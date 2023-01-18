達姆∕圖

1

豆蔻，是青春輓歌。

我和母親在豆蔻園生活七年，我的少年的整個記憶片段像是由一束遙遠的山系組合而成，而且含有酸澀，像一顆顆總是在仲夏後掛滿樹枝頭的豆蔻果，那時，園坵經常浸在薄霧籠罩的山勢，有時落場雨，把周圍群樹、屋寮、農具和池塘沾滿冷冷的水滴。母親在山中務農，整日爬在樹椏採摘豆蔻，一身衣服也沾了果蒂溢出的液汁風乾後像一塊不透風的帆布，有時雨勢落得大，母親坐在屋寮聊天時常鼓勵我多讀書，期望我離開園坵，在母親的意識裡只有離開這座山才能改變一生務農的命運，不再抹著果蒂流出的液體，不再有母親經年勞作手掌結疤成厚厚的繭。這園坵有十一畝，不過大部分仍荒蕪，雜樹野生，亂藤盤纏，而且地勢偏高，周圍一座座連綿山岳，都是一層層不見天日的莽林，這裡變成一個孤立果園的輪廓，供我和母親生活，允我延伸少年的想像。

很多時候，保留我帶些懵懂的光影，不過，對母親來說，是一生縮影。

這是外公留下的園坵，母親從此生活都和山勢風雨有關，經歷日戰逃難、馬共出沒、緊急狀態 、軍兵剿山，也帶著孩子漸漸長大，最後把這座山的滄桑換成一抔黃土，成為自己永遠的墳頭。

豆蔻，這是介於熱帶水果、香料和草藥之間的植物，是多雨山坵才能生長的品種，仲夏一過，果實成熟成為主要收成季節，果形像梨，掛在枝椏，從嫩果澀青到了熟透化為澄黃色，遠看像懸在樹冠裡一朵朵捻亮的小燈籠，可是豆蔻不像梨子甜美，而是肉乾汁澀，多用來醃成果品不適生吃，但我在園坵倒喜歡咬食豆蔻，瞞住母親擅自摘果而吃，一天幾顆，不久，身體營養流失而虛，體質漸弱，母親看我臉泛青黃，雙腳乏力覺得不對勁，帶我到山腳鎮縣醫院問診，查出患了腰子病，入住舊病樓躺在發黃床位兩星期，母親每天清煮淡粥瘦肉帶到縣醫院看顧我。

從此以後，豆蔻不再是我偏愛水果，貼切的說，這種果更適合用來催生味覺香料、藥用或提煉成自己帶些苦澀的身世。

我住院的經歷，後來卻和母親對調角色，有一次，母親在園坵清理雜草，剷除野藤，牛筋草，含羞根，這些野長植物生命力特別頑強，刀鋤難剷，後來用手使勁抽拔，結果不慎拔到一尾花斑蛇，蛇頭直伸一口咬住母親手肘，咬出兩個小洞溢出黑血，母親見狀不妙，叫喚我剪塊布緊捆血管，阻止毒液蔓延，然後沿著石階山徑趕下山，母親腳步愈走愈乏力，臉白唇黑，到了山腳立刻喚大哥送母親到縣醫院，擱在緊急室一夜，醫生注針效果不佳，翌日轉送到檳島中央醫院，那時皮膚傷口、臭腳、牙齒都出現溢血情況，一住治療兩個月，病情漸漸起色才算從鬼門關撿回一命，母親在病樓期間，輪到我搭車渡輪過海，帶著家人煮好的清粥淡菜探望母親。

如今回首，母親已故，我也漸漸滄桑，這一地荒落果園，已成為我像用青春推遠而去的一首輓歌。

2

豆蔻，是再生雨滴。

豆蔻園的生活，確實已是遠去的事，彷彿風化成某個記憶密碼，但仍像屬於熱帶多雨生態的性格那麼濃烈，那麼貼近，好像昨日剛發生的事。那時，我在鄉下剛上初中，正處少年，下午念完書放學，回家換件農服，把兩個竹筐串在扁擔挑在肩上，就往山行去，穿過橡膠園蜿蜒小徑，途經幾個也是橡膠樹鋪滿的山溝，起起落落，周圍長滿狗尾芒，姑婆芋，還有一些不知名的野生植物。母親透早一個人就在深山幹活，浸身在寂靜的豆蔻園，我到屋寮放好扁擔、竹筐和便飯盒，就到豆蔻樹群邊走邊喊，直到和母親的應聲遇合為止。

母親體格瘦小，常年穿著沾滿液汁的衣服，長時間攀爬在豆蔻樹枝幹之間採果，用一根很長的竹竿袋，把成熟的果實一顆顆摘下，她沾滿風乾汁液的衣服，有時竟可以用來抵當山風，或像日月打造的一件披甲。

豆蔻園，一望無人，周圍寂靜得像枯葉虛掩的老井水面，一吹就破，這是我少年時最安靜的身姿。在山中，我和母親各忙農事，母親採果、施肥、驅蜂，趕蛇，我修樹、撿葉、燒芭、挑果……一待七個年頭。七年有多長，不長，從我初中稚嫩模樣催生成高中身影，從我抬頭看母親，換回高了母親一個頭，但母親往生後，我更願意像最初能夠抬頭把母親瞻仰成一種想念的圖騰。

對我來說，這園坵是孤寂且多雨的山系，四處除了一棵棵熟悉的豆蔻樹外，不再有人來攀談，沒有說話的伴，多年下來，養成單獨習慣，後來帶了一些書籍，在山中翻讀，那時，我開始參加鎮上公會的業餘華樂團，遇上許多長輩，除了學習唱歌和樂器外，也愛看書，教我三弦的兄長私下借我幾本書，以我那時的年紀這些都是陌生著作，有馬克思主義叢書、哲學概論，都用火柴紙包住封面，我就放在竹筐挑上山閱讀。那時，我不清楚為何要用火柴紙包裹書面，也不太懂得書籍的真正內容，後來倒是借給我的長篇小說 《林海雪原》，讀得特別投入，一頁頁走入故事場景，東北八路軍剿匪情節此起彼落，讀到母親催我下山仍依依難捨，直到貓頭鷹在屋角發出嘶嘶怪叫，才把書闔上緊追母親下山。

我也一直沒有機會弄清楚為何每一本書都要用火柴紙包住封面，長大後，我從閱讀其他文本中逐漸了解這些屬於社會主義、左翼文學，共產思想的書，都列入禁讀品，一種意識形態滲透的疑慮，我在書中遇上點點滴滴的思潮，彷彿意識到長大後，會和自己的少年重逢，釐清疑慮，如再生的雨。（上）