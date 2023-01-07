Hanna Chen∕圖

每次彈起十九世紀德國 作曲家舒曼的鋼琴套曲《童年即景》之第七首〈夢幻曲〉，心中總是無限惆悵。那是自小就聽慣的曲子，每次曲聲響起，心中就湧起無數舊日點滴情景。彼時陽光猶在，封存於記憶中的某個角落。光華自然早已消散，可是當時那份美麗與溫暖依然留存於心。

小時候，即便是冬天，若是陽光晴好，雖然空氣冷冽，母親依然喜歡打開半扇木格玻璃長窗通風。淡淡的陽光穿過木窗櫺，斜斜照進屋內。這種時候，便會穿上母親親手縫製的厚厚花棉襖，喜孜孜地出門去後院，在水門汀地上跳繩。

陽光淡淡照在臉上，帶來些微溫暖的撫慰，寒風的冷厲幾乎可以忽略。後院小花圃裡父親種植的月季花已經敗落，唯剩下光禿禿的枝幹，只待來年春天重新綻放。

有時，會在某個不經意的瞬間，空氣中驀然飄來室內收音機播出的音樂。特別喜歡舒緩優美的鋼琴曲，柔曼溫柔，淡淡的惆悵，粒粒音符在空中悠悠飄蕩上升，點點落在心上，直至最後消失在湛藍無涯的天穹。

記憶中印象最深刻的就是德國作曲家舒曼的鋼琴小品《童年即景》，以及波蘭鋼琴詩人蕭邦所寫的夜曲。

蕭邦十七歲時，曾演奏自己取自莫札特歌劇《唐．喬凡尼》而創作的鋼琴變奏曲〈降E大調夜曲〉。他的這首作品曾得舒曼盛讚：「紳士們，請脫帽……一位天才，……我在蕭邦偉大的天分、高尚的目標和他的大師級作品前俯首。」此番樂評當屬高山流水般的惺惺相惜之見了。

曾經讀過英國 維多利亞晚期作家安妮．伊莎貝拉．薩克雷．瑞奇（Anne Isabella Thackeray Ritchie）於1894年出版的《片段回憶》（Some Memoirs）。安妮是英國作家威廉 ．梅克比斯．薩克雷（William Makepeace Thackeray）的長女。薩克雷乃維多利亞時期與狄更斯齊名的作家，其最著名的作品為《名利場》。

安妮年幼時，會經常前往法國巴黎與自己的外祖父母小住一段時間。《片段回憶》中細細描繪當時的種種記憶：

「巴黎五月時節，溫暖的黃昏散步；冬夜裡外祖父母書房裡溫暖的燈光。夏日時分打開東西長窗，可見兩邊遙遙的地平線，無涯的藍色天空，公寓樓下街道上各種人聲叫嚷，車輪的市井滾動聲，隱約可聞……」

「所有美妙的赫赫異域陽光及興高采烈的人群，屋外歡樂的市井之聲，即便是自屋內深處小廚房傳來的鍋碗瓢盆輕輕的敲擊聲，也有其獨到的味道……潛移默化地感受著藍色天空下的法國，此地漸漸成為第二故鄉……即便僅僅是一種習慣，重返舊地恍若瞬間回到十六歲時的光景，不覺精神高揚，心緒從容自在……」

往事依依如舊，已永遠留存於記憶之中。

在那段時期裡，安妮曾經幾次遇到過三位雍容顯達的蘇格蘭貴婦人，她們是外祖母的貴客及好友。年幼的安妮畏懼於她們嚴謹的姿態，不敢太過親近，但依然不自覺地受她們吸引。

一年夏天，安妮跟隨其中一位面容端嚴的貴婦坐著敞篷馬車，穿過香榭麗舍大道，去到凱旋門附近的一條街上。貴婦挽著裝滿美味佳餚與幾瓶葡萄酒的沉沉大竹籃上到二樓台階，一位身姿清臞的優雅男子前來應門。他有著清亮的眼睛與瘦削高挺的鼻。後來，安妮方知那是波蘭著名鋼琴詩人蕭邦。

蕭邦全不介意竹籃中的食物美酒，只欣喜告訴朋友，昨夜他通宵未眠，已創作出一首新曲子。他引領她們來到自己小小的琴房。狹窄的房間裡只倚牆擺著一架直立鋼琴，光潔無塵的木地板上置放著幾張籐椅。

貴婦人擔心他太累，溫言勸阻，蕭邦笑著搖頭。貴婦只好帶著安妮靜靜坐下，凝神傾聽蕭邦演奏。音樂持續不絕，聲聲動人心腸。貴婦滿眼淚水盈盈，大大晶瑩的淚珠不斷滾落臉頰。

親眼目睹蕭邦依然在傾注自己所有生命之力譜寫演奏著鋼琴曲，即便已屆人生的最後階段，那位蘇格蘭貴婦不禁傷心莫名。

演奏結束後，貴婦走上前如母親般溫柔地囑咐著：「你一定不要再彈了，請不要了吧，那實在是如此美麗。」蕭邦只搖頭微笑。

回到馬車上，貴婦定定地看著安妮言道：「永遠不要忘記你曾經親耳聽過蕭邦彈奏鋼琴。很快這世上就再也無人可以聽到他的演奏了。」她傷心低語。

四個月後，蕭邦辭世。他最後的安息地是巴黎拉雪茲神父公墓。葬禮上，為蕭邦送行的是由他自己創作的《第二號鋼琴奏鳴曲》之〈葬禮進行曲〉。

「直到生命的最後一刻，蕭邦始終沉浸於他的音樂之中，並將全身心付諸於自己的藝術創作，和他的愛情裡。」

細細讀著安妮所著的《片段回憶》，伴著書中描述的過往場景一路走過，恍得故友一般，乃殊勝之緣。舊日煙花雖然消散，當時當刻的那份美麗與華彩依然留存於心。人生皆有寂寥時，難得總有書琴相伴左右。閒時靜坐，有福讀書，已屬難得。

初秋，已屆暮色時分，去往天台小坐。天空有飛鳥掠過，盆中梔子花枝葉青碧豐美。如今，園中的景致愈發舒服，愈發有自己獨特的味道，滿院瀰漫著桂花的甜美芬芳，令人心生微笑。自然永遠可以滋養人的心靈。（寄自香港）