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想像力

吳玲瑤（幽默過日子）

我們成長在制式教育的年代，愛天馬行空胡思亂想的學生常常會受到師長斥責。後來才發現敢於發揮想像力，其實是科學與文學進步的開端。近代的發展有許多例子是靠著夢想來完成，甚至於覺得「想像力就是一切，它是生命將發生之事的預覽」。愛因斯坦說過：「想像力比知識更重要，因為知識是有限的，而想像力概括著世界上的一切，推動著進步，是進化的源泉。嚴肅地說，想像力是科學研究中的實在因素。」

其實想像力對人類的意義，遠遠超出我們的想像。小時候我們都喜歡《西遊記》裡的孫悟空，會七十二變，拔下毫毛輕輕一吹，變成千隻萬隻孫悟空，一翻筋斗就到了十萬八千里外。書中生動地描寫人物、神魔、妖怪，塑造各具特色的形象，光怪陸離的妖魔角色和情節，顛覆大家的思維，挑戰我們小小腦袋的想像力。

國小老師教我們初讀唐詩，大家更驚豔於李白的想像力，〈望廬山瀑布〉有「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」的句子，彷彿他是天上的神仙，他看事情的角度跟我們凡人不同，氣勢大到凡塵裝不下。李白佳句源源不斷，在一座山上的古寺他寫著：「不敢高聲語，恐驚天上人」，還有「白髮三千丈，緣愁似個長」。怪不得李白有「詩仙」的稱謂，他的想像力也幫我們跨越時空的限制。

想像力的高低無法通過學校試卷分數來判斷。有一位小朋友說他最富有想像力的時刻，只在夢中。那時老師常無意間給我們做智力測驗，曾經問過：「樹上有十隻鳥，用槍打下兩隻還剩幾隻？」有一半同學答八隻。三角形切了一角還剩幾角？有人回答說剩兩角。那些都是沒有想像力的回應。老師又問：「請大家想像一下，假如你在一個恐龍的世界裡，有隻大恐龍正要吃你，你該怎麼辦？」聰明的同學機智地回說：「馬上停止想像就安全了。」

但是貧窮有時候會限制人們的想像力。有幾個窮農民喜歡想像皇帝的奢華生活，其一說：「皇帝很有錢，白麵饅頭想吃多少就吃多少。」其二說：「皇帝下地一定用的是金鋤頭吧。」還有另一個說：「如果我有錢了，我就買上兩個肉包，吃一個，扔一個，任性的樣子可就像有錢人了。」

人類之所以能夠超越地球上的其他物種，建立文明，主要是因為能夠在自己的大腦中創造出現實中不存在的東西。矽谷人驕傲地說，矽谷之所以成為矽谷，是天才間的接力，和他們特別的想像力不可分割。蘋果的賈伯斯說矽谷人「不同凡想」（Think different）。如今馬斯克被稱為「改變世界的科技的狂人」，又一位引領人類技術革新的標誌性人物，他的Tesla電動車正在翻轉全球汽車工業，他的Space X太空技術可與美國NASA和俄國、中國力拚。在一次研討會上，有位台灣來的科技人站起來發言，認為馬斯克相信想像力可以創造無限可能，挑戰現代人的思維。他一定是讀過《西遊記》，加上中國的武俠小說，正在把孫悟空上天下地七十二變，還有許多武俠神功，一一在未來的世界實現。（寄自加州）

矽谷 馬斯克 恐龍

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