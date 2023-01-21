色彩美麗的春捲，令人食指大動。（本報系資料照片）

膾炙人口的美食 ，能賞心悅目、滿足味蕾。而膾炙人口的歷史傳奇，則是盪氣迴腸、感動人心。美食加上歷史，是飲食文化的至高境界。

一年之中每個重要節慶，都有一種具代表性的美食，加上一段富吸引力的歷史，將原本就繽紛綺麗的喜慶氣氛，點綴得更精彩萬分。

端午節 有粽子，清明節有春捲，中秋節有月餅，元宵節有湯圓，除夕有火鍋，春節有年糕。西方國家的節日，也有具象徵意義的美食。感恩節有火雞，萬聖節有南瓜，復活節有彩蛋，國慶日有烤肉。

清明節，細雨紛飛，行人斷魂，漂泊天涯的遊子，只能藉酒消愁。那是個懷念故鄉和先祖的節日。代表著清明節的美食是：春捲。

在我故鄉金門，除了清明節吃春捲，到了冬至和春節，也會吃春捲。因為根據金門、廈門、泉州和閩南一帶的傳奇故事，春捲的起源，歸功於明朝進士金門人蔡復一的夫人李氏，李氏是潮州太守的孫女。童年時，每逢清明、冬至、春節，春捲上桌時，我最喜歡聽母親講述這段曲折動人的口述歷史。

在金門，春捲稱為「砌餅」，音如「七餅」，或許因為它由多種食材堆砌而成。它聽起來也像「擦餅」，也許由於餅皮超薄，製作時師傅手抓一把麵團，迅速在發燙鐵板上一「擦」，就是薄薄的一張餅皮。小時候等在爐邊欣賞師傅施展「擦餅皮」功夫的畫面，如今仍在腦海之中。

母親擅於烹調，在家中吃春捲，不僅是一道菜，而是一桌「春捲宴」，調好的主菜以高麗菜、胡蘿蔔為主，放在圓桌正中央，周邊圍繞著大碟小碟的各式內餡食材，包括了烤鴨、烤肉、雞絲、蟹蝦蚵等海鮮，還有蛋皮絲、花生粉、香菜、蘑菇、紫菜、海苔、蔥薑蒜，和各種鹹甜酸辣的醬料。

將餅皮攤開鋪在圓盤上，是五味俱全的調味盤，如藝術家五彩繽紛的調色盤，每人依照自己口味，選擇內餡食材，創造出各自獨特的風格滋味。

春捲的特色，是內餡的變化性和可塑性，任何珍貴食材，包括蘆筍、松露、魚子醬、干貝、鮑魚、海參、烏魚子，皆可使用為內餡食材。除此之外，我最喜歡的是家中一種特殊的「甜春捲」，母親說那是外祖父異想天開所創造出來當作早餐的「創意甜春捲」，春捲皮裡包著的，是金門特產的花生貢糖，和一段掰開的香脆油條。母親引述外祖父專門為形容這種「創意甜春捲」所寫出的兩句閩南語押韻聯語：「洋菸番仔火，貢糖油炸菓。」他口中的「洋菸」是當時流行的英國555牌香菸，「番仔火」是火柴，「油炸菓」是油條。這種吃法堪稱是別出心裁的人間美味。

鑑賞美食也像品嘗美酒一樣，要看它的體態和靈魂。春捲的各式海陸葷素食材，各有婀娜的風姿，醬料如同胭脂粉黛，有的濃妝豔抹，有的淡掃娥眉，小菜則如金飾玉珮，畫龍點睛、錦上添花。餅皮在攤開和捲起之間，如同羽衣霓裳蘿裙，凌空旋轉飛起，吸引全場目光，令人嘆為觀止。

春捲的好處很多，和粽子、月餅、湯圓、年糕相比，春捲比較有益健康，它以蔬菜為基礎，其他配料可以各自斟酌。春捲包好之後，可煎可炸，風味各異。形狀則可大可小，可作主餐，也可作開胃菜。

春捲已經進一步國際化、全球化，它傳到歐美國家，演變出小型袖珍炸春捲，稱為「蛋捲」（Egg Roll）。近年外國超級市場，還出現以義大利「皮薩食材」為內餡的蛋捲。

傳到了東南亞，有時用白色半透明餅皮，春捲（Spring Roll）變成了「夏捲」（Summer Roll）。夏捲內餡常包括鮮蝦、絲瓜、椰子粉，帶有熱帶的夏日風味。

