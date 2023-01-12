色彩的國度——摩洛哥（上）

楚楚動人的藍色小鎮舍夫沙萬。（張純瑛．圖片提供）

摩洛哥最著名的城市是第一大城卡薩布蘭加，在該國的阿拉伯語裡意謂「白色的房子」。當年好萊塢以此城為名拍攝電影《Casablanca》（北非諜影），劇情開展於一座純白色的咖啡 館內。咖啡館實搭建於好萊塢，只因男女主角片中蕩氣迴腸的愛情感動全球影迷，好事者遂於卡薩布蘭加打造出一座山寨版的Rick’s Café（瑞克咖啡屋），成為城中熱門打卡景點。

卡薩布蘭加大名鼎鼎，但它絕非白色民房遍布的城市。一如世界上多數的大都會，從天空到街巷，從交通到民房，它都呈現一片灰舊，令人昏然欲睡。如果你以為灰黯就是摩洛哥的基調而準備打道回府，那你就錯過了世界上最會掌握色彩的國度。

藍與白

摩洛哥北臨地中海，西倚大西洋，海岸線長達兩千五百公里，寶藍的海水銜接著蔚藍的晴空，氣象疏朗開闊。海岸多數地段不見村落與都市，保持了原始的天生麗質。然氣候宜人，吸引歐洲人源源來此享受海藍天青，幾座度假小城如傑迪達（El Jadida）、瓦力迪亞（Oualidia）、索維拉（Essaouira）、阿加迪爾（Agadir）等等，新市區滿布著白色酒店與民房，樓層都不高，不欲以摩天態勢搶奪海的壯觀；即使卡薩布蘭加那條以邁阿密命名的海濱大道也低調謙卑，遠比邁阿密本尊來得清新雅淡。

藍白搭配是大自然美學的上乘體現。浩瀚的藍海上總有白色碎浪點綴。近岸處的海浪更如安徒生童話裡嚮往紅塵的小美人魚，鍥而不捨地湧向岸邊，不惜撞上平沙或礁岩，粉身碎骨迸裂出一簇簇花朵，比曇花還要潔白，還要短暫，瞬間化為泡沫。而另一列浪濤正接踵奔向岸邊，急著綻開下一波的皚皚盛華。海天一色的藍中，也怎能缺乏白鷗盤旋、白雲舒捲呢？

白屋不僅廣布於觀光 客雲集的海濱觀光大道，十五世紀以來，越過直布羅陀海峽南下入侵的葡萄牙人、西班牙人，擇海岸線重要處建立多座城堡。這些城堡的老舊市區，窄巷縱橫，宛若迷宮，房舍多以白為主調，偶爾佐以藍色門窗，與附近的藍海白浪對望。

首都拉巴特的烏達雅堡（Udayas）位於懸崖之巔，可以俯瞰白色海浪晝夜不息地撲向海岸。城堡的後面就是白屋連綿的舊市集，原住民柏柏爾人也曾是其中住客。

摩洛哥人喜以白色為房，豈止限於海邊？得土安（Tétouan）最亮麗的景致，是一片白色建築覆蓋著山坡，與背後瑞夫（Rif）山脈上的積雪相互輝映。此城是西班牙1912 年到1956年在摩洛哥建立的保護國之首都。事實上，它濃郁的西班牙南部安達盧西亞（Andalusia）風情，是十五世紀晚期，統治安達盧西亞的摩爾人被西班牙人趕回摩洛哥帶來的。當時同遭西班牙驅逐的大批猶太 人也來此避難。這座富有多元種族色彩的城市只是摩洛哥的一個小小縮影。

宋人趙汝適《諸蕃志》所稱的「默伽獵國」和明代《坤輿萬國全圖》中的「馬邏可國」，即是摩洛哥。數千年來，位於非洲北端，隔著直布羅陀海峽與歐洲大陸相望的摩洛哥，總是兵家必爭之地，承受歐洲和非洲不同種族的鐵蹄出入，從古早的腓尼基、迦太基、羅馬、汪達爾，到七世紀的阿拉伯，爾後的西班牙、葡萄牙、英、法，眾多民族的對立抗爭過程中，各種美學文化不知不覺間水乳交融，再也難分彼此了。前國王哈桑二世有句名言：「摩洛哥是一棵根植在非洲，但葉子呼吸著歐洲空氣的大樹。」

坐落於大西洋海岸線西北角的阿席拉（Asilah），也是一座白屋明燦的小鎮，昔日數度輾轉於葡萄牙與西班牙之手。1978年開始舉辦藝術節，老區內的幾面白牆上，增添了現代壁畫，然色彩清雅，線條明潔，無損傳統老屋的古樸韻致。可見摩洛哥人自身也有不俗的品味，優雅的建築不能全歸功於歐洲殖民者。

摩洛哥多藍白小鎮，多數以白色為主，藍色為輔，舍夫沙萬（Chefchaouen）則以藍色著稱，也最楚楚動人。

走在舍夫沙萬的老街上，宛若泅泳於深深淺淺的藍水中，藍的石牆、藍的石路、藍的階梯、藍的窗櫺、藍的門框……有的藍沉鬱如深海；有的藍輕靈似雨後天空；有的藍帶著灰色，像撲朔迷離的夢；有的藍層次宛然，由濃轉淡，或由淡趨濃。藍城中也不時出現幾抹白，恰似冰川表面的藍光旁，伴隨著冷豔的冰雪。

舍夫沙萬是一株藍色的珊瑚，左右伸展著數不清的旁支側巷。每走過一條側巷，就可能見到一片扣人心弦的美景：藍牆上掛著一盆盆鮮麗的花朵，或爛開著一蓬九重葛，或高懸著一網葡萄葉，或鑲嵌著碎花的馬賽克，上端架設著雅致的窗台。踩著藍色的石階款款走上去，到了頂，一道雕飾古雅的木門橫陳面前。你要輕扣民宿的門環，討一杯薄荷茶潤喉呢？還是轉個方向，順著同樣秀逸的曲徑宛轉而下，進入另一條小街？更奇妙的是，閉鎖的木門與高聳的石牆裡面，竟然可以建構起一進又一進的院落、花木繁茂的庭園、精雕細琢的藻飾，如此地縱深寬闊，實是牆外行人難以想像的祕境。

舍夫沙萬也是一位才華洋溢的詩人，將他的靈感隨興而散漫地寫在一張紙上，東一句，西一句，了無章法可循，你不必順著次序讀，每一句卻都能令你歡喜讚嘆。因著門牆後的縱深，這些詩句不僅美在表面，還有誘人探索的意涵。

和得土安一樣，十五世紀末逃離西班牙安達盧西亞的摩爾人和猶太人難民潮，將舍夫沙萬由一座丘陵上的簡陋碉堡逐步擴充為街中有街、巷外有巷的複雜聚落。為何將外觀漆為藍色？說法之一是當地猶太人認為藍色代表崇高的青天。爾後人們發現猶太人使用的藍色顏料可以防止生蟲而紛紛仿效。也有一種說法，全城遍塗藍色是七○年代為了吸引觀光客而下的市令。然而，舍夫沙萬本身若無蕩氣迴腸的布局，任何顏色的粉刷都無法托顯出其神祕的幽婉丰姿。