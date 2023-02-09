西班牙托萊多古城。（葉周．圖片提供）

王宮是權力的聖殿，因掌握權力者居住其中。當權者常常以舉國之力大興土木，盡奢華之能事；王宮是權力的溫床，保暖思淫欲，國王的床榻上會演繹無數載入史冊的浪漫悲歡；王宮是權力的庇護 所，朝代更替，外族入侵，那裡是王族們最後的避難地，難免上演著驚心動魄的歷史大戲。而作為遊人看到的王宮早已昨是而今非，那片曾經的歷史舞台上，主演們早已遁入歷史煙雲中。

古城托萊多

國際航班到達西班牙馬德里，我們即刻在機場租車前往第一個下榻的城市托萊多（Toledo）。托萊多位於馬德里以南七十公里處，是一座古城。古城中有些元素是不可缺少的：古老的建築、別致的街道、還有很多文化遺跡。在托萊多這些都顯而易見。在一家老舊的酒店中住下，夕陽下便沿著坡道散步，前往歷史街區。古城的城門高大而雄偉，進入城門，小石子路蜿蜒迂迴，可是卻人跡罕見。莫非已經是一座廢棄的舊城？又顯然不是。古城的道路布局並不規則，由雜密的小路和死巷組成了道路網，據說今天環繞古城的城牆是由阿拉伯人建造的。

作為歐洲的歷史名城，托萊多的歷史可追溯到一千八百年前。公元前192年被羅馬人占領，之後又先後被西哥特人和摩爾人攻陷。西哥特人是東日耳曼部落的兩個主要分支之一，在民族大遷移時期，是摧毀羅馬帝國的眾多蠻族中的一支力量。摩爾人主要指在伊比利 亞半島（包括西班牙、葡萄牙、安道爾和英屬直布羅陀）的伊斯蘭征服者，主要由阿拉伯人和柏柏爾人組成。從被摩爾人占領起，托萊多的基督教族群莫扎拉布和摩爾人、猶太 人即友善和平地共居此城，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容，托萊多由此成為「三種文化之都」。歷史上，不同的民族和文化為托萊多留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使托萊多成為西班牙民族融合的縮影。

路經的城牆和教堂都顯示了哥德式等多種風格的混雜，宏偉而華麗也是多元文化的交互影響。登上高地遠眺城市，在山谷中鋪展著大片古舊的建築，紅瓦灰牆，相互連接，層層疊疊。這讓我想起在新疆喀什老城裡看見過的相似建築。那裡街巷縱橫交錯，曲徑通幽，有時在兩條巷道的相接處，偶爾會遇到跨街架起的一間小樓，似成門廊，使小巷增添了幾分古樸與幽深。在喀什留下的印象瞬間嫁接到了托萊多。

第二天我們走出古城在塔霍河邊行走。塔霍河是伊比利亞半島最大的河流，大部分河道蜿蜒狹窄，跨越了西班牙、葡萄牙，最終注入大西洋。河道環繞了大半個古城，河道邊高築著堅固的城牆和堡壘。而建築在山坡上的城堡居高臨下。河面上城內外的通道是一座橋梁，橋頭上的堡壘在平靜安寧的河道與山谷中呈現出防衛的格局。山的屏障，河道的間隔，再加上高築的城牆，托萊多的地理便利，能攻易守，使之歷史上曾經成為西班牙的首都。一直到阿方索六世從摩爾人手中收復該城後，那裡成為卡斯蒂利亞王國首府和全國宗教中心。後來腓力二世遷都馬德里，托萊多從此衰落，但依然是西班牙紅衣大主教駐地。

走在古城內外，思緒飛揚，想到的是歷代的征戰，權力的更迭，斑駁的歷史遺跡讓後人憑弔，聽那些老去的故事，褒貶曾經叱吒風雲的人物。有一齣美國電視劇《冰與火之歌：權力遊戲》，正道盡了宮廷內的陰謀權鬥，你死我活。引發了我給這些宮殿想到了一個名字：權力的庇護所、權力的決鬥場。此劇是根據小說《冰與火之歌》改編而成，故事背景設置於虛構的維斯特洛七王國及厄斯索斯大陸。那些王國和大陸的名字我從來沒有聽說過，不過故事中的人物性格和情感糾葛卻與今天的人們仍有共通之處。故事裡發生的貴族爭奪鐵王座的激烈鬥爭，以及由此衍生出來的陰謀詭計，在現代世界依然反覆重演。也因此能引起今天觀眾的共鳴。

所謂的維斯特洛王國中發生的事，讓人想起中世紀的歐洲，宮廷的陰謀、歐洲封建制度、城堡和騎士比武……。在這部電視劇中，古代歐洲歷史中的許多元素被裹挾進來：羅馬帝國，亞特蘭提斯的傳說、拜占庭希臘火、維京時代以口傳文學方式記述下來冰島語薩迦、蒙古征戰、百年戰爭及義大利文藝復興等等。編劇喬治．馬丁（George R.R. Martin）坦承：他是將各種歷史記錄加以重新組合，並用戲劇化的手段加以放大。對於我這樣的觀眾而言，似乎是藉助《權力遊戲》提供的視野，走進了歐洲的王宮之內去做一個旁觀者。

格拉納達的明珠——阿爾罕布拉宮

離開了托萊多，駕車四個多小時進入西班牙南部的腹地格拉納達，到達後已近傍晚。在格拉納達的人潮中躋身於一年一度的街頭宗教節日慶祝活動，也是疫情之年第一次與密集的人群近距離接觸。

位居格拉納達的阿爾罕布拉宮是一座宮殿和堡壘建築群，是保存最完好的伊斯蘭宮殿之一。阿爾罕布拉宮在阿拉伯語意思是「紅色的堡壘」。王宮紅色的牆壁用夯土建造，將紅泥、粗砂、石灰塊混合，經過夯實去除三合土中的空隙，使之變得更結實。微紅色來自建築材料中的粘土中的氧化鐵。在將近兩千年的歷史中，這座宮殿從最初的興建到後期的不斷補充改建，留下了無數王宮貴族的個人印記。

最初的建造者是穆斯林國家的統治者，所以在建築中深刻進了穆斯林文化和建築的印跡。一直到 1492 年基督教收復失地運動結束後，該遺址成為斐迪南和伊莎貝拉的皇家宮廷，宮殿又進行了部分改造。所以現在的阿爾罕布拉宮是一座多種文化結合的優美建築。是西班牙每年吸引最多訪客的一顆明珠。