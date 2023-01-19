3

豆蔻，是禁忌的果。

其實，這山中有幾間舊祠寺廟，疏疏落落，且多數早已倒塌成墟，香火漸弱。回想少年，倒記起有間破廟常用來避雨，山風一襲，誘來大大小小的雨勢，這時廟簷就像一把大傘擋住落個不停的斜雨。有一次，我和弟弟就在半山太上老君破廟等雨停，廟屋已明顯斑剝，窗掉梁歪，剩下半爿神像木門，八卦 窗也長滿蛛絲，側門一入，是一室宗祠，陳列一尊尊神主牌，周圍陰暗的橫梁掛著已經遺棄的蜂窩，山雨不久停了，我和弟弟卻沒有立刻離去，反而在附近撿拾幾塊小石頭，一個個朝廟堂擲去，聽到硬石擊中神像的回音，很清脆，手上剩下的石子，再往宗祠神祖牌丟去，一邊念念有詞：「破除迷信，打爛神像。」這件在遙遠少年寂靜山中發生的行為，使我日後在不同成長的階段成為不解困惑，甚至萌生許久內疚，那時，我和弟弟都瞞住母親，沒有告訴她實況。

後來，在認知和常識逐漸增加後，開始意識到可能是受中國文化大革命影響的一個特徵，大概參加小鎮華樂團時受到的思想傾向，潛移默化。現在回想，令人感嘆，那場文化大革命是發生在何止千里萬里以外他國的政治和歷史事件，而且已結束了一段時期，卻又能穿過時光距離傳到小鎮，在寂靜山中，引發思想矛盾和衝突，成了我和弟弟一段不可思議的少年行為。

有時母親會說起，武裝部隊進山巡邏時的情況，一個個穿著緊身草色軍裝，像會移動的樹叢，要是遇到游擊隊，兩方對峙難免引發駁火，各有傷亡，那時我壓根兒弄不清楚森林武裝的對抗和糾結，母親也不願多談，一心想孩子離開園坵。我心中懸掛的疑慮沒有得到疏解，直到離開這座山，進入新聞界工作，在採訪和閱讀書籍文獻後，回過頭，才理出一個端倪，理解山裡山外遇過的風雨，發生的槍火，留下的血腥和可能的犧牲，都是歷史真實上演的劇情，成為山系折射出來的寫照。

馬共成員最後繳械放棄鬥爭，告別莽林生涯，重返平原，那時，我也告別這座山許久，倒是後來和一些經歷過投奔叢林打游擊的長輩交談，日漸清楚緊急狀態 時和獨立後森林戰火的脈絡，原來少年的山，不是孤立存在的地勢，而是山連山，疊疊相扣，像一朵飽和的荷花瓣一層層綻放，串成真實的歷史場景，例如從這座山跨過了嶺就銜接另一座主幹山脈，往南通太平、江沙、和豐、霹靂河；北連華玲、高烏、仁丹、宜力、勿洞……這些都是游擊隊和剿共軍 兵漫長對峙的戰場。

這麼說來，已遠去的園坵，在歷史裡只是其中一個山系事件的注腳，豆蔻成了醞釀的禁忌的果。

4

豆蔻，是離開的魂。

少年時的豆蔻山，如今，在時間光影中似乎更換成母親一座墳頭。我每年清明都會從城市返鄉掃墓，離鄉越遠，越感覺接近故人，行駛三百公里，北上夜路，雖然高速公路平穩順暢，但仍需經過幾個明顯的山勢之道，起起落落，蜿蜒而行，浸在濃霧或偶爾遇上間歇雨陣。

接近家鄉時，也接近晨曦的時刻，我放緩車速行駛，遠遠可看到右邊一座山形，不高，像立在天亮未亮之間藍色的靜物，披了薄薄晨霧，這是我和母親生活七年的山頭，此刻像我少年倒影，更像母親的一抔黃土。

清明原鄉，鎮上熱鬧，義山更翻騰，一早擠滿人潮，我和家人天未亮就準備好祭品，鮮果、芋圓、繞肉、紅龜粿、草煙，冥紙，還有幾件紙紮衣，聚集在福德正神公塚，車輛魚貫而入，找到母墳時，晨光剛落。墳頭外貌受雨水一年淋滴，石沙流失，土質微陷，周圍長滿野生雜藤、牛筋草、含羞根，這時，大哥囑我用鋤頭除去草藤後弄鬆土質，用美祿空罐盛滿紅泥置放墓前，當著香爐，兄弟嫂婿姪兒姪女順著輩分上香，母墳在掃清整土後，像刮淨臉上鬍渣，清朗許多。

大哥在母墳為墓碑褪色的刻字補漆，一字一字細心塗上金粉，墓頭精神起來，時過三巡，大哥在墳前用錢幣拋筊杯，請示母親用完祭品後，開始焚燒冥紙，元寶，紙紮衣，然後用茶水繞淋一圈，算是完成了儀式。

掃墓時，大哥有時談到園坵，那是比我少年更早的光影，他津津樂道豆蔻園屋寮旁一個大坑，雨天時，盛滿飽和的水，寬有五呎，深達人頭，成了一個重要池塘，大哥把水源引流，注水不斷，可用來養魚，煮食，還可用來施肥澆樹。說起大坑，大哥引述母親的話說這不是人工挖掘，不是天然形成，是日軍侵略時留下的產物，那時轟炸機像剛醒的老鷹在空中盤旋，投下幾杖炸彈，傳出巨響，把山林和果園摧殘，四處窟窿，屋後深坑就是其中一枚炮彈炸開而成。想來這段久遠記憶，戰火蔓燒，大哥分享的池塘，淋過冷冷雨滴，綴補我少年一些遺落的記憶。

這座山，時過境遷，如今已經易手，但所經所歷如用一束遙遠山系組合而成的光影，帶些苦澀，有母親離開的魂，有我少年漸遠淡影。（下）