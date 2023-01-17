琉璃廠裡盛開的玉蘭。（喬葉．圖片提供）

某次聊天，和朋友說到熟悉的城市，想了想，除了鄭州，竟也就是北京 了。熟悉的機緣一是因為來北京學習的機會多，一兩個月的，三五個月的都有，最長的一段是在北師大讀碩士，集中上課期是一整年，其餘兩年裡也來回跑了有十幾趟。短期學習就更多了，三五天的，七八天的，不勝枚舉。近年來，因為工作的緣故，又要隔三差五來開會，它便成為了我頻率最高的出差地。去年年底，我工作調動到了北京，對於人到中年的我，這座大城又開始延伸出了根的屬性。之前的熟悉是過客身分的熟悉，之後的熟悉就是家常的熟悉了。頗有些夢幻似的，我開始在北京過起了日子，可不就是家常麼？

北京大，大北京。說到北京的大，在朋友圈裡總能聽到異曲同工的吐槽。比如說，一般而言，一天只能去一個地方，只能去約見一個人，只能去辦一件事，想要提高效率不大現實，因為不好順路，拐一個彎輕易就能多拐出去一二十公里。不過說實話，對這大，我雖然嘴上也跟著吐槽，卻沒有什麼腹誹，反而有些喜歡。辨析起來，原由有些變態。一是因為大，恰可以被迫著專注。一天的計畫裡，去哪裡就是去哪裡，去見誰就是去見誰，心無旁騖。二是在這大城中的被湮沒感，很對我的胃口，雖然這聽起來彷彿有些矯情。「唯有王城最堪隱，萬人如海一深藏」，這詩其實是有些傲嬌的。在王城還想隱的，一定是不太好隱的人。而如我這樣的人，進了人群就找不著，想不隱也不成，因此也恰恰享受到了真自在。常常的，在大街小巷中與那些平樸的面孔擦肩而過時，不由得會想像一下他們的故事。這些藏在如海王城中的人們，都經歷了些什麼呢？也漸漸理解了為什麼絕大多數的北京土著待人接物反而是朗利謙和的、不卑不亢的——見的世面太多了。

不過，既然是過日子，只有大，自是不行的。所謂的小日子小日子，日子總是小的，總是得往小處過的。好在這大城中從來都不缺小。比如，初春去北師大聽講座，京師學堂前的玉蘭花開得潔白耀眼。悄悄在某間教室外站了一會兒課，瞄到神采奕奕的老師在講城市文學。曾幾何時，作為一枚老學生，我也有過這份愜意，混跡在年輕學子中聽著課，窄窄的桌面上擺放著咖啡和茶。再晚些天去，牡丹園的牡丹正奼紫嫣紅，啟功先生以塑像的方式立在花叢中，一臉慈祥的笑意。國際寫作中心是我經常去的地方，憑藉著莫名其妙的好運氣，還數次與莫言先生邂逅。在學校裡消磨到了傍晚，溜達到附近的小西天，在中國電影資料館隨機地看場電影是個不錯的選擇，完美的一天就這麼過去了。

只要有閒，這大城中的小時光簡直可以說是享之不盡。再比如去人藝看話劇，去美術館看展，去單位附近的國家大劇院聽音樂會……黃昏時分，我常會跟著熙熙攘攘的人流繞著大劇院散步幾圈，水面淺淺的人工湖裡有一群野鴨子定居了似地在嬉戲，成了大劇院的一景。周圍沒有高樓，晴天時，巨幅的晚霞映著波光瀲灩，絢麗如畫。有時陰天欲雨，大朵大朵的烏雲壓在頭頂，則是另一番雄渾壯闊。

夏初時，一老友因老家有事需要回去長住一段，委託我幫她照顧花花草草，我便有了去房山小住的契機。她的房子在竇店鎮的于莊，這大概是北京最典型的鄉村了吧，不過，到底是北京，村也不像村，那樣貌在別的地方起碼也得是個繁華的鎮。別墅區，花園洋房，成片的時尚社區，鱗次櫛比。基本的生活配套設施也很完善，甚至還有幾家寵物醫院。好幾趟公交線從市內直通到這裡，我從核心的西城區到這裡只需要轉一趟車，一個半小時。

只要在房山住，我便每天都去社區對面的于莊市場買菜，裡面也是色色齊全，物美價廉。老闆們各種口音，其中有一位一開腔我就知道了。河南 的？對，河南的。河南哪裡？鶴壁。我老家是焦作，咱們都是豫北呢。是啊，都在黃河北。老鄉就這麼認下了，結帳的時候送了我一小把香菜。隔段時間再去，他問：「姐，可長時間沒來了呀。」「嗯，出差啦。生意好嗎？」「唉，撐不著餓不死，就那樣。」

