半個世紀前，正值毛澤東在世的最後一年，國民經濟被搞得接近崩潰；我們住在有江蘇西伯利亞之稱的窮鄉僻壤，一家人就在彼時彼地迎來苦巴巴的農曆新年。

既然是過年，再苦也要想方設法吃得好些。那時每人每月供應半斤肉，只夠包餃子 吃。然而兩個女兒大的五歲，小的才三歲，正是嘴巴最饞的年紀，總該為她們準備些過年的零食吧。可是食品店裡空空如也，既沒有糖果點心，也沒有花生瓜子，想買巧克力更如天方夜譚。過年前我恰好去大城市裡出差，妻子關照，如果看到零食，就買點回來餵兩個饞嘴。誰知道走遍城裡的食品店，只買到一包當地產的餅乾。拿回家後妻子剛拆封品嘗，就衝我一頓數落：「這麼硬的餅乾，你不怕把孩子的牙崩掉啊？」

沒有零食，拿什麼餵兩個饞嘴？看來只能自己做了。突然想到蛋捲，記得小販坐在煤球爐前，爐上放一個蛋捲夾，蛋捲做好後用木棍一捲，就成了蛋捲。做蛋捲的關鍵是要有蛋捲夾，雖然無處可買，卻難不倒我，因為那時我在工廠上班，可以自己做。我跑到廢料堆找到一塊邊角料鋼板，畫了兩個直徑十釐米的圓，用乙炔槍割下來。又找了一付小鉸鏈，請電焊師傅把兩個小圓鐵餅連接起來。再找兩根小鋼筋，分別焊在兩個小圓鐵餅上，蛋捲夾就做好啦！

回到家裡我趁熱打鐵，摸索做蛋捲的配方。我取了碗麵粉，打入兩個雞蛋 ，加兩調羹糖和少許鹽，再加水拌成麵糊。我把蛋捲夾放在煤球爐上加熱，放一小匙麵糊到蛋捲夾中間，用上下兩片鐵餅壓緊。半分鐘後翻面，打開夾子，蛋捲已經熟了。我用小木棍把蛋餅快速捲起來，冷卻之後又香又甜又脆的蛋捲居然成功啦！

第一根蛋捲做好後，我一分為二，分別給兩個女兒嘗。她們出生以來，從未吃過如此的美味，此後她倆一左一右地守在我身邊寸步不離，目不轉睛眼巴巴地盯著我操作。做蛋捲免不了有焦了的或碎了的殘次品，我是儘量多出些正品，她倆卻巴不得能多出些殘次品，好讓我立即賞給她們吃。那天我做了整整一下午蛋捲，把餅乾桶裝得滿滿的。妻子下班回來，聞到瀰漫的蛋捲香味，聽到孩子們的笑聲，也特別高興。

有了這滿滿一桶蛋捲餵兩個小饞嘴，全家人便苦中作樂地過了年。此後做蛋捲成了我的保留項目，時不時就把餅乾桶裝滿了。直到兩年後為了考研，必須抓緊時間複習功課，才不得不停止。考上研究生後我來到上海，其時已值改革開放經濟好轉，食品店裡有的是機器製的蛋捲，比我手工製的好吃多了，這才把那個蛋捲夾淘汰了。

時光如梭，如今我已年逾古稀，兩個女兒也年屆半百，不知道她倆還記得半世紀前，在煤球爐旁，陪著老爸做蛋捲情景嗎？（寄自紐約）