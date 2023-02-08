張學良，「中國人」， 是條漢子！（下）

由於大陸局勢的變化，1946年11月，張學良與夫人趙一荻被解送到台灣，安排住在新竹縣五峰鄉清泉部落。1949年轉移至高雄壽山，在短暫停留近一年後，又回到清泉部落。在深山老林中，與世隔絕，只能閱讀書報、寫作書法、種田、爬山、釣魚等，度過寂靜的山居生活。這段日子裡，他寫了一些詩，其中一首是這樣的：

山居幽處境，舊雨引心寒。

輾轉眠不得，枕上淚難乾。

他睡不著，流了淚，是不是對從前做過的事有所「反思」？

1964年7月，國防部政戰系統的《希望》雜誌創刊號上，刊載《張學良西安事變懺悔錄（摘要）》，立時震動各方，《民族晚報》立即轉載，海外報刊也跟著轉發。

張學良在文章中自承：「當時自用自專，為他人利用而不自覺。」他還說自己「立志報國，反而誤國，想救民，反而害民。釀成巨禍，百身莫贖。」

這篇文章的來由，是1956年蔣介石撰寫《蘇俄在中國》，要張學良「將西安事變前後事實寫一回憶呈閱」。張給蔣寫了兩封長信，總共一萬餘字，經蔣經國 整理定名為《西安事變反省錄》，發給政府重要官員參閱，《希望》摘刊了大約七千字，將《反省錄》改為《懺悔錄》。據說張學良在《民族晚報》上看到轉載的文章，十分不悅，《希望》立即被停刊。外界對《希望》刊出的文字是否與原文完全一致，也有些疑慮。

後來，張學良離開清泉部落，先後遷至高雄西子灣和陽明山幽雅路，可外出旅行、購物、上館子和會客，已能有限度和外界接觸。此時，張學良的「安全」是由時任「行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會」主任委員蔣經國負責，兩人也因此結為好友。

在宗教信仰方面，張學良受到蔣夫人宋美齡女士的影響，從原本篤信佛教改信基督教，不僅受洗為基督徒，還陸續讀了幾十年聖經函授課程，取得牧師資格。

在與世隔絕的寂寞中，張學良只有趙一荻夫人為伴，趙一荻則盡全力照料張學良。1964年，張學良基於基督教一夫一妻制的教規，在求得住在美國的元配俞鳳至諒解後，與趙一荻辦理結婚手續。

台灣遊客到瀋陽觀光，大概不會錯過「帥府」──老帥張作霖和少帥張學良的故居。在客廳裡，掛著一張放大的《聯合報》第三版，時間是1964年7月21日，以當年流行的「文藝性」大標題寫著：

卅載冷暖歲月，當代冰霜愛情少帥趙四，正式結婚，紅粉知己，白首締盟

夜雨秋燈，梨花海棠相伴老

小樓東風，往事不堪回首中

和趙一萩結婚是祕密進行，婚禮在台北市杭州南路一美籍人士家中舉行，在場的只有蔣夫人宋美齡，少帥的東北鄉長、考試院長莫德惠，以及總統府祕書長張群，總共十二個人。

1975年4月，蔣介石總統去世，張學良到靈前致祭，寫下輓聯：「關懷之殷，情同骨肉；政見之爭，宛若仇讎」，道盡兩人難解的愛恨糾結。

雖然因政治考量，張學良還不能獲得真正自由，但行動、交往漸能自主。如每周至士林凱歌堂做禮拜，偶爾也與親友打牌餐敘，亦曾前往花蓮、阿里山、日月潭、中橫、金門等地旅遊。在人際網絡方面，他與前立法委員王新衡、前總統府資政張群、畫家張大千往來頻繁，遂有「『三張一王』轉轉會」雅號。另外，每逢節慶，蔣夫人也邀請張氏夫婦到士林官邸用餐，互贈禮品。

張學良畢竟曾是叱吒風雲的政治人物，被幽禁多年，政治仍然會找上他。據蔣經國日記記述，1958年11月，北京 曾透過中間人新聞界的曹聚仁，向台北提議，以1949年被中共 俘虜的前國軍高級將領黃維、杜聿明與康澤等十人，交換張學良，可見中共是多麼重視他，但最後並未「成交」。

張學良愛品評人物，根據他接受哥倫比亞大學的訪問紀錄：

我有兩個長官，一個是蔣總統，一個是我父親。我父親這人，有雄才，大略不如蔣介公；介公啊，我認為介公有大略，雄才不如我父親。一個是有雄才，一個是有大略。

蔣經國就不同，我可以說，到台灣以後，要不是蔣經國，蔣介石就沒有了。蔣先生什麼都沒有，蔣經國還留下點東西，蔣先生留下什麼？沒有。

張學良也不忘品評自己，這是二十八歲時，軍次保定，所撰之自況聯：

兩字聽人呼不肖，半生誤我是聰明。

1947年5月，張學良東北鄉長莫德惠去新竹看他，他寫詩答謝：

十載無多病，故人亦未疏；餘生烽火後，唯一願讀書。

張學良最膾炙人口的一首詩，應是他訪問台南所寫的〈謁延平祠〉，禮讚鄭成功。

孽子孤臣一稚儒，填膺大義抗強胡。

豐功豈在尊明朔，確保台灣入版圖。

這與他早年「我是中國人」的「壯懷激烈」，或可遙相呼應。

1990年12月，張學良終於恢復人身自由。次年三月，偕夫人前往美國舊金山探視兒女，這是他幽禁五十多年後首次出國，並於同年六月返台。1993年底，張氏夫婦再度赴美探親，之後移居夏威夷。2000年6月22日，趙一荻夫人逝世；2001年10月15日，張學良病逝於檀香山，享壽一百零一歲。

張學良晚年留下一幅字：

「不怕死，不愛錢，丈夫絕不受人憐，頂天立地男兒漢，磊落光明度餘年。」

為其傳奇一生，留下註腳。（下）