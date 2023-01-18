抓住父親心的涼拌麵皮

小時候最深的記憶之一，就是母親的漢中姊妹淘來訪時，母親會做她們的家鄉味——涼拌麵皮。一張張蒸出來的麵皮切成細條後，跟芹菜、胡蘿蔔絲和黃豆芽拌在一起，再配上豆漿稀飯，只見她們一邊飽啖家鄉味，一邊笑談當年事。

抗戰結束後，投筆從戎的父親隨空軍駐防陝西漢中，休假時這些隊上小夥子相約追女中學生。母親被父親英挺的外貌和優美的歌聲深深吸引，就此情定終身。國共戰起，從小缺乏家庭溫暖的母親便義無反顧地跟熱戀中的父親輾轉遠走台灣，同校不少漢中阿姨也都嫁作空軍婦。

原以為從此王子和公主會永遠過著幸福快樂的生活，誰知才十八歲的母親初為人母，是「大小孩帶小小孩」，忙得手忙腳亂不說，不諳廚藝的母親做的菜，常遭父親嫌棄，父親還不時講「某某同事真有福氣，太太燒得一手好菜」。

初到台灣，物質艱困，新手父母又還在磨合期，貧賤夫妻百事哀，一吵架，父親就口不擇言，要母親「滾！」，嚇得在台舉目無親的母親為了我們小孩，只有忍氣吞聲。

為了滿足愛吃麻辣涼拌菜父親的味蕾，她跟漢中老鄉阿姨學會做麵皮。母親只讓我們幫忙摘掉黃豆芽尖，等我們稍長能打下手時，就教我們怎麼把麵粉加水調稀攪勻，舀兩大勺到兩端有把手，塗了一層菜油的特製平底鋁盤，放到大炒鍋裡煮沸的水上，蒸兩三分鐘，取出放涼，滾水大炒鍋繼續再蒸另一盤。

切好麵皮，也燙好紅黃綠相間的素菜，怎麼做調味料呢？母親說：除了麻辣、蔥蒜、芝麻醬隨意之外，加一茶匙鹽後，糖、醋、醬油按照2:3:4的比例，再酌量增減。

本就好客愛熱鬧的父親，每逢有漢中阿姨自遠方來，他都不亦樂乎，高朋滿座之外，又有麻辣麵皮吃。都說漢中出美女，母親這些姊妹淘確實很會妝扮，有個阿姨還是電視演員之妻，還有個阿姨是星媽，有一次她那常是國慶晚會壓軸表演愛國歌曲〈巾幗英雄〉的花腔女高音女兒，也光臨寒舍，惹得左鄰右舍輪番湊在我家窗戶外，爭睹明星風采，我們也覺蓬蓽生輝。

母親掌握了涼拌調味妙方，除了經常可吃麻辣涼拌麵和涼拌菜外，還有一年四季吃不完的四川泡菜，父親吃得開心，常跟我們說「娶到你們媽真是我的福氣」，果然滿足男人的胃，就能抓住男人的心。

膝下空虛的雙親退休 後，為了體恤我們子女暫時都不可能返台定居，原打算做候鳥，台美各住半年，所以沒有把做麵皮的平底鋁盤帶來。沒想到人生總不照著劇本走，二十二年前，父親因手術 倂發症在美驟逝，母親像是折了翼的候鳥，再也不能冬去春來。

母親在世的最後幾年，因為嚴重骨質疏鬆，經常骨折，不良於行。我們手足每周日晚各做兩道拿手好菜，帶到她老人家的公寓，闔家共享。我特別託人買了做麵皮的平底鋁盤，做幾張她老人家愛吃的麵皮，只是「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，此生再也沒機會給母親做她手把手教我的涼拌麵皮了。（寄自紐約）