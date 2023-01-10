前兩天臨時起意開車去波士頓。在轉上高速的路口，忽然一塊白底紅字的路牌映入眼簾：Rathyeon Technologies，雷神科技。這個路牌不大，立在路邊一片修葺整飭的草地上，草地不遠就是坡地上，坡上種著茂盛的灌木，擋住視線，根本看不到這家頗神祕的公司裡的任何建物。我忽然記起二十年前到過這裡，當時進門的不止我，還有三十多個中國官員，我們一起參觀這家以製造愛國者導彈聞名於世的軍火商。

1994年時我剛到美國，夏天在一家「金泰」皮包公司打工。金泰專做大陸官員訪問接待的生意，名曰「培訓參觀」。由金泰接洽美國的科技大公司，請他們給中國客人展示和講解各自生意和產品。這些國內的官員，有些是中央部門的中級幹部，有些是地方省分的官員或者大學教師，到美國因公出差來看看是職業生涯的福利之一。官員中絕大多數是中年男性，幾乎沒有女性。那時中國私人出國不是沒有，但極少，大多是這種國家出錢資助的公務考察。金泰雖然是退休的華人 工程師組建的小公司，但在康乃狄克州這一帶的科技工業界還有一定人脈，引薦給中國官員作考察專案的美國公司並不算太差，其中最出名的硬核科技公司，一是雷神，第二是聯合科技，這兩家都是名聞遐邇的軍火巨頭。（2020年聯合科技與雷神合併，那是後話了。）

先說「聯合科技」（United Technologies），旗下的全資分公司「西科斯基直升飛機」在中國最有名，主打產品黑鷹運輸直升機和黑鷹戰鬥機。1979年鄧小平訪問美國以後的十年是中美關係的蜜月期，西科斯基獲准出口幾十架黑鷹運輸機。這些蜜月期購買來的直升機其中有幾架碩果僅存一直使用，到2012年汶川地震時還參加救援工作。中國代表團參觀了建在米爾福特河邊的西科斯基的廠，他們被當作貴賓接待，負責接待的一個副總裁會中文，對中國客人們笑臉相迎，一看就是習慣跟東方大國打交道的。他帶領大家進工廠參觀，還讓大家坐進停機坪上的模型機，他說：「只要拿到國會的軍火出口許可，本公司一個月就可以出貨，要多少飛機有多少。」那怎麼才能拿到軍火出口許可呢？在場的人都面面相覷，只能尷尬地笑笑。

雷神比較神祕，進去之前我們一再被叮囑，不要拍照，尤其不要在公司大門口拍照。那時不僅沒有定位功能的智慧手機 ，就是普通手機一般人見都沒有見過。我們拍照用的也是傻瓜機。據說不許在公司門口拍照，是為了防止多量的圖片疊加以後做出定位的效果。但若是定位以後又如何呢？是怕人來搞恐怖活動？雷神在全美國都有分部，在法明頓的是公司總部也含研發。出來接待我們的主要是工程師模樣的員工，不像西科斯基那個行銷部的副總裁能說會道，不時拽幾句中文。我記得那天他們給代表團講解的是一次實驗，氣霧體在爆炸後的分布實驗。講解前發了厚厚的資料，講完後，工程師誠實地指出，這個只是初步實驗的成果，後來他們又多次進行實驗，但實驗結果還不能公開。

話說儘管中美關係起起伏伏，美國這些軍工企業跟中國一直保持聯繫和交流，比如向全世界兜售客機的「波音」，中國是它最大的客戶；向中國賣飛機引擎的通用電器下的子公司「皮特尼．鮑爾」，在上海、北京都長期設分銷處；製造隱形飛機機身需要大量稀土 材料，最大的軍工企業洛克希德．馬丁對中國的稀土出口制度非常敏感。1994年屬於冷戰結束後的年代，美國軍工行業務收縮，大量裁人。這也是為什麼雷神願意積極尋求業務，給中國官員講課，西科斯基飛機廠打開廠房讓中國客人參觀，即便有國會禁售令這個攔路虎，也有棗沒棗要打一竿子。

二十年後的現在，中美關係陷入膠著狀態，第二次新冷戰。2020年為應對美國的貿易戰，中國宣布對美國的三大軍火巨頭（波音、洛克希德．馬丁、雷神）進行制裁，限制稀土出口。現在倘要說一家皮包公司的實習生帶中國官方代表團去美國軍工企業看工廠，聽講座，別人肯定覺得是天方夜譚，即便有這個心也沒這個膽啊。不要說軍工業，臉書（Facebook）的華人員工午飯時間偷帶中國來的朋友進公司看看食堂，被發現都立刻開除。所謂商業機密，所謂間諜活動，警覺到風聲鶴唳、杯弓蛇影的地步。（寄自康州）