張學良，「中國人」， 是條漢子！（上）

西安事變時期的張學良。（取自維基共享資源）

他晚年寫道：「不怕死，不愛錢，丈夫絕不受人憐，頂天立地男兒漢，磊落光明度餘年。」

為其傳奇一生，留下註腳。

近代中國，有三大風雲人物，蔣介石、毛澤東和張學良。蔣、毛左右了中國的命運，而張學良於1936年12月12日發動的「西安事變」，卻對蔣、毛的命運發生了重大影響。談中國的盛衰成敗，繞不過張學良。

1928年6月4日，日本 人設計了「皇姑屯事件」，炸傷東北奉軍首領張作霖，延至次日傷重逝世，其子張學良繼任奉軍領導人。

當時的東北懸掛北洋政府的五色旗，「皇姑屯事件」使得有「殺父之仇」的張學良，更加了解日本的野心，有意歸順南京國民政府，改懸青天白日旗。就在此時來了一個日本人林權助，到張府「弔唁」。

林權助（Hayashi Gonsuke 1860-1939），日本外交官，「會津藩」出身。1898年「戊戌變法」期間，與伊藤博文協助中國變法維新，認識梁啟超，變法失敗助梁逃往日本。林權助此時受首相田中義一的指派，前來遊說張學良，不要與南京政府走得太近，以免妨礙日本侵奪中國的圖謀。

林權助給張學良開出許多優渥條件，簡直可讓他另成立一個政府，獨立於中國之外。張學良怎麼回答呢？他在台灣1990年獲得自由後接受記者訪問，回顧這段歷史：

那林權助是頭等外交官，他把中國古典書也念得很好。

我跟他說：

林老先生，你替我想得很周到，比我自己想得都好。

他說那很好，但是你為什麼不接受我的意見呢？我說：

你忘了一件事：我是中國人！

林權助知難而退。

「我是中國人」，何其壯哉！中國當時四分五裂，群雄割據，國幾不國，「中國人」張學良，不受日本的威脅利誘，終於使「東北易幟」，在南京的中央政府至少在形式上歸於統一。

張學良「我是中國人」的信念，使他幹了另一樁驚天動地的大事——「西安事變」。這是一樁「盛事」還是一件「蠢事」，那要看誰來評斷。

「九一八事變」日本人占據了東三省，歸順了中央的張學良及其東北子弟，希望抗日，「打回老家去」。但蔣介石的方略是「攘外必先安內」，不消滅共產黨 ，就沒法集中力量對付外敵。國軍多次進擊，稱之「圍剿」；共軍不斷敗退，自言「長征」。在此危急存亡之刻，年輕的張學良及其部屬，「思鄉情切」，等不得了，於1936年12月12日，乘蔣委員長到西安開會時，偕同他的副手楊虎城，發動震驚世界的「西安事變」，劫持蔣介石，迫其放棄「內戰」，盡早「抗日」。「西安事變」距今已八十六年了，誰能說清楚它終極的影響。

事變期間，中共 中央還在保安，而非延安。十二日晚間，消息傳來，毛澤東等人欣喜若狂。十三日下午四時，中共在「紅軍大學」附近草地上，召開三百餘人的會議。後在台灣政大東亞研究所任教的郭華倫教授，當時在紅軍大學教書，也在現場。據他說：

「毛澤東此時高呼，1927年『四一二事件』以來，蔣介石所欠共產黨人的血債，現在是清償的時候了。毛澤東接著表示，必須把蔣介石解送保安，交由人民公審，給予應得的制裁。換言之，他主張殺蔣。」

不過，十二月十四日深夜，莫斯科共產國際的電令到達，批評中共所持的是報復主義，內戰方針也是錯誤的；這樣的方針，正符合日本軍閥和中國親日派的願望，對蘇聯和中共都是不利的。因此要求中共中央，立即改採和平解決事變的方針。

