路網，據說今天環繞古城的城牆是由阿拉伯人建造的。
作為歐洲的歷史名城，托萊多的歷史可追溯到一千八百年前。公元前192年被羅馬人占領，之後又先後被西哥特人和摩爾人攻陷。西哥特人是東日耳曼部落的兩個主要分支之一，在民族大遷移時期，是摧毀羅馬帝國的眾多蠻族中的一支力量。摩爾人主要指在伊比利亞半島（包括西班牙、葡萄牙、安道爾和英屬直布羅陀）的伊斯蘭征服者，主要由阿拉伯人和柏柏爾人組成。從被摩爾人占領起，托萊多的基督教族群莫扎拉布和摩爾人、猶太人即友善和平地共居此城，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容，托萊多由此成為「三種文化之都」。歷史上，不同的民族和文化為托萊多留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使托萊多成為西班牙民族融合的縮影。
路經的城牆和教堂都顯示了哥德式等多種風格的混雜，宏偉而華麗也是多元文化的交互影響。登上高地遠眺城市，在山谷中鋪展著大片古舊的建築，紅瓦灰牆，相互連接，層層疊疊。這讓我想起在新疆喀什老城裡看見過的相似建築。那裡街巷縱橫交錯，曲徑通幽，有時在兩條巷道的相接處，偶爾會遇到跨街架起的一間小樓，似成門廊，使小巷增添了幾分古樸與幽深。在喀什留下的印象瞬間嫁接到了托萊多。
第二天我們走出古城在塔霍河邊行走。塔霍河是伊比利亞半島最大的河流，大部分河道蜿蜒狹窄，跨越了西班牙、葡萄牙，最終注入大西洋。河道環繞了大半個古城，河道邊高築著堅固的城牆和堡壘。而建築在山坡上的城堡居高臨下。河面上城內外的通道是一座橋梁，橋頭上的堡壘在平靜安寧的河道與山谷中呈現出防衛的格局。山的屏障，河道的間隔，再加上高築的城牆，托萊多的地理便利，能攻易守，使之歷史上曾經成為西班牙的首都。一直到阿方索六世從摩爾人手中收復該城後，那裡成為卡斯蒂利亞王國首府和全國宗教中心。後來腓力二世遷都馬德里，托萊多從此衰落，但依然是西班牙紅衣大主教駐地。
走在古城內外，思緒飛揚，想到的是歷代的征戰，權力的更迭，斑駁的歷史遺跡讓後人憑弔，聽那些老去的故事，褒貶曾經叱吒風雲的人物。有一齣美國電視劇《冰與火之歌：權力遊戲》，正道盡了宮廷內的陰謀權鬥，你死我活。引發了我給這些宮殿想到了一個名字：權力的庇護所、權力的決鬥場。此劇是根據小說《冰與火之歌》改編而成，故事背景設置於虛構的維斯特洛七王國及厄斯索斯大陸。那些王國和大陸的名字我從來沒有聽說過，不過故事中的人物性格和情感糾葛卻與今天的人們仍有共通之處。故事裡發生的貴族爭奪鐵王座的激烈鬥爭，以及由此衍生出來的陰謀詭計，在現代世界依然反覆重演。也因此能引起今天觀眾的共鳴。
所謂的維斯特洛王國中發生的事，讓人想起中世紀的歐洲，宮廷的陰謀、歐洲封建制度、城堡和騎士比武……。在這部電視劇中，古代歐洲歷史中的許多元素被裹挾進來：羅馬帝國，亞特蘭提斯的傳說、拜占庭希臘火、維京時代以口傳文學方式記述下來冰島語薩迦、蒙古征戰、百年戰爭及義大利文藝復興等等。編劇喬治．馬丁（George R.R. Martin）坦承：他是將各種歷史記錄加以重新組合，並用戲劇化的手段加以放大。對於我這樣的觀眾而言，似乎是藉助《權力遊戲》提供的視野，走進了歐洲的王宮之內去做一個旁觀者。
格拉納達的明珠——阿爾罕布拉宮
離開了托萊多，駕車四個多小時進入西班牙南部的腹地格拉納達，到達後已近傍晚。在格拉納達的人潮中躋身於一年一度的街頭宗教節日慶祝活動，也是疫情之年第一次與密集的人群近距離接觸。
位居格拉納達的阿爾罕布拉宮是一座宮殿和堡壘建築群，是保存最完好的伊斯蘭宮殿之一。阿爾罕布拉宮在阿拉伯語意思是「紅色的堡壘」。王宮紅色的牆壁用夯土建造，將紅泥、粗砂、石灰塊混合，經過夯實去除三合土中的空隙，使之變得更結實。微紅色來自建築材料中的粘土中的氧化鐵。在將近兩千年的歷史中，這座宮殿從最初的興建到後期的不斷補充改建，留下了無數王宮貴族的個人印記。
最初的建造者是穆斯林國家的統治者，所以在建築中深刻進了穆斯林文化和建築的印跡。一直到 1492 年基督教收復失地運動結束後，該遺址成為斐迪南和伊莎貝拉的皇家宮廷，宮殿又進行了部分改造。所以現在的阿爾罕布拉宮是一座多種文化結合的優美建築。是西班牙每年吸引最多訪客的一顆明珠。
走進阿爾罕布拉宮如同走進了電視劇《權力遊戲》中的王宮禁地。此劇曾經在西班牙多地取景拍攝，劇中王宮中的多恩流水花園就是在離格拉納達數小時車程外的塞維利亞王宮拍攝的，不過那座王宮比起阿爾罕布拉宮規模要小得多了。阿爾罕布拉宮共有三個亮點，納斯里德宮殿是明珠，另外兩個是阿爾卡薩巴（軍事區）和赫內拉利費（蘇丹的避暑別墅）。納斯里德宮殿的建築反映了過去幾個世紀發展起來的摩爾人建築的傳統，特點是使用庭院作為中心空間，並連接其他大廳和房間。納斯里德宮殿中兩個最著名的庭院是桃金孃院和石獅噴泉廣場。桃金孃院中巨大的矩形水池，兩旁排列著桃金孃科常綠灌木，中庭的名稱由此而來。最精彩的是有十字交叉水渠的獅子院，穿過室內到達石獅噴泉的水渠呈現十字交叉。（上）（寄自加州）
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