庫克山。（禾清．圖片提供）

傳說東海中有蓬萊、方丈、瀛洲三座仙人居住的仙山，雖然可以遠遠地望見，卻從未有人可以登上，因為每當人們乘船前往，臨近時都會被風吹開。古代文人墨客對於仙山虛無縹緲的描繪總是令人心馳神往，而李清照更直率地表達了乘著長風上三山的願望：「風休住，蓬舟吹取三山去。」

東海的仙山可望而不可及，而位於太平洋西南煙波浩淼中的紐西蘭，因為是電影《魔戒》的取景地，早已隨著影片名揚四海，它的絕色風光以及影片中人類精靈交織的故事情節，極大地滿足了我們對仙山的幻想。在一個風和日麗的日子裡，懷著對仙山的好奇和憧憬，我們一家人飛到了紐西蘭南島的皇后城，開啟了探訪仙山的旅程。

從飛機上望去，蔚藍的天空下，白雲簇簇，崇山峻嶺，藍玉般的湖泊、河流，綠色的原野，美麗的自然風光一覽無遺。 我們彷彿正乘著九萬里風鵬，飄然來到一個仙氣縈繞的地方。

●紐西蘭最高的庫克 山

早上九點兒多離開皇后城，我們先去加油，順便在加油站的小店買了紐西蘭傳統的餡兒餅嘗嘗，喝了咖啡，就沿著六號公路向庫克山出發了。

沿途只見層巒疊嶂，藍天白雲是群山的背景，山峰的變化又不斷裁剪出天空的身姿。時而在遼闊的草地上看見自由自在成群結隊的羊群和牛群，時而遇見清波蕩漾的湖泊河流，我們好像開進了紐西蘭版的「千里江山圖」畫卷。一路與青山、湖水、溪流、草地、牛羊相伴而行，漸漸融入了一片世外桃源。

庫克山全名是Aoraki / Mount Cook，Mount Cook之名是為了紀念最早發現南半球的紐西蘭、澳大利亞東海岸的英國庫克船長，而Aoraki則是當地人的稱呼，意思是「雲之巔」。它是紐西蘭最高的山，很受旅行者歡迎，尤其受登山者喜歡。它坐落在南阿爾卑斯山脈，山脈橫貫南島，高三千七百二十四米。庫克山由三座從南到北的低峰、中峰和高峰組成。位於東南邊的山峰是南阿爾卑斯山主要分水嶺，東部是塔斯曼冰川 ，西南是胡克冰川。

過了Cromwell就進入了八號公路，當我們從八號公路進入八十號公路後，就與普卡基湖（Lake Pukaki）相遇。我們停車湖邊，淡藍色的湖水清澈見底，山風送爽，碧波蕩漾。藍天上風捲雲湧，遠遠的山峰上白雪皚皚，遼闊美麗的湖光山色令人心曠神怡。

此後普卡基湖一直陪伴著我們前進，不到一個小時就來到了預定酒店。我們的房間在九樓，巨大的窗戶正對著崇山峻嶺，視野非常開闊，一幅天然的壯麗山景畫。

稍作休息後，兒子帶我們去看冰川。拾階而上，我們可以遠遠地看到藍湖（Blue Lake），它是坎特伯雷內陸塔斯曼冰川腳下的一個小湖，塔斯曼河從它流出。繼續前行不久，我們就看到了冰川。據說冰川在不斷融化減少，而融化的冰川形成了淡藍色泛白的湖水，可以看到冰塊在水中漂浮。山頂上白雪茫茫，山腳下綠色如茵，冰川湖裡水波蕩漾，是這裡獨特的景色。

正當我們極目遠眺冰川遼闊雄偉的景色時，遠遠地聽到了雷聲。因為擔心下雨，我們匆匆忙忙下山，剛到車裡，大雨就嘩嘩地傾瀉下來，我們坐在車裡，望著煙雨濛濛中的山川大地，彷彿與天地融為一體，心境蒼茫而悠遠。這雨聲既不似「留得枯荷聽雨聲」的閒情逸致，也沒有「一任階前、點滴到天明」的淒苦悲涼，而是清澈大氣，簌簌瑟瑟地似乎在歡迎我們的到來，並為我們洗去僕僕風塵。