共產國際的訓令，當然來自史大林的深謀遠慮。誠如共黨問題專家王健民教授，在其所著《中國共產黨史稿》中所指出的：

「無論中共如何宣傳蔣委員長『不抗日』、『向日本屈辱投降』，史大林非常明白，蔣委員長必能領導中國抗日，斷不能容其犧牲於張、楊和中共之手，否則日俄之間無緩衝國，受害的將是蘇聯。」

史大林對張學良的不悅，非自西安事變始，在此之前，他已否決了張學良加入中共；「西安事變」益使史大林深信，張學良是麻煩的製造者。

「西安事變」對中國有什麼影響呢？有人認為促成了國共合作抗日，爭取到最後勝利。也有人認為因此使垂危的共產黨起死回生，造成中華民族空前的災難。周恩來稱讚張學良是「民族英雄，千古功臣」。張學良字「漢卿」，蔣介石在日記中嘆道「漢卿壞我一盤好棋」、「漢卿誤我大事也」。

不管怎麼說，張學良抗日救國的初衷是無可懷疑的，史學家唐德剛稱他「少年氣盛，忠肝義膽」。西安事變後，蔣介石批評張學良「小事精明，大事糊塗」。張晚年也自承「魯莽，好衝動，捅婁子。」

不過張學良勇於認錯，好漢做事好漢當。事變結束後，蔣坐專機回南京，張隨至機場，堅持要送蔣回去，蔣勸他不要去，他去了反而不好善後，張堅持隨護。到了南京，國民政府軍事委員會高等軍事法庭審判張學良，以「圖謀伙黨，對於上官為暴行脅迫罪」，判刑十年，國民政府特赦，但卻是一生幽禁。

「九一八事變」時，張學良正在北平，住在協和醫院。事變發生，廣西大學校長馬君武寫了一首〈哀瀋陽〉的詩。正當全國軍民哀傷憤慨之時，這首詩成了一顆火種，立成燎原之勢：

趙四風流朱五狂，翩翩胡蝶最當行。

溫柔鄉是英雄冢，哪管東師入瀋陽。

告急軍書夜半來，開場弦管又相催。

瀋陽已陷休回顧，更抱佳人舞幾回。

趙四是趙一荻，後來陪著張學良幽禁大半生，也算有情有義。朱五是政商名人朱啟鈐的第五個女兒朱湄筠，她在「九一八」前夕才完婚，證婚人正是張學良。至於胡蝶是當時著名的電影明星，「九一八」那天她在天津拍戲，不在北平，而且她從未見過張學良，她在《申報》上連刊兩天「胡蝶闢謠」的啟事。

「九一八」事件有一疑問，是誰命令駐軍不抵抗的？外界傳說是蔣介石，但張學良事後直言，是他下的命令，不是蔣；為蔣洗刷了歷史的清白。不過那時任何人都能了解，中國還不是日本的對手。

張學良勇於認錯，不推諉責任。他曾對舊部呂正操說：

「我幾十年失去自由是應該的。如果我是蔣介石，我會槍斃了張學良，因為這是背叛啊！但蔣先生讓我活下來，這是蔣先生的寬大。我一生最痛苦的事是蔣先生殺了楊虎城，因為應該殺的是我。」

楊虎城1893年出生於陝西浦城一戶農家，後從軍，1924年加入國民黨，先後任國民革命軍軍長、十七路軍總指揮等要職。「九一八事變」後，楊虎城積極主張抗日，多次面謁蔣委員長要求參加抗戰。「西安事變」落幕，楊虎城解職出國考察，未奉令不得回國。楊虎城在海外期間，迭電蔣請求回國參戰，均未得允准。曾有詩曰：

西北大風起，東南血戰多。

風吹鐵馬動，還我舊山河。

1937年10月底，楊虎城從法回國。戴笠以蔣在南昌召見為由，將楊虎城帶至南昌扣押，後又轉至重慶。