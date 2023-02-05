汪奶奶最喜歡每天早上送孫子走路上學的任務，祖孫倆慢慢走過兩個街口，途中可以和孫子隨意聊天，學到一些新知識，知道現在孩子在學校學些什麼，也乘機告訴孫子一些古老中國的小智慧。

今天早上孫子說老師正在教童子軍的「日行一善」，所以過馬路時，奶奶不要牽他，而是讓他扶著奶奶過，就可以向老師報告自己今天的善行。奶奶照他的話做，沒想到剛過完街，同學麥可就湊過來，送孫子一片口香糖，向他借奶奶，把奶奶送到街的另一邊，由他扶著再過一次馬路，也完成了今天業績。這讓別的孩子看得十分羨慕，另一個孩子也送棒球卡來借奶奶，還有一個給棒棒糖，汪奶奶因此在十字路口來來回回好幾次，孫子在一旁收禮物收得不亦樂乎。

汪奶奶想起小時候，自己也被教「助人為快樂之本」，她因此古道熱腸喜歡幫助人，有時家裡的事放著不理，專管鄰居朋友同學的事，張家長李家短她都視為己任。不知道是不是管過頭了，有人偷偷叫她「雞婆」，批評她「多管閒事多吃屁」、「狗拿耗子」，要她「自掃門前雪，休管他人瓦上霜」，希望她「獨善其身，多一事不如少一事」，但她本性不改，還是樂此不疲。她的小哥比她更嚴重，看完《水滸傳》連續劇後，學著唱很有氣勢主題曲：「路見不平一聲吼，該出手時就出手，風風火火闖九州……」並像小太保一樣插手別人的事，給自己惹不少麻煩。

該不該管閒事，總有不同的看法。有人覺得少管閒事，是一種修養。管別人閒事，美名其曰「熱心腸」，其實往往給別人帶來困擾。把握好自己的參與度，是一種人生智慧。不越界，不逾矩，不僅是對自我的一種保護，更是對他人應有的尊重。所謂「事不關己，高高掛起」、「明知不對，少說為妙」、「不在其位，不謀其政」，管東管西，其實常常把閒事管成了忙事，把易事管成了難事。

孔子教我們「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」，所以「吹皺一池春水，干卿何事」，要知道「鳥怕出頭豬怕肥」，要讓自己生活清靜平淡，不要多管他人閒事瞎操心。管好自己的事，別人舒心，自己自在。要有氣度到「閉門不管庭前月，分付梅花自主張」，避免有可能好心變壞事。

也有人認為，如果年紀大了，不加入群組，不唱歌跳舞，不參加聚會聊天，窩家不到處亂跑，不亂花餘錢，不多管閒事，這才養成良好的生活習慣。但久而久之，會驚覺地發現，變成老年癡呆了！如果老了，喜歡群組聊天又愛唱歌跳舞，聚會吃喝玩樂到處亂跑，竟然發現自己返老還童。兩者之間要如何拿捏，需要長者們好好思考。

汪奶奶的小哥也住在附近，如今收起銳氣，是個有趣的老先生，但不改的是熱心助人。他有一次散步，看到一個小孩正踮著腳按門鈴，老人說：「我來幫你。」說完他就一直按到確定裡面的人聽見才放手。只見那小孩急急地說：「我們快逃吧！」（寄自加州 ）