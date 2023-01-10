玫瑰花饅頭。（水影．圖片提供）

冬日的早晨，一出家門，冷冽的寒風便迎面嗆來。我四下望去，樹木已是光禿禿的一片荒涼，草地也是黃肥綠瘦，以枯黃色為主。然而，在一片蕭瑟枯敗之中，我驀然看見一朵嫣紅的盛開的玫瑰，開得那麼生機勃勃，那麼明豔奪目。

這是這個冬天最後一朵玫瑰，細小的雨滴沾在花瓣上，晶瑩如珠，鮮豔的花朵迎著寒風獨自開放，分外嬌妍。這冬日裡的一抹嬌紅，彷彿是沉悶空氣中飄來一股清新芳香。

玫瑰的花語是愛，初戀者用玫瑰表明朦朧心動，熱戀者用玫瑰表達摯愛之情，親人們用玫瑰表示溫馨之愛。在西方，薔薇、玫瑰、月季都是使用同一個詞，英語中就是rose，我也統稱玫瑰。中外有無數以玫瑰言愛的詩詞歌曲， 美國就有以Roses are red開頭的情詩兒歌，衍生出多種愛的表達。

我先生並非浪漫之人，但是每年情人節也會送我一束紅玫瑰，鮮豔欲滴，動人心弦。記得兒子七歲那年，先生帶他一起去買玫瑰花，那時兒子還是一個甜蜜的話癆，一回家就嚷嚷：「媽媽，爸爸有禮物給你。」我笑問他：「那麼你送媽媽一個什麼禮物？」兒子略加思索便說：「我送你一首詩。」於是他朗朗開口道：「Roses are red，violets are blue. My mom is beautiful，how about two? 」我問：「How about two是什麼意思？」兒子說：「就是把媽媽變作兩個，一個去上班，一個陪我玩。」先生的玫瑰花和兒子的玫瑰詩是我關於玫瑰最溫暖的記憶。

近年喜歡美食 的我，時常將對於花朵之美意猶未盡的欣賞，轉化為與之相關的美食。比如，賞荷之餘做了荷葉糯米飯，賞玫瑰之後做了玫瑰花饅頭。玫瑰花饅頭極美，做法卻很容易。在麵粉中加少許紫薯和糖粉，發麵揉麵，分成等分。造型的時候將四片麵皮錯開而放，再搓一個小麵條，將麵皮裹著小麵條捲起來，對半切開，就是兩朵玫瑰花了。我紫薯放得不多，做出來是絳紅色玫瑰，若放多些，便是紫玫瑰。這一款玫瑰饅頭華美清雅，香甜可口，在家宴上驚艷眾人。美食如花，花色誘人，女孩子們愛不釋手，紛紛體味吃一朵玫瑰花的浪漫。

然而，真正的玫瑰是帶刺的。愛情有浪漫甜蜜，也有傷害之痛。有一段時間，我常在上班路上收聽一檔《送玫瑰》的電台節目。有的女人懷疑自己的男人出軌，就聯合電台做這個節目。節目組會冒充花店給男人打電話說：恭喜，您中獎了！我們是花店，有束免費的玫瑰花可以送給您愛的人。男人們開始懵頭懵腦，隨後信以為真，接著說出一個名字，往往是另一個女人的名字。節目組還會添油加醋地問道：卡片上你要寫什麼話？男人會說出些情意綿綿的話。而在此時，在暗中監聽整個談話的女人便會憤怒地切入。玫瑰作為愛的象徵，被用來檢測 愛情的忠貞。當愛情遭遇背叛，如同玫瑰刺椎心泣血。