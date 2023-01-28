一條大鳊魚，不要太大，一定要是活殺的。放一撮毛豆，一把香菜，只加醬油和醋，醬油倒兩圈，醋三圈，一定要是鎮江香醋，最好金山牌的，不加糖。

他是鎮江人，鎮江產醋。她問他：金山牌好，還是恆順牌好？他說，金山是老牌子。第一次去見她爸媽，見面禮就是兩瓶金山牌香醋。她媽媽是蘇州人，燒什麼都是甜的，恨不得燒白開水也放糖。兩個醋瓶子立在女友家金碧輝煌的客廳茶几上，乍看像兩支洋酒。

她從小愛吃魚，餐桌上總少不了一尾魚。他在她的學校旁邊承包了一個小賣部，卻和她一樣愛文學。晚上小賣部捲簾門一關，店後的倉庫就是他的宿舍。每次她來，他總會去附近菜場買一條大鳊魚。大鳊魚在賣魚人的水盆裡活蹦亂跳，滑溜溜的鰭上又長刺，很不好抓。他卻不怕，伸手一鉗，又快又準，總是撈到最好的一條。窄小的廚房，對兩個總是依偎在一起的人來說，卻已經足夠大。她不會做菜，可她會幫他繫上圍裙，幫他切蔥。屬老虎的她，唯獨對他乖得像小貓。小貓偎依著他，一邊看他做魚，一邊聽他講老子說的「治大國如烹小鮮」的道理。

不一會兒，紅燒大鳊魚香噴噴熱騰騰上桌了，他用筷子尖撮起雪白的魚肉蘸上湯汁，放到她的嘴裡，她只覺得舌尖鮮美濃郁。他說，這冷透後的湯汁結成的凍膠，一點不腥，還會更好吃呢。這不放糖的大鳊魚一直甜進了她的骨髓，比什麼蓴羹鱸膾、松鼠鮭魚、塘鯉烚蛋都好吃一百倍。

可是，他抓得住賣魚人盆裡最難抓的魚，卻注定抓不住她。畢業季的空氣裡都是戀人離別的酸楚的醋味。她被父母安排出國，他則要盤店回老家照顧家裡的田。臨行前一晚，她問他，為什麼不留住她？為什麼不帶她去鎮江的金山寺，讓那裡的菩薩保佑他們在一起？他幽幽地說：「我能留得住嗎？」那一晚，她第一次凶他，凶得像一隻會哭的小老虎。

再後來，她與所有同學都失聯了，隱約有她的傳說，說她嫁給了洋人，過得很好。只是沒有人知道，在那個習慣了吃冷凍死魚的國度，還會不會有人為她做金山香醋燒的紅燒大鳊魚？（寄自華盛頓州 ）