如果在冬夜，旅人歸來
是那一年細雨斜飛
街道肅穆、房間空洞
不能言語的新芽緩慢抽長
恍如上個世紀不及挽留的離開
史冊紛紛散佚
你從雪融處不疾不徐走來
已看盡繁亂世間
眼底哀霜
你說，但凡一切看似偉大的出航
都是為了終有天能夠平安歸家
●
是一片青空有無數雲影飛掠
陽光盛大而歡騰
剛剛濺起的水花
焦灼空氣烘焙熠熠青春
那時你的眼睛明亮、我的微笑昂揚
花朵自顧自暴烈綻放
我們共享彼此祕密
那時我們心靈躁動，身體潔淨
以為未來永遠那麼遠
以為，我們將長據彼此未來直至永遠
●
直到蟬聲盡數隱去
我如常起床，按時上班
每一個昨日恰如今天
複製再複製，不如窗外
葉片落下的億萬種路徑
收到你自北國寄來的明信片
楓紅勝血
曾相互許諾歲月安穩、靜好人間
但我未曾真正明白
你何以離去，我又為什麼選擇佇留
●
冬夜的房間氣溫驟降
你沒有變，仍然開朗、聰明
時間凝凍，在你臉上找不出一點印記
而我遭劫的歲月早不復返
本以為安定的生活滌洗心身
其實暗潮洶湧，淘洗所有
你細細訴說這些年走過的道路、遇見的人
那些美好如同陽光下閃耀的雪
我凝神傾聽、微笑回應
那個冬夜，我神魂隨你遠逸
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開心的星期天
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