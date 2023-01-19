紫色百香果花。（大邱．圖片提供）

搬到加州 匆匆過了六年，果樹見過不少，但沒見過百香果。今春到文友家做客，她先生分送了一株幼苗給我家先生，說是台灣百香果，細芽不足半呎，根本看不出個名堂。我向無綠手指，回家後即完全忘了它的存在。

七月初到加大柏克萊植物園 閒逛，無意間在葫蘆瓜架下看到了幾朵造形複雜的紫花，一看花名竟是「紫色百香果花」（Purple Passionflower），不禁喜出望外。一直以為百香果一如桃子蘋果般，都是長在樹上的木本植物，沒想到它竟然是藤本植物。原產於巴西、巴拉圭，1610年傳入歐洲，後普及於美洲的熱帶及亞熱帶地區。

百香果由西班牙文轉譯為英文的Passion Fruit，其意為「受難果」，百香果之名則來自Passion一字的音譯，名為百香實則花果具無香味。當初傳入歐洲時，西班牙宣教士認為百香果花很像耶蘇受難的十字架刑具，三枚雌蕊一如三根釘子，花瓣上的斑斑點點恰似耶穌頭部被荊棘冠冕刺出的血滴，五枚雄蕊則神似受傷的傷痕，遂以「受難花」稱之。

日本人則認為它的五片花萼和五片花瓣像是時鐘的鐘面，絲狀副花冠如時鐘之刻痕。五枚雄蕊像時鐘上的字盤，三枚雌蕊像時鐘上的時針、分針和秒針，因而得名「時計果」。又因果肉是黃色果凍像雞蛋 ，在中國大陸被稱為「雞蛋果」。廣為栽植的百香果有黃色百香果和紫色百香果兩種，不是以花色命名而是以果實顏色命名的。

後來我在美國超市發現了一個眼熟的果子，紅褐色表皮上有坑洞，比乒乓球略大，分明是小時候常吃的洋石榴，而標籤卻寫著百香果。本想買幾個懷舊，但被美金$5.99一磅的標價嚇住。兒時家貧不可能買來吃，若不是同學給的便是偷摘的。掰開來裡面滿是裹著黃色果凍的黑色種子，不知道如何吃法，粗魯地吸啜黃色果凍然後吐掉黑子，酸酸甜甜的滋味至今難忘。想不到過了一甲子才發現，記憶中的洋石榴就是現在著迷的百香果。

我也猛然想起先生種的台灣百香果。不知何時，它已悄然爬滿了小小支架。掌狀三裂的綠葉，大的比成人手掌還大，小的不及半吋長，葉腋生有卷鬚，捲曲似彈簧，有的緊密，有的鬆弛，皆堅韌有力，能使花葉和果攀附不墜。濃密的綠葉中隱藏著好幾個筒狀花苞，可清楚看到萼片先端帶有鳥喙狀尖突，一一朝裡密合著不動聲色。我一日看三回，等待著花開，等待著結果，日子一下子變得輕快起來了。

十月初終於看到了第一朵花開，花形大致和前二種相似，單層花絲卻別具一格，從內往外由紫轉白，紫色部分是微彎的直線，轉白後卻捲曲了起來，彷彿一頂有著流蘇的大草帽。這三種花就像同父同母所生的三姊妹，各有特色，台灣的嫵媚，黃色的艷麗，紫色的高雅。它們都經孕育良久才得以綻放，然而卻只有一天的壽命，燦爛如流星，但不像流星驟然殞落，它是慢慢收攏花絲，闔起花瓣再掩上萼片，其實它是在掩護著一個新生命的成長。

到了月底，橢圓形的綠色果子慢慢顯露出來，比黃色百香果略大略圓，不過也只有乒乓球大，和記憶中的洋石榴大不一樣。我盼著它變圓變紅，由霜降到小雪，它依然故我，剩餘花苞勉強迸裂一角，花絲微露，但不敵霜寒又逕自合攏回去，不知是否能挺過這個冬天？

花架前不曾見蜂圍蝶繞，倒是有螞蟻上下，也許它就是靠著螞蟻傳遞花粉繁衍的。可惜不是每朵花都能修成正果，那第一朵花盛開後徐徐收攏，遲遲不肯落下，最終還是無可奈何花落去，留下三片苞片由綠變黃，仍然不改護花初衷。