也會常去社區旁邊的郊野公園快走或者慢跑。所謂的郊野公園，倒也實在是郊野得很，緊鄰著真真切切的莊稼地，有玉米地，也有菜地。豆角、番茄、黃瓜、茄子應有盡有，鮮靈靈地垂掛在那裡，我總是得格外忍耐，才能克制住去採摘它們的衝動。

在這裡我還發展出了意外的社交活動：有了幾位能搭話的熟人。最先搭話的是位老先生，誇我走得快，腳下生風。問每天走多久？走多少米？我一一答了。過兩天是兩位老太太，我越過她們時，聽到她們誇：「看看人家這身板兒，多直溜！嘿，這步子，飛一樣。」折返時走了個對過，她們早早地把跑道騰出來，給我讓路：「您先過。」這也太客氣了，我只好停下來和她們聊了幾句。有一次遇雨，一位老太太帶著遮陽傘，親昵地喊著說可以捎帶著把我送到社區門口，反正都在這一片住嘛，捎帶腳。我受寵若驚地謝絕了，飛奔而去。所謂的熟，熟的只是一張臉，其他的什麼一概不知道。這恰恰也是我中意的分寸：比陌生人多一點點親切，宛若白水裡有一絲絲蜂蜜的甜，剛剛好。

此地還有一些古風古韻的小攤。比如理髮的，用舊紙板貼著最樸素的廣告：「五元一次，沒有微信 」。老爺子坐在一把木椅子上，束著並不白卻還挺乾淨的圍裙，旁邊立著一個臉盆架，盆裡盛著清水，架子上搭著毛巾。每次路過都擔心他有沒有生意，有一次終於看見他在給人剃頭，心裡鬆了一口氣。還有一次居然看到一個胳膊刺青的少年坐在那裡，成為了他的顧客，兩人的形象反差映照，也是有趣。

十字街口還常有老太太在賣青菜，待人走近便會問：「兩塊錢一把，要不要？才離地，好著呢。」品種不多，韭菜、小白菜、菠菜，大致就是這些，偶爾會改點兒樣，多出些嫩玉米，五塊錢三穗。或者是離核大桃子，十塊錢三斤。有時候也會有賣花的，茉莉、文竹、白掌、綠蘿等，比菜稍微貴一些，都是些好搬好運好養的。我有時買，有時不買。更多的時候不買，只是停留片刻，閒話幾句就好。

去房山次數多了，就覺得這裡並不遠。東城西城是北京，這裡又何嘗不是北京呢？

朋友聚會也是小日子的重要內容。有大聚會，是海吃海喝腦滿腸肥的狂歡。也有單個兒的約見，比如盛夏時節，去一個閨密家裡吃飯，吃什麼菜不重要，重要的是調料——就是胡說八道。和她每次見面的基本內容就是一起毒舌，當然最主要的是嘲笑對方和鄙視自己。她說，昨天很想給我發個微信，因為很想要去看一個歌舞劇，一看票價是五百多一張，頓時就捨不得了。她恨著自己小家子氣，又實在捨不得花錢，同時還那麼想看劇，糾結了好一陣子。她問我，要是你，你捨得嗎？我說，那還用說嗎？當然不捨得啦。兩個人就傻子般哈哈大笑起來。

就是這樣，和她會說很多不體面的話題。說完了，就格外痛快，像一次徹底的排毒。——必須承認，能和你袒露或者能讓你袒露內心深處那些醜陋不堪的人，才能稱得上是密友。密友的存在，也許就是為了把彼此變得透明，變得單純，變得幼稚，變得不知羞恥。在他們這裡，重要的不是包裹什麼，而是剝掉什麼；不是炫耀什麼，而是卑微什麼；不是修飾什麼，而是清洗什麼。

午飯後告辭，她送我到地鐵站。路上繼續有一搭沒一搭地扯東扯西，扯什麼都開心。剛回到家，她的電話就來了，說她那邊下雨了，我跑到窗邊，看著沉重的天色，說我這邊陰得厲害，還沒有下。話音沒落，玻璃窗上就畫出了長長的雨線。就這樣，在離得不遠的地方，我們各自對著窗外，看著雨，以庸俗的文藝腔感嘆著雨，雨越大，我們越有興致，就像兩個小女孩，或者說老女孩——外殼老，可是內心小的女孩。

網路上有首詩偶爾聽過，不知怎地就記下了：

紅衣佳人白衣友，

朝與同歌暮同酒。

世人謂我戀長安，

其實只戀長安某。