天色如煙，雨聲潺潺，我們不遠萬里跋山涉水來拜訪，庫克山無論如何也不會感到寂寞吧？

●胡克冰川湖

次日清晨，我們出發去拜訪胡克湖，它就在酒店的附近，可以通過胡克山谷步道 （Hooker Valley Track）到達。這一條步道修得結構良好，我們輕裝上陣，但是很多遊客卻是有備而來，他們穿著防寒服，背著旅行包，戴著帽子，手持登山拐杖，排成一隊，不疾不徐地前行。

山風時不時地吹過，有時在陽光下還會飄過一陣細雨，不過這些都擋不住人們前進的步伐。群山偉岸沉默，山谷裡卻迴盪著浩浩蕩蕩流水的聲音，直到我們來到一座吊橋前，才看到河水洶湧澎湃地從石頭上奔流而下，沖擊石頭的水聲在山谷裡轟隆隆地迴盪著。

吊橋是木頭做成的，兩側是鋼鐵圍欄，橋上最多不能超過二十人同時走過。橋下河水奔騰，橋上則山風陣陣，不停地吹著我向前趕，若沒有兩邊的護欄，難免不會掉到水裡。我讓自己「一直向前走，不要向兩邊看」，有驚無險地來到了對岸。

又經過了兩座吊橋，我們終於來到了步道的終點，一個湖岸的瞭望台。在這裡可以眺望冰川的湖光山色，山上積雪皚皚，湖水中冰山漂浮。胡克湖是胡克河的起源，由於懸浮的冰川岩粉，其冰川水呈藍淺灰色。這時我才知道，沿途中見到的河水源自於此。

從瞭望台下來，我們走到湖水邊。看到有遊客站著湖水裡拍照，我忍不住好奇地用手去感觸湖水。雖然是紐西蘭的夏天，湖水還是冰冷難耐，我的手立刻收了回來。

坐在湖邊的岩石上，我們一邊休息，一邊吃些零食喝些水，補充能量和水分。一路走來花了一個多小時，兒子問我：「媽媽，你感覺怎麼樣？」我說：「太令人驚奇了！這麼清新的空氣，這麼壯麗的冰川景色，我們好像在畫中遊一樣。如果不是你帶爸爸媽媽到這裡，我都不敢想像自己會找到這麼不可思議的地方。」兒子說：「媽媽，我就是想讓你嘗試做一些不敢做或者沒有做過的事情。

旅途不僅讓我們遇見不一樣的風景，也讓我們跳出自我，瞭解不一樣的自己。

●與山月不期而遇

白天在山谷裡經過三個小時的往返徒步旅行，想到明天即將踏上新的旅程，晚上我早早的休息了。

半夜忽然看到房間裡沐浴在一片柔和的光芒裡，一輪明月懸在剪影般黑漆漆的山頭上，似水的月光從窗外傾灑進來。

月色的美好常常在不經意間，不禁想起年少時求學，第一次離家住學生宿舍，當晚頗覺陌生無依。驀然看見一輪明月正懸在窗外，那溫柔的皎皎月光頓時安撫了我不安的心情。

還有一次在海邊小住，黎明時看到窗外婆娑搖曳的枝頭上，一輪滿月時隱時現非常明亮。一時間，突然想看看月光下的大海，於是來到海邊的岩石上。月亮靜靜地懸掛在淡藍色的天空上，清朗的光芒灑在依舊黑暗的大海上，泛起了一道波光粼粼的光影。在蒼茫遼闊的天地之間，黑暗在靜謐中一點一點地褪去，漸漸地一道紅暈開始在海天交接處泛起。

這一輪山月寧靜超然又清輝無限，世上的至美常常如此，我毫不猶豫地將其收入行囊，珍藏一份皎潔、高遠、且了無罣礙的美麗。