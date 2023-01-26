台東池上當季油菜手摘手掐，撕去外皮。（蔣勳．圖片提供）

摘菜和掐菜

應該解釋一下，為什麼一整天都在摘菜。

其實不只是摘，還有掐。

「掐」是用指甲試菜梗的軟硬，從根部掐上去，指甲覺得嫩，就停止掐。

我覺得這是觸覺的考驗，她說故事，眼睛沒有看，純憑指甲的感覺，把一堆青菜整理好。

現代人忙，沒有人摘菜掐菜，餐廳裡多是用刀切，切掉大段，剩下嫩葉來用。

最近在東部看到兩家餐廳用手工掐菜，一個是富岡漁港的特選，一個是池上的吉本。吉本端上來一碟燙青菜，上面澆了肉燥。跟我說：「今天油菜剛摘出來——」

池上在秋收前後，田裡滿滿長起油菜。油菜花有漂亮的明黃色，很耀眼。我住在龍仔尾，鄰居常把油菜放在門口。當季的油菜，清甜香嫩，清油素炒，一點點鹽，是秋天最好的滋味。

但是油菜不耐放，台北辦油菜花節，早上摘的菜，下午送到台北，已經老了。台北人說「好吃」，農民一臉抱歉。

青菜都不耐放，只有在偏鄉，可以吃到鮮嫩現摘青菜，是莫大的福氣。

福岡特選，原來是做野菜起家，現在客人多點海鮮，但特選的野菜難得。有灰翟，龍葵，水菜，枸杞葉，龍鬚菜，山蘇，過貓，還有母親最愛吃的寶釧菜（豬母奶）。

野菜滿山遍野都是，但都要花時間手摘。野菜中雜草多，也要花時間慢慢挑。

龍葵，民間叫黑甜菜，又苦又甜，很貼近庶民的生活。餐廳裡不容易看到龍葵，摘的過程麻煩，要細心用指甲掐，把老梗都掐掉才好吃。給都市人一堆龍葵，大概都不知如何整理。

龍葵苦，芥菜也苦，深秋入冬，好吃的青菜，多帶苦。羽衣甘藍也帶苦，苦裡回甘，像最好的茶，只沉溺甜食，就錯過了這滋味。甜的味覺在舌尖，苦味在喉嚨口，也許是生命中年後才懂的味覺吧……

在特選，也吃到極好的水菜。水菜，也叫西洋菜，在法國叫cresson，到鄉下泉水邊摘，只摘嫩芽，拌在沙拉裡，也帶點苦，極好。水不清，長不出這種菜，自然是好東西。香港同學用廣東煲湯做法，選水菜的根莖老葉，跟排骨熬湯，菜熬得稀爛，湯頭卻香。

因此，青菜有不同吃法。吉本把油菜梗一一手剝，撕去外皮，素炒菜心。

特選也用手撕去莧菜老梗，吃裡面青嫩菜心。

菜心好吃，但要用手撕去外皮。

我在紹興吃過「三霉」「三臭」，其中有「霉莧菜稈」，用粗老的莧菜稈醃漬 發霉，一股地老天荒的臭。老莧菜稈，和青嫩莧菜完全不同。地方文化，從食物入手，看到個性，很難比較好壞，一個地方有一個地方存活的方式吧……

紹興料理「三霉」「三臭」，總讓我想到魯迅〈藥〉裡蘸人血饅頭治肺癆，要剛砍的人頭，剛噴出的熱血，才有效。

特選，吉本，偏鄉小店，不那麼只為盈利，還會摘菜掐菜，都是手工，都會人忙碌，很難懂這種手工的講究。而母親的青菜都是這樣摘出來的。

我和母親許多相處的時間都在摘菜掐菜過程中，也聽她說了許多荒謬好聽的故事。

記得摘四季豆，掐掉兩頭，順著邊，撕下豆莢邊刃的硬絲。

芹菜要從下往上掐，摘斷，順勢撕去老的筋。

豆苗、龍鬚菜都要兩頭摘，下端的老梗要掐去，上端攀藤的硬鬚也要掐掉。

這樣的手工，才有精緻料理。我們現在少的，往往不是珍貴食材，而是手工的耐心細心。

手機 的時代，一頭栽進自己虛擬的世界，講究的手工，已是天方夜譚。

父親轉任公職後，在糧食局做督導，常常下鄉查糧米銷售。我們家分配到一戶宿舍，緊靠在四十四崁背後。早上去大龍國小上課，我都穿過保安宮，從廟宇後殿的神農殿開始，一一瀏覽。廟宇的雕花極細緻，剪黏和浮雕壁塑都好。最喜歡屋簷下交趾陶燒的彩色人偶，一個一個歷史演義故事，母親常常說給我聽。

我和國小同學，用芭樂樹的槎枒製作彈弓。每天上學經過保安宮，比賽打屋簷下的陶偶，今天打呂布，隔天打貂蟬。陶偶頭從高高屋簷下墜落。

屋簷高，陶偶小，不容易瞄準。打中一個，大家爭搶說「我打到的」。這些年講古蹟保護，同學會談往事，講起彈弓打交趾陶偶，每個人都說：「我都沒打到──」

歷史大抵如此，此一時，彼一時，都叫作「正義」。

保安宮正殿兩側和後方牆壁壁畫，有「木蘭從軍」，有徐庶母親用硯台打曹操，有呂布貂蟬，有過五關斬六將，都是保安宮野台戲的故事。很有趣，也都是母親熟悉的，她和我獨處的時間，就一一說給我聽。

保安宮的壁畫是潘麗水畫的，現在是國寶，小時候我們就坐在廊下，玩彈珠，看潘麗水和徒弟畫畫。

母親在戰亂裡，一路看了很多戲，從西北的秦腔，到河南 梆子的豫劇，一直看到南方的評彈說書，到了台灣，又正好有機會看保安宮的野台戲。這些民間戲劇是她一路逃避戰亂最大的安慰力量吧。

她年少時就愛看演義小說，對民間流傳久遠的故事耳熟能詳。她自己融會貫通，把《白蛇傳》《封神榜》《三國演義》《七俠五義》乃至於《楊家將》《聊齋》的許多片段，編成口說版本，閒來無事，晚飯後，坐在門口乘涼，她就說給鄰居聽。附近鄰居小孩都愛聽，她也很有成就感。夏天乘涼，都在飯後說一段。而且見好就收，「且聽下回分解」。

文學戲劇原是茶餘飯後消遣，不會正經八百當正事。對於「少年維持煩惱」，她有偏見，我不辯駁。

但是，我很懷念童年和母親相處的時間，聽她說故事，看她洗菜、摘菜、掐菜，很長時間整理一把青菜，因為需要很長的時間，她就把故事說得很慢。《白蛇傳》從白蛇立下志願修行，每天對著日升月升吐吶，有了天地菁華，一寸一寸脫胎換骨，一次一次蛻去蛇皮，五百年，從一條蛇，變成美麗的女人白素貞。

「可惜，再修行五百年，她就可以修行成男身。但是，她等不及了……」這是母親的註解。

我們幼稚的時候，不太能理解為什麼「等不及了」。

母親彷彿替白素貞遺憾，也彷彿替自己遺憾，「再熬五百年，就可以修行成男身」。

我和母親一起摘菜掐菜，聽她說到「白素貞」，彷彿她一切的委屈都是因為她只修行成了「女身」。

「母親也覺得她一切的委屈都是因為她是女身嗎？」我偷偷這樣想。