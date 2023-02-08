打開冰箱，一眼看到一盒還沒吃完的皮蛋，心下一動，何不拌個皮蛋豆腐來吃？

其實，我對豆腐沒有什麼好感，因為兒時家貧，平日三餐幾乎都是青菜豆腐，清淡寡味。好不容易盼到過年過節，家家戶戶都有大魚大肉好吃好喝的，我們家雖也做有臘肉臘魚和香腸，但都是留作待客之用，一年三節我們全家吃素。

吃素期間吃的就是十錦菜和豆腐丸子。年節前幾天，父親會先和小販預定好幾板老豆腐，到了年節前一天，母親先將豆腐洗淨瀝乾，再將豆腐壓碎搗成泥狀，摻入榨菜末、鹽和白胡椒粉，再加些香油，充分攪拌均勻後，㩛成乒乓球大的丸子，再裹上一層浸泡過的白糯米，上籠蒸熟就是豆腐丸子。

豆腐丸子也可以不裹糯米而直接油炸，不過母親捨不得那一鍋油，總是蒸的多、炸的少。第一籠剛蒸好的豆腐丸子雖有股清新的糯米香，但遠不及珍珠丸子的肉香來得令人垂涎，尤其是經過再三蒸煮後成了一灘爛泥，色香味盡失，更是難以下箸。

十歲那年，祖母過世，大姊出嫁，父母改變心意，往後我們三兄妹在年節時不用再陪著他們吃素，除夕夜可到大姊家吃年夜飯，而兩老則維持舊習，留在家中吃豆腐丸子。當時我年幼無知，從未想過或問過，為什麼逢年過節我們全家要吃素，多年後才知事情原委。

1949那年大陸變色，母親在端午節 前一個月，從上海帶著祖母、大姊和襁褓中的哥哥坐輪船逃往台灣。留守上海負責補給的父親則在端午節後，擠上了最後一艘開往台灣的船，在共軍 強力炮轟及兩側鯊魚的夾擊之下，竟能安抵台灣，全家團圓。為了紀念劫後餘生，父親立下心願，一年三節全家吃素，直到反攻大陸為止。

父親幼年喪母，少年從軍，全靠自學苦讀成材，抗戰勝利正值英年，原可一展長才為國效力，奈何遭逢1949年此一歷史劇變，從此改變了國家和個人命運。來台後，父親再未遇到伯樂且深諳亂世不做官之理，不數年他便被投閒置散了。他雖是兩袖清風終老，但仍堅持著反攻大陸的信念。

八○年代末，父母來美探親，不料途中父親的腎臟功能急劇惡化，若不馬上洗腎，勢必會尿中毒，萬不得已父母只好在我家住下，開始了父親的洗腎生涯。

當時我們住家附近只有一家華人 雜貨店，貨源不是很充裕，雖有賣豆腐，但不像在台灣可以買到整板的老豆腐，而是散裝在有水的圓形塑膠容器內，不老不嫰又不夠新鮮，難合母親心意，即連普通的十錦菜也湊不齊材料，再說兩岸分治久安，早已無人提說反攻大陸之事，父親遂決定入境隨俗開葷。

洗腎後父親的食慾尚存，但味覺喪失，素來吃苦耐勞從不挑食的他開始抱怨母親做的菜不好吃，豆腐丸子自然淡出了我們的視線。父親每天捧讀世界日報，關注兩岸三地情勢，對故國故土思念日盛，奈何老病纏身，不要說大陸老家，連第二故鄉台灣都沒有再回去過。他沒有看到香港回歸，更沒有看到兩岸小三通，即抱憾長眠異國他鄉。

還沒等我到了父母當年滯留美國的年歲，大姊夫、母親和大姊也先後離開了人世，所有和年節相關的舊日情懷亦隨之而去。這麼多年來，我偶爾會想起豆腐丸子，但我從未動念自己做。

眼下由皮蛋豆腐想起了豆腐丸子，回憶中的豆腐丸子索然無味，但在時光長巷中咀嚼再三後，不僅咀嚼出了雋永的滋味，還嗅到一縷似有若無的清香，在舌尖心上徘徊不去。（寄自加州）