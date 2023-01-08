大學畢業後，我在一所中學教書。學期末了發成績單，導師需要在成績單上填操行分數與評語。我這初出茅廬的新手總是考量半天，下不了手，不知道怎樣寫最好，很羨慕坐在對面一位資深老師，大筆一揮總能點出學生性格毛病與特長亮點。「爭強好勝，太愛面子，以自我為中心」，「沒見過像你這麼愛說話的男生」，「直來直往，喜怒哀樂全寫在臉上，沒有心機」，「想要分數高，一定要改掉丟三落四粗心的毛病」，「謙恭安靜，但也常逃避責任」，老師的直言猶如暮鼓晨鐘，有警惕作用。

性格是一種態度傾向，每個人各有不同特質，或多或少摻雜一些小毛病，這位老師認為需要點破，更需要包容與理解。一個班由不同性格的人組成，才構成有趣的群體，妙的是，每位同學的行徑都逃不過這位老師的法眼。

所謂「金無足赤，人無完人」，人人有小毛病影響心理與性格，看似無關緊要，背後卻可能隱藏著潛在的風險。其實人最大的悲哀，不是身上有毛病，而是不知道自己有毛病。毛病這說詞出自徐咸《相馬書》說：「馬旋毛者，善旋五，惡旋十四，所謂毛病最為害者也。」意思是說馬身上的毛旋位置生得不好，對主人會有妨害。

好的小說 家總有本事用幾句話傳神勾勒出人物性格特色，曹雪芹寫《紅樓夢》裡的鳳姐，機關算盡太聰明，對自己有利，就算讓別人付出生命的代價，她也無所謂。但竟然有人標榜要學習她的長袖善舞。魯迅寫的《祥林嫂》，喜歡逢人便講起兒子的死和自己的悲慘遭遇，漸漸為鄉人所厭煩。莎士比亞的戲劇和金庸的小說，字裡行間都對主角性格有精彩描述，句句牽引著故事的發展，更看出作者對人性的理解、對人生的看法。

齊宣王曾經問孟子：「寡人有疾，寡人好色。」齊宣王算是清楚自己的毛病所在，而大多數人不一定知道自己性格的缺憾。有愛吹噓自己的家世，其實什麼也不是；有貪心不願付出，缺乏熱情又短視近利；有人愛挑人毛病，其實自己也有老毛病和公主病；更有自我感覺良好的人，懷疑每個男士都對她有意思，事實上只存在她的想像中；有人喜歡訴諸憐憫博取同情，和人交往時，好像都是別人占她便宜對不起她，張口閉口都是他人的錯。

什麼樣的家庭就養出什麼樣的孩子。認識一位從小爺爺奶奶帶大的男孩，到美國許多年了，他最愛的嗜好竟然是跳廣場舞和下象棋，他熱情地推廣這兩樣興趣，決定在社區圖書館 噴水池前組隊教第二代。於是，每個從大陸來美帶孫子的祖父母都成了他的助教，大夥興奮成軍。說不定廣場舞和下象棋將來會在國外發揚光大。（寄自加州 ）