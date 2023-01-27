歌本湖日落。（張純瑛∕攝影）

大華府地區位於廣袤平原上，缺乏山海之勝，雖然向西有阿帕拉契山脈，朝東瀕臨大西洋，兩者皆在車程兩小時之外。幸好終年雨水充沛，到處是蓊鬱林木，讓愛好大自然者得以流連其中。若得一湖靜臥群樹懷裡，鍾靈毓秀，比諸山高海闊，別有一種溫婉豐韻。

以前工作的大樓附近有座翠帶湖，是我和同事喜歡散步之處。環湖一圈約半小時，沿湖行，時而濃蔭夾道，時而芳草如氈。春葉的嫩翠、夏葉的濃綠、秋葉的五色斑斕和冬日枝枒的枯槁，倒映湖中造成不同的水色，也讓四季景物各有風味。

大雁群是湖中霸主，棲息水上如艦隊滿布，有時則如一群戰鬥機劃過水面展翅騰飛，發出噶噶高鳴。Mallard中文翻譯為綠頭鴨，其實只有公鴨的頭部羽毛呈現翡翠絨的光澤，母鴨頭羽暗褐色並不顯眼，牠們和比較少見的鴛鴦都是翠帶湖賞心悅目的水上人家，沒有大雁的囂張聲勢，反倒顯得楚楚動人。

退休後在住家附近散步，發現半小時腳程外有一個歌本湖，面積遠不及翠帶湖寬闊，然草木清茂，水色幽碧，倒也玲瓏可喜。大雁、野鴨、蒼鷺數量不多，仍讓湖面生機盎然。去歌本湖散心便成為生活中最愉悅之事，於是領悟，我實在屬於戀湖一族。

●梭羅

近代最著名的戀湖人，應該是十九世紀美國作家梭羅（Henry David Thoreau, 1817-1862）。

1845年七月至1847年九月的兩年兩個月裡，梭羅居住在麻薩諸塞州康柯特 （Concord）郊區的華騰湖畔。他在湖濱森林裡親手搭建了一座窄小簡陋的木屋，旨在體驗他和其精神導師愛默生（Ralph Waldo Emerson, 1803-1882）提倡的超驗主義 （Transcendentalism）。小屋土地的擁有人正是愛默生。

超驗主義的「超」，是指超越各種組織與信條強加於人身上的束縛，直接與大自然對話，滌除塵穢，恢復原始的純真，得到洞悉世事的明慧。梭羅獨居湖濱森林，以種植維生，偶而漁獵，力求物質上自給自足；精神層面，則以觀察四季和生態變化、思考、閱讀、寫作取代社交活動。藉著獨立、清簡、浸淫自然的生活方式，實證超驗主義的信念。

1854年，梭羅出版了他的湖林歲月記述《湖濱散記》（Walden；or, Life in the Woods）。遠離塵囂的簡淡生活並非一成不變，在哲人的筆下流露「好鳥枝頭亦朋友，落花水面皆文章」的意趣天成，如同好茶入口逐漸回甘，隨著歲月流轉越來越多的人們品出它的香醇，遂成為西方人心目中回返自然的《歸去來兮》。面積64.5英畝的華騰湖因此名震天下。

●葉慈

三十六年後，《湖濱散記》隔洋催生了一首英文經典詩作。

諾貝爾桂冠詩人葉慈（William Butler Yeats , 1865-1939），幼年居住在愛爾蘭的史萊溝 （Sligo）鄉間。畫家父親曾對他朗誦《湖濱散記》，令他大為嚮往，不覺間將經常遊玩的一座湖中小島茵寧思芙麗（Innisfree）與華騰湖在心底聯結為一。爾後舉家遷往倫敦，他始終無法忘情故鄉史萊溝。二十五歲時，葉慈掙紮於倫敦詩壇求取立足之地，故鄉愛爾蘭則深陷於和英格蘭的民族衝突裡。層層壓力下，始終在心底拍打不歇的湖水聲越見清晰，彷彿聲聲呼喚著他拋棄倫敦的一切回歸史萊溝，於是他寫下了膾炙人口的《湖島茵寧思芙麗 , 1890》。詩中依稀閃爍著梭羅《湖濱散記》的吉光片羽。愛爾蘭的茵寧思芙麗湖島從此成為西方文學裡的桃花源之一，和麻州的華騰湖隔著大西洋相互輝映。

