色彩的國度——摩洛哥（下）

沙丘背光與向陽面，彷彿八卦裡的陰陽兩色。（張純瑛．圖片提供）

黃與紅

如果說藍白代表海洋與天空，那麼，摩洛哥常見的黃色，是因為撒哈拉沙漠盤據著半壁國土。

廣袤的撒哈拉沙漠貫穿非洲十個國家和主權存在爭議的西撒哈拉地區。由於沙中蘊含的礦物質不同，撒哈拉在各地呈現不同的顏色，摩洛哥的沙漠土黃中偏紅。下午四點抵達撒哈拉沙漠時，陽光下一座座起伏的沙丘，背光面淡褐，向陽面亮金，彷彿八卦 裡的陰陽兩色，盤錯交倚漫向遠方。我們先騎駱駝，然後赤足攀爬沙丘，在上面翻滾，搔首弄姿拍照，不知不覺間太陽已接近地平線，由白熾轉為橙紅。沐浴在艷霞下的沙丘，出落為貴氣的紅棕色，撒哈拉正展顯著一日中最美的風華。

撒哈拉沙漠的沙質帶（erg），石塊風化為柔細的沙礫，放眼但見純淨無染的土黃或棕紅。托得拉峽谷（Gorge Todra）猶如一座座高聳觸雲的土造巨牆，令人望之生畏，但土黃色乾淨俐落，美得不帶雜質。

原住民 柏柏爾（Berbers）人以黃土砌屋，平頂的四角各自堆疊著三層磚塊，象徵族人心目中最漂亮的動物羚羊的角，完美融入周遭無垠的土黃環境中。曾經侵占摩洛哥的葡萄牙人和西班牙人，在海邊建造的各座堡壘也都以黃土為料，並沒有粉刷成白色，莫非土黃色更具捍衛土地的意象？

所有的黃土建築中，造型最卓爾不群的是艾因．本哈度村（Aït Benhaddou ）。它位於摩洛哥南部內陸，建於亞特拉斯 山脈的翁尼拉（Ounila）河谷，昔日從皇城馬拉克什（Marrakesh）到撒哈拉沙漠的駱駝商隊於此歇腳。二十世紀後，它已失去商路價值，一旁的河床也已乾涸，然而，曾經守衛重要關口的架式依然大氣磅礡。挑高的城牆與整齊的牆垛後，參差不齊矗立著一座座土色的碉樓（Kasbah），一直攀沿到山頂。碉樓方正挺拔，上端可以眺望遠方，但窗戶少而且小，足以摒擋沙塵暴、寒風、熱氣、子彈，讓厚實的土牆充分發揮冬暖夏涼的優點。

艾因．本哈度村依坡而建，土路、土階、土樓、土城牆，一片土黃；然盤旋而上，窄路曲折，視野時而浸淫於兩側富有樸拙野趣的各座老舊土樓間；時而豁然開朗顯現大片平台，足以操練守軍，牆垛外的蒼茫野氣撲面而來。如果說藍色的舍夫沙萬是溫婉蘊藉的詩句，土黃色的艾因．本哈度村就是豪邁的塞上組曲。

綠

摩洛哥人視為至尊的顏色是綠。

境內的撒哈拉沙漠，除了沙丘起伏的沙質帶，還有大面積的沙石地（hamada），上面稀稀落落生長著沙櫟等灌木，雖然葉子翠綠茂密，但毫無經濟價值。斜貫國土中央的亞特勒斯（Atlas）山脈，上面不是牛山濯濯，就是癩痢頭似地漫生著荒草，景象貧瘠荒涼令人心酸。

幸好天無絕人之路，貧瘠的黃土或紅土上，也會出現一片蒼綠：垂實纍纍的椰棗樹，伸展著羽毛般的長葉；還有和他們長相相近的棕櫚，葉片像垂著流蘇的手掌；一行行栽種齊整的灰綠色細葉植物是橄欖樹。橄欖園的周圍隨意生長著仙人掌，上面突起著一球球紅色的果實；一種類似龍舌蘭的植物貼地而生，淺灰色的葉片好似排成蓮狀的一把把朝天刀柄，人們可以抽取肥厚葉片中的纖維製作衣物、繩索。路旁常見的尤加利樹，摩洛哥人用來提煉精油。

這些植物中最神奇的是椰棗樹，有「沙漠麵包」與「綠色金子」之稱，果實非常甜糯，彷彿浸泡過蜂蜜，營養價值極高，提供沙漠子民主要的食物纖維。另外一種摩洛哥國寶，是僅產於西岸索維拉的阿甘（Argan）樹，它的堅果榨油後可以食用，也可以製作面霜。這種樹無法以種籽繁殖，插枝存活率也不高，是被視為瀕危的樹種。

荒漠上的綠洲是摩洛哥最令人感動的美景。一邊是不毛之地的貧瘠，一邊是甜如蜜、富淌油的豐美，並肩對照，如此突兀，卻又如此和諧，真要為人類面對艱苦環境，硬頸不屈服的求生意志脫帽致敬；也為上蒼的好生之德合掌感念。不是嗎？雨水罕見的荒旱大地，為何偏有幾處擁有豐沛的地下水，足以蘊育出人們賴以生存之物？

難怪，摩洛哥人視為至尊的顏色是綠。日用品皆喜採用綠色。紅底的國旗上有一顆綠星，彷彿象徵綠色植物為廣袤大地帶來光明指引。

遊覽車開到了最北方的亞特勒斯山脈，撒哈拉沙漠的酷熱終於被層巒疊嶂阻擋於後，植被逐漸豐茂，高大俊逸的北非雪松（Atlas cedar）蔓延出一片蒼鬱蔥籠的幽林。此木是上等建材，自古即用來建造清真寺和皇宮。當車子停在伊芙蘭（Ifrane），銀杏、梧桐的斑斕彩葉飛舞歐式樓房前，儼然一座秋意似酒的瑞士小鎮。之後遊覽車一路朝地中海的豐沛水氣奔去，可以製作軟木栓的栓皮櫟和柑橘樹園迆邐路邊。這一帶的摩洛哥，沒有荒漠與綠洲之別，處處綠意宛然，是名副其實的「北非花園」。

結語

上蒼賦予了這個北非國家特殊而多樣的地貌，海洋、高山、沙漠，色彩簡單而大氣；而摩洛哥人，無論原住民還是來來往往的異族殖民者，都深諳與大自然和諧共存的智慧，不以庸脂俗粉的建築干擾周遭環境的純淨，小至私人房舍，大到碉堡寺院，無論造型與色調，皆與天地無縫交融，成為大自然裡一道道美麗的人文風景。