「每逢佳節倍思親」，春捲吃在口中，心裡感受到人生的溫馨、甜美、幸福。這時再想到動人心弦、感人肺腑的傳奇歷史，胸中則興起一種傷春悲秋的情緒，令人低迴不已。

童年時，母親所講述那段春捲起源的歷史，在金門、廈門、閩南一帶，家喻戶曉。

根據「精簡版本」，明朝萬曆年間，金門出了一位神童，名叫蔡復一，天賦異稟，文武全才，十一歲時就寫出一篇文情並茂的〈范蠡傳〉。他考中進士後，任刑部主事，一鳴驚人，掌理當年轟動一時的「石星案」。其後出任雲貴總督，屢建軍功，獲封為兵部尚書，並被賜予尚方寶劍。《明史：蔡復一傳》上說他「好古博學，善屬文，耿介負大節」。他最獨特的人格特質是力疾從公、夙夜匪懈、廢寢忘食，因此他的夫人李氏，才發明了容易握食的春捲，使他能一邊工作、一邊吃。

當年母親如數家珍、娓娓道來的，則是「豪華加強版」，可以媲美一部章回小說，其中有許多「戲劇化」場景和情節。它像《今古奇觀》、《拍案驚奇》的故事一樣，包括了一些「正史」之外的趣味民間傳說，故事內容精彩、曲折、離奇。小時候吃春捲時，聽到這段口述歷史，每次我都聽得如痴如醉、目瞪口呆。

當時我就在想：故事裡那位權傾一時的宰相石星，既能治國，又懂命理，文章武略也與眾不同，究竟是怎樣一位厲害人物？而「石星案」又是怎樣一宗離奇的重要案件，為何明朝皇帝要下旨問罪？位高權重的宰相會因此下台？而掌理此案的刑部主事蔡復一如何地廢寢忘食、心力交瘁？以致蔡夫人李氏需要想出「包春捲」的辦法來照顧他。

我長大之後，愛書成癖，也養成了一種「考據癖」，凡事都愛「打破砂鍋問到底」，窮追不捨，總要查證到水落石出，才肯罷休。春捲是我最愛吃的美食，史書是我最愛讀的類別，清明節是個重要節日，金門又是我的故鄉，春捲由來的傳奇故事，其中來龍去脈，當然值得下一點功夫心思，抽絲剝繭，好好弄個清楚。

於是我找到了《明史》和其他一些參考史料，對照分析、詮釋解讀，最後對這段歷史，總算理出了一些頭緒，對金門春捲的人文意義，有了更深層的瞭解。

根據歷史考證起來，故事中的「石星案」，確實是個影響重大的案件。故事裡的宰相石星，在正史上是兵部尚書，當時確實位高權重，是朝野注目的焦點，因為在明朝萬曆年間，亞洲地區發生了一場重大戰爭。

萬曆二十年，日本 幕府大將軍豐臣秀吉出動二十多萬大軍，發動了「朝鮮戰爭」。他計畫在拿下朝鮮之後，「用朝鮮之兵為先鋒，以入於明，合三國為一。」

當時朝鮮是明朝的屬國。日本大軍倏然來襲，韓王措手不及，一路敗退到鴨綠江，立刻向明廷請援，掀開近代第一場中日大戰。

那場「三敗俱傷」的戰爭，徹底改變了中日兩國的命運。發動戰爭的豐臣秀吉，折損了幾十萬大軍之後，抑鬱而死，將日本天下拱手讓給了德川家康。

明廷受到的重創，更為嚴重，《明史》上說：「喪師數十萬，糜餉數百萬。」明廷元氣大傷，滿清趁機坐大，最終導致了明朝的覆亡。

誰需要為這場戰爭負責呢？在日本，禍首當然是發動戰爭的豐臣秀吉。而在中國，當時馳援朝鮮的，雖然有名將李成梁的兒子李如松、李如柏、李如梅等英勇善戰的李家將，然而明廷進行「中日談判」時，卻錯用了一個市井庸人，名叫沈惟敬，成事不足，敗事有餘，他的一場「封貢和談」鬧劇，等於火上加油，使戰事更為加劇。兵部尚書石星，雖有才學，卻缺乏「危機處理」能力，用人失當，受到拖累，成為究責的目標。

當時這宗「石星案」上有聖旨、下有輿情，掌理案件的刑部官員們，壓力之重，可想而知。廢寢忘食，沒時間吃飯，大概只能形容其一端。

每一種危機，都是激發創意的良機。在此危難關頭，蔡夫人李氏發明了可握食的春捲，恰得其時。

春捲誕生於五百年前，當年中國正面臨國際化、全球化的衝擊和挑戰。這五百年來世界局勢的鉅變，超過了之前的五千年。

萬曆十一年，天主教耶穌會傳教士利瑪竇到達中國，將天文學、幾何學、地理學引入中國，從此之後，國際競爭進入另一個新的時代。福州、廈門、泉州、潮州，當年都是對外通商的大港，居民和南洋及歐亞各地關係密切，深切體驗到國際化的喜怒哀樂。