玫瑰花饅頭。(水影.圖片提供)

冬日的早晨,一出家門,冷冽的寒風便迎面嗆來。我四下望去,樹木已是光禿禿的一片荒涼,草地也是黃肥綠瘦,以枯黃色為主。然而,在一片蕭瑟枯敗之中,我驀然看見一朵嫣紅的盛開的玫瑰,開得那麼生機勃勃,那麼明豔奪目。

這是這個冬天最後一朵玫瑰,細小的雨滴沾在花瓣上,晶瑩如珠,鮮豔的花朵迎著寒風獨自開放,分外嬌妍。這冬日裡的一抹嬌紅,彷彿是沉悶空氣中飄來一股清新芳香。

玫瑰的花語是愛,初戀者用玫瑰表明朦朧心動,熱戀者用玫瑰表達摯愛之情,親人們用玫瑰表示溫馨之愛。在西方,薔薇、玫瑰、月季都是使用同一個詞,英語中就是rose,我也統稱玫瑰。中外有無數以玫瑰言愛的詩詞歌曲, 美國就有以Roses are red開頭的情詩兒歌,衍生出多種愛的表達。

我先生並非浪漫之人,但是每年情人節也會送我一束紅玫瑰,鮮豔欲滴,動人心弦。記得兒子七歲那年,先生帶他一起去買玫瑰花,那時兒子還是一個甜蜜的話癆,一回家就嚷嚷:「媽媽,爸爸有禮物給你。」我笑問他:「那麼你送媽媽一個什麼禮物?」兒子略加思索便說:「我送你一首詩。」於是他朗朗開口道:「Roses are red,violets are blue. My mom is beautiful,how about two? 」我問:「How about two是什麼意思?」兒子說:「就是把媽媽變作兩個,一個去上班,一個陪我玩。」先生的玫瑰花和兒子的玫瑰詩是我關於玫瑰最溫暖的記憶。

近年喜歡美食 的我,時常將對於花朵之美意猶未盡的欣賞,轉化為與之相關的美食。比如,賞荷之餘做了荷葉糯米飯,賞玫瑰之後做了玫瑰花饅頭。玫瑰花饅頭極美,做法卻很容易。在麵粉中加少許紫薯和糖粉,發麵揉麵,分成等分。造型的時候將四片麵皮錯開而放,再搓一個小麵條,將麵皮裹著小麵條捲起來,對半切開,就是兩朵玫瑰花了。我紫薯放得不多,做出來是絳紅色玫瑰,若放多些,便是紫玫瑰。這一款玫瑰饅頭華美清雅,香甜可口,在家宴上驚艷眾人。美食如花,花色誘人,女孩子們愛不釋手,紛紛體味吃一朵玫瑰花的浪漫。

然而,真正的玫瑰是帶刺的。愛情有浪漫甜蜜,也有傷害之痛。有一段時間,我常在上班路上收聽一檔《送玫瑰》的電台節目。有的女人懷疑自己的男人出軌,就聯合電台做這個節目。節目組會冒充花店給男人打電話說:恭喜,您中獎了!我們是花店,有束免費的玫瑰花可以送給您愛的人。男人們開始懵頭懵腦,隨後信以為真,接著說出一個名字,往往是另一個女人的名字。節目組還會添油加醋地問道:卡片上你要寫什麼話?男人會說出些情意綿綿的話。而在此時,在暗中監聽整個談話的女人便會憤怒地切入。玫瑰作為愛的象徵,被用來檢測 愛情的忠貞。當愛情遭遇背叛,如同玫瑰刺椎心泣血。