如果在冬夜，旅人歸來

是那一年細雨斜飛

街道肅穆、房間空洞

不能言語的新芽緩慢抽長

恍如上個世紀不及挽留的離開

史冊紛紛散佚

你從雪融處不疾不徐走來

已看盡繁亂世間

眼底哀霜

你說，但凡一切看似偉大的出航

都是為了終有天能夠平安歸家

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是一片青空有無數雲影飛掠

陽光盛大而歡騰

剛剛濺起的水花

焦灼空氣烘焙熠熠青春

那時你的眼睛明亮、我的微笑昂揚

花朵自顧自暴烈綻放

我們共享彼此祕密

那時我們心靈躁動，身體潔淨

以為未來永遠那麼遠

以為，我們將長據彼此未來直至永遠

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直到蟬聲盡數隱去

我如常起床，按時上班

每一個昨日恰如今天

複製再複製，不如窗外

葉片落下的億萬種路徑

收到你自北國寄來的明信片

楓紅勝血

曾相互許諾歲月安穩、靜好人間

但我未曾真正明白

你何以離去，我又為什麼選擇佇留

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冬夜的房間氣溫驟降

你沒有變，仍然開朗、聰明

時間凝凍，在你臉上找不出一點印記

而我遭劫的歲月早不復返

本以為安定的生活滌洗心身

其實暗潮洶湧，淘洗所有

你細細訴說這些年走過的道路、遇見的人

那些美好如同陽光下閃耀的雪

我凝神傾聽、微笑回應

那個冬夜，我神魂隨你遠逸