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小病人的夢想

蕭景紋（診間眾生）

兒科病房的牆壁雪白，迴廊充斥著消毒藥水，偶爾一輛外表佯裝成消防車的嬰兒車駛過，蒼白的臉、掉光的頭髮的小病人興奮地按著喇叭，護理師微笑喝采地幫他加油，好像一個漫長的遊戲。

嚴重的病情也有癒合的一天，這是所有家長和醫療人員的期望。小病人出了醫院後，面對現實生活並不容易。長期住院之後，有時發展里程碑倒退了，變得不敢跟同齡夥伴嬉戲，有時害怕晚上上廁所，開始尿床又包上了尿布。醫療人員盡他們的責任，用新藥物、物理治療、各種檢驗追蹤病人，以防病情惡化。光是醫療是不夠的，孩子的想像力無限，需要探索這個世界，追逐夢想。於是社工和醫師合作，幫孩子報名Make A Wish Foundation，幫病童實現夢想。

基金會緣起於八○年代，當年一位患有血癌的七歲男孩夢想成為消防員，於是鳳凰城的市民和消防局共同幫他完成願望。隔年，迪士尼樂園加入陣容，讓另一個男孩到南加州實現夢想。四十年來，基金會已幫助了數十萬個病童，使他們的美夢成真。

腎臟衰竭的病患是重大疾病的患者，可以向基金會提出申請，但在洗腎時不方便外出，大多數等到腎臟移植，恢復後才能實踐夢想。

我喜歡聽各個孩子的故事，看他們從不同國家旅行回來，在診間裡興奮分享旅程的心得，也喜歡聽他們別出心裁的心願，基金會一一為他們實現。

最近看到一對姊弟，媽媽是個說西班牙語的單親媽媽，每次來診所都帶著微笑，但多年來很辛苦。姊姊小時患有Wilm’s Tumor（威爾姆氏腫瘤），手術割除和化療後，腎功能也漸漸衰竭，她洗腎時弟弟不幸也患上白血病，如晴天霹靂，壞運接連降臨在他們一家人身上。沒有男人照應，媽媽兼差工作，其餘時間就在醫院診間裡度過。幾年後，兩姊弟恢復健康，姊姊腎臟移植後，功課優秀，正在申請加州大學，弟弟也化療成功，白血病多時沒復發。最近看到他們兩人回診，一家人容光煥發，平常憔悴緊張的媽媽，看起來心情也很輕鬆。原來兩姊弟為了感謝多年照顧他們的母親，和基金會申請到佛羅里達旅遊，還邀了外公外婆同遊。

旅行是常見的夢想，但多年來，也聽到一些讓人會心一笑的夢想。從前在教學醫院時，一個菲律賓少女病人希望見到她的偶像Justin Bieber，但父母在一旁慫恿她，帶全家人去歐洲旅遊，他們在門診裡為此爭吵。後來女孩顧全大局，選擇當乖女兒，避免了一場家庭糾紛。

最有趣的是，一個病人願望實現後，回診時討論起卻一臉不開心。原來她從小立志當演員，還在洗腎時便時常試鏡拍廣告。移植手術後，期望讓事業更上一層，於是和基金會報名，希望在布萊德彼特的新片演出。飛到德州拍片場後，才發現她沒有台詞，只是跑龍套的路人甲，覺得很不划算。早知道就去迪士尼玩。小病人噘著嘴，很不滿意地抱怨著。

我不禁莞爾意識到，這裡真是南加州啊，連夢想也很好萊塢。（寄自加州）

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