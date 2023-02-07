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珍珠丸子兩代情

周愚（1月&2月徵文：有故事的一道菜）

我是湖北人，小時候，我最愛吃母親做的一道菜，叫「簑衣丸子」。記憶中，母親把豬肉買回來，洗淨後先切成小塊，再放到砧板上，雙手各拿一把刀，熟練地剁用，肉剁碎後，加入鹽、糖、醬油、薑末、蔥花、料酒、麻油、胡椒粉，及少許水和芡粉拌匀，搓成圓子，外面裹上一層浸濕後的糯米，放在蒸籠裡蒸。蒸熟後肉質鮮嫩，外面的糯米被蒸出的油沁透，一鼓豬油香味，甚至比裡面的肉更加味美。為什麼叫做簑衣丸子？我想也許是它外面的一層糯米有點像簑衣的緣故吧。

我出生不久便逢日寇侵華，我們家就一直在江西、福建一帶山區的小城鎮逃難，抗戰期間物資條件差，偶爾才能吃一次這道菜。每次吃時，嘴饞的我盡情地大快朵頤。此時回想起來，由於做一次的數量不多，母親自己捨不得吃，總儘量讓我們小孩子們多吃。

直至日本投降，抗戰勝利，我們回到家鄉湖北，在餐館裡才見到這道菜，但菜名則是「珍珠丸子」。顧名思義，是因蒸熟後的糯米晶瑩剔透，有點像珍珠，比起簑衣丸子來得雅致多了，只是吃起來仍不及母親做的味美。

在家鄉只住了短短的一年多，1984年就因國共內戰我離鄉而去了台灣，但母親並未隨行。那時我十三歲，和母親的別離，是生離也是死別。此後再也沒有見到過母親，再也吃不到母親做的珍珠丸子了。

到台灣後，沒見到有賣湖北菜的餐館，也吃不到珍珠丸子。婚後，與妻談話談到母親時，無意中說了珍珠丸子的事情。台灣籍的妻從未見過、聽過這道菜，令我驚訝的是，幾天之後，我休假回家的第一頓晚餐，赫然見到餐桌上有了一盤珍珠丸子。原來妻是依照我在談話中所說的做出來的。更令我意外的是，我吃了之後，覺得比母親做的並不遜色。暌違了十幾年的美味，終於讓我再次享用到了。

現在可以買現成的絞肉，做起來輕鬆多了，又因經濟條件也比以前好得多，吃珍珠丸子成了一件很平常的事。聰慧的妻，又細心琢磨改良，後來，她又把蝦乾、香菇和荸薺切碎了加進去，多了這三樣，更是別具風味。略微不同的是，小時候母親做的肥肉的比例較多，吃起來糯米中的豬油香味較濃，現在為了防上三高，不敢吃太肥的肉，瘦肉的比例較多，稍稍減少了點那種濃郁的香味。

洛杉磯的中餐館至少有數百家，大江南北各省菜餚的餐館都有，獨獨沒有見過有賣珍珠丸子的中餐館，吃珍珠丸子還是只有妻所做的。

珍珠丸子現在不但是我們的一道家常菜，有朋友來時，妻也常會以這道菜來宴客，朋友們也都讚不絕口。

今天妻又做珍珠丸子了，感謝妻，並懷念母親。（寄自加州

中餐館 加州 三高

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