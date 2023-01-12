朋友們總是不解地問，你們是如此不同的兩個人，怎麼可能走在一起？

我是話要出口前，先在口中嚼三次，怕惹了甲，又怕得罪乙，還要擔心傷了丙的情面；而靜永，是一句話橫掃千軍，擋我者死，罵完了再跺三腳，還不忘回頭來怪我是鄉愿濫好人。她怕我吃虧，常警告我不可相信外面社會的光怪陸離。這位大姐說：「有事來問我就好了，我什麼都知道。」我唯唯諾諾地應著，一如當年。

1980年，我的美國依親 路巨變，存的一點血汗錢也被騙光，生活辛苦難熬。那時有位由台灣移民來的資深大姐，家中常有飯局，我總去蹭飯吃。靜永也是座上客，已拿了兩個碩士學位，在做會計工作。她瘦瘦的臉，短短的髮，輪廓很深，像個墨西哥 美人，說起話有一種不饒人的強悍。我常自慚形穢地躲著她。

一次，我病在床上拖了很久，久到想喝水，起不了床。有一天，我實在餓慘了，拿出靜永無意中塞給我的名片，看著名片想了又想，拿起又放下，終於厚著臉皮打電話給不太熟的靜永，告訴她我好想吃一碗麵。靜永聽完電話，問了我的地址，馬上就開車過來。我那時住在中國城的一個小公寓，三分鐘就可以到中國餐廳。可是我特別想吃某一個餐廳的某一碗麵。靜永二話不說，扶著病弱的我，開了半小時車，走進那間小餐廳，吃了我渴望的牛肉麵。吃完麵，貧病交迫的我，對起身去付帳的靜永說：「往後這一輩子，只要我們在一起吃飯，我就替你付帳。」我這個氣若游絲的誓言，靜永大概從沒有放在心上。但是這個微弱的誓言，維繫著我們兩人，即使我們各自成家，各自有了孩子，在生活緊湊的節奏中，總隱隱記掛著彼此。

個性耿直好強的靜永，在職埸並不順利，先後辭去了兩個工作，就沒有再回公司上班。

2012年，先生臨終前在醫院進出了十三個月。奔波中，委託的會計師看到我們公司賺錢，先生又病重，竟然趁亂把帳單從八百元漲到九千元。我急怒之下把會計師開除了。但稅季在眼前，怎麼辦呢？靜永知道這個情況後，每天陪著新會計師幫忙整理我公司的帳目。她再一次在我最脆弱的時候，扶了我一把。

一次，我為了合夥人太計較工人薪資而向靜永發牢騷。靜永提醒我：「她是你的合夥人，她每省下一塊錢，就有五毛到了你的口袋，我要是有這種合夥人，謝天謝地都還來不及呢。」一語提醒局中人，從那以後，我真心誠意地感謝合夥人，而我們的合夥生意也長長久久地保留下來。做生意不內行的靜永，用直言扶正了我的事業。

歲月漫漫也匆匆，四十幾年來，我和靜永從來沒有一起閒坐品茶聊天過，兩人也慢慢走在不同的道路上。但是，我們都知道，只要撥起對方的電話號碼，對方一定會問：「你OK嗎？需要幫忙嗎？」

當年二、三十歲的青春美少女，今天都已鬢白髮稀。然而，不論是人們眼中意氣風發的靜永，莽莽撞撞的靜永，得理不饒人的靜永，攔路罵人不排隊的靜永，在我眼中，都仍是當年仗義而來，扶我下樓去吃一碗麵的春風暖陽。

四十二年來，我不但記得我的誓言：「我們吃飯，我一定替你付帳。」我也記得在最孤苦的時候，靜永帶給我的溫暖，那份暖意如此綿長，讓我每每在看到別人需要的時候，也學靜永當年一般，挽著他們去吃麵，吃一碗他們想了好久，香氣四溢、熱氣騰騰牛肉麵。（寄自加州 ）