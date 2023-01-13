到達墨西哥 坎昆市的第二天我便犯過敏 。坎昆周圍一帶和我老家福建安海一樣，氣候濕潤，按理說我應該適應才對。然而坎昆地處熱帶，而安海處亞熱帶，所謂「水土不服」大概緣此而起。這過敏來勢洶洶，很快地，我四肢紅透，奇癢無比。難熬的時刻，一個來自奇琴伊察的啟示讓我有了破除水土不服的契機。

奇琴伊察遺址位於墨西哥著名的猶加敦半島中部，距坎昆約三小時車程，是古代馬雅文明的重要據點。我此番來坎昆的首要目的，就是瞻仰以庫庫爾坎（Kukulcan）金字塔為中心的馬雅遺址。我們的導遊伊菲瑞亞是馬雅人後裔，通馬雅語。他從宗教信仰、數學、曆法、習俗等各方面詳細介紹了金字塔以及武士廟、球場等建築。他說：從曆法的角度看，庫庫爾坎金字塔就是一部日曆。這座建成於約西元900年的世界奇蹟，其建造過程經過了數學幾何以及天文地理的精心考量、運算和設計。從宗教上看，庫庫爾坎金字塔又是羽蛇神的廟宇。羽蛇神是古馬雅人信奉的神祇。每年的春分和秋分兩日，在陽光光影作用下，金字塔斜斜的邊沿會生動地呈現出一條奔向大地的蛇影。

伊菲瑞亞說：「我們馬雅人最早來自東亞，來自中國，所以你們可能會覺得這裡很多地方和中國古代文化有相似處。」

伊菲瑞亞的話讓我想起了一年前看過的一個視頻，講到以李新偉為領隊的中國馬雅考古隊在洪都拉斯的科潘所做的多年考古研究。他發現馬雅文明與中華文明有不少相似的元素，比如龍頭雕像、月亮女神與兔子以及對玉器的珍視等等。而我自己從導遊的介紹裡也發現，馬雅信奉的羽蛇形象，和中國古代的龍那充滿動能的體態相當神似，馬雅的神鳥形狀和中國的鳳凰近似。馬雅有以女子為祭祈雨的習俗，和《史記》記載的「河伯娶妻」故事幾乎不謀而合。而擊球場那一拍掌七回響的神奇現象，則讓我想起北京天壇那面神祕的回音牆。

考古發現佐證了伊菲瑞亞的說法，馬雅人來自東亞，大約一萬五千年前，東亞人因為追逐獵物來到美洲。其中一部分人就此落腳生根。就是說，中國人和馬雅人其實有著同樣的祖先。

這點發現讓我對美洲原住民倍感親切。我興奮地對伊菲瑞亞說：「我們其實是兄弟！」他笑著點頭：「是的，我們是兄弟。你看，我們長得很像。」當我拼出我的曾姓（Zeng）時，他驚訝地告訴我，他的祖父姓Zen。

這個世界從民族、國度到個人，不僅命運與共，更有著脈絡上的各種關聯。世界是一個有機整體。

我的過敏反應一直持續到我返回加州 ，日漸遞減。我想像著先民如何通過求生大遷徙到達不同水土和氣候的異域，他們或許也有過「水土不合」，但他們的身心迅速地隨環境而改變，堅持下來後，他們膚色變深，筋骨更壯，生存力越發強悍，一如俗話所言：「樹移死，人移活。」每一次人與自然的良性互動，都使我們的身心更柔韌堅強，與自然更和諧，文明隨而進步發展。（寄自加州）