●辛棄疾

早於梭羅677年的南宋詞人辛棄疾（1140-1207），十二世紀就寫下了屬於他的湖濱散記——〈水調歌頭．盟鷗〉﹕

帶湖吾甚愛，千丈翠奩開。先生杖屨無事，一日走千回。凡我同盟鷗鳥，今日既盟之後，來往莫相猜。白鶴在何處，嘗試與偕來。

破青萍，排翠藻，立蒼苔。窺魚笑汝癡計，不解舉吾杯。廢沼荒丘疇昔。明月清風此夜，人世幾歡哀。東岸綠陰少，楊柳更須栽。

1181年，時任江西安撫使的辛棄疾，因為積極使用公帑購糧賑災，嚴刑懲罰囤糧商人，而遭禦史王藺以「殺人如草芥，用錢如泥沙」罪名彈劾革職。辛棄疾在江西上饒的帶湖之畔人煙稀少處，築屋名為「稼軒」。閑居十年裡，辛棄疾對朝廷偏安江左不思振作的糜爛始終無法釋懷，然而，滿腔孤憤終未重蹈屈原投江自盡的悲劇，何以致之？因為辛棄疾的內心，何嘗不懷抱著梭羅式的超驗主義理念呢？

他每天環湖走上千回，和鷗鳥、白鷺、遊魚，結為不相猜忌的友伴。有次在歌本湖邊，我看到大雁孵蛋的巢，大剌剌地築在小徑旁，絲毫不怕人來人往，不禁想起辛棄疾和鷗鳥結盟，不相猜忌的詞句。以前我散步的翠帶湖畔，也總有人帶麵包去餵水禽，慣得大雁和野鴨，就在人們腳邊抬頭挺胸走來走去，從不擔憂被抓去燒烤炙之。

日日面對著天真無邪的水禽和青萍、翠藻、蒼苔參差，翠鏡一般的湖水，辛棄疾不必憂讒畏譏，遂能在人蹤罕至的「廢沼荒丘疇昔」，欣然享受到「明月清風此夜」之恬適，而看淡「人世幾歡哀」的宿命。湖濱築屋名為「稼軒」，取意「人生在勤，當以力田為先」，和梭羅一樣躬耕自足。高曠達遠又清樸務實，不正是超驗主義的根本信念嗎？

●結語

《論語．雍也篇》說：「智者樂水，仁者樂山；智者動，仁者靜；智者樂，仁者壽。」衡諸其中邏輯，孔子所說的水應該是動態的水，包括潮起潮落的海洋和不舍晝夜奔流的河川，喜愛江海河流的人們必然心思靈動，是智者，勇於拓展生活版圖，追求刺激快樂。然而海洋無邊無際，河流望不到盡頭，象徵著無止的野心和挑戰，同時也周而復始地循環著潮起潮落，交替著成功與失敗。

湖原本是水的一種，且不說浩瀚如海的密西根等大湖，一般湖泊的範圍極目可望，不像海洋與河川充滿太多的不可知不可測。我曾在海邊住過，晝夜浪濤如吼，深夜聞之彷彿有巨獸頑固咆嘯室外，難怪朋友嫌吵而賣掉濱海之屋。湖水平緩無聲，庶幾接近山的靜態。望見湖水瀲灩而歡喜的人，就像「採菊東籬下，悠然見南山」的愛山者，湖與山永遠帶給他們磐石般的安定寧靜，摒擋了雜遝紛爭，得到心靈的祥和恬適，孔子說這種人是好靜的仁者。或許，這就是力求擺脫名韁利鎖，追求原始初心的梭羅、在倫敦渴望掙脫世事紛擾的葉慈、以及從齷齪官場負傷退下的辛棄疾，如此眷戀湖濱生活的原因吧。

日日面對著天真無邪的水禽和青萍、翠藻、蒼苔參差，翠鏡一般的湖水，辛棄疾不必憂讒畏譏，遂能在人蹤罕至的「廢沼荒丘疇昔」，欣然享受到「明月清風此夜」之恬適，而看淡「人世幾歡哀」的宿命。湖濱築屋名為「稼軒」，取意「人生在勤，當以力田為先」，和梭羅一樣躬耕自足。高曠達遠又清樸務實，不正是超驗主義的根本信念嗎？