鬧鬼書店內景。(王士躍.圖片提供)

悉尼鎮(Sidney)是加拿大 溫哥華島(Vancouver Island)上的濱海小城,面積約五平方公里,人口近萬,卻一度擁有十二家書店 ,照人口比例來算,這是個不小的數目,不但在卑詩省,也是加拿大境內最大的書城,號稱「加拿大書店之都」(Bookstore Capital Of Canada)。小城與我家隔著富卡海峽(Strait of Juan de Fuca),須乘渡輪才能到達。兩年前適逢聖誕節去溫哥華探親路過悉尼鎮,我連人帶車花了一個半小時航程從華盛頓州來到了溫哥華島。

從維多利亞港登岸通關,接著驅車穿行於這座卑詩省首府的大小街市。維多利亞市曾是加拿大英屬殖民地時期的西部文化中心,如今許多建築物仍留存著維多利亞時代的面貌,省議會大廈門前還矗立著維多利亞女王的銅像,手執權杖遠眺天邊業已消失的大英殖民版圖。優雅別致的英式花園宅邸錯落街區,它們像保養極好的婦人,雖年華滄桑卻依舊風姿綽約。不少英國 人偏愛維多利亞市,他們說到這裡定居一來過的是加拿大人悠閒自得的生活,二來則可故國神遊,聊解鄉愁。

悉尼如海島的大拇指,從維多利亞市的掌彎伸到哈拉海峽(Haro Strait)裡去,驅車不到半小時便抵達小鎮。悉尼和維多利亞一樣都是加拿大的度假勝地,當地百分之六十的居民竟是來自加國內陸省分的退休老人。北方苦寒加拿大人喜歡冬天移居南方,有些人搬去美國加州和佛羅里達,冬來春去被美國人戲稱為「雪鳥」(snowbird)。還有另外一部分人卻來到溫哥華島貓冬躺平。「悉尼是加拿大最溫暖的地方」,這是一個加拿大人告訴我的。這裡冬季氣溫不低於冰點,極少下雪,看看那些坐在岸邊曬太陽的加拿大人,在點點波光的折映下瞇著眼睛,一副逍遙自在的神態。

燈塔大道(Beacon Avenue)是小城的主街,所有書店則坐落在大道的北側,一路漫步地查訪過去甚為便捷。我最先叩訪了燈塔書店(Beacon Books),這是悉尼規模最大的一家二手書店。門臉雖不顯豁,可是裡面卻曲徑通幽,低矮的書室彼此勾連、拐繞延伸,蜿蜒成迷宮。空氣中瀰漫著舊書味,幽暗的光線令人彷彿置身於淘金尋寶的洞穴。在我的印象裡北美但凡有規模的、且上了年頭兒的舊書店,大概都有這麼一種類似坑道尋寶的超現實感,逼仄掣肘之間碰落歲月塵埃。藏書分為人文地理,科學自然,文學藝術,地域文化等眾多科目,涵蓋了形形色色的版本,淘書者們盡得其樂。

書店老闆克萊夫.坦納(Clive Tanner)是悉尼舊書市場的傳奇人物。七○年代他在悉尼鎮開張了第一家書店,其後四十年間又陸續增加了數家分店。據說他最初是受到了英國威爾斯著名書城瓦伊河畔海伊小鎮(Hay-on-Wye)的啟發,看準了悉尼的老年讀者的市場,和幾個志同道合者決意打造出全加拿大讀書風氣最濃的島上文化,鼎盛期他和同業者一共擁有十二家書店。可是書店的初創時期歷經艱辛,許多情況下可說是坦納手把手地教那些創業新手,為他們出謀畫策,選址選貨,大包大攬,也因此他變成了當地商界有頭有臉的人物。悉尼後來躍升加拿大的書店之都,雖未實現二十五家書店的終極目標,但達到當時的數量已是十分可觀。其後由於紙質出版受到網路新媒體的衝擊,原來的書店關的關,賣的賣,全鎮目前只碩果僅存了四家書店,而坦納的書業帝國也萎縮到眼前唯一的這家門市而已。

我挑選了幾本書,包括在美國難得一見的《卑詩歷史圖畫集》(A Pictorial Record: Historical Prints and Illustrations of the Province of British Columbia, Canada, 1778-1891),屬絶版的早期加拿大西部邊疆的自然素描和蝕刻版畫集錦,由加拿大銀行家兼收藏家沃爾皮(Charles P. de Volpi)所編,幾百幅珍貴的歷史繪圖多為來西部採風的英國畫家們所為,深具史料和藝術價值,標價三十加元,算是公道。

離開燈塔書店後,我去了僅一街之隔的坦納書店(Tanner’s Books)。這便是坦納先生經營不下去而轉賣他人的其中一家書店,卻仍舊沿用了老店名。與燈塔不同的是,坦納書店專賣新書,迎合過往遊客和年輕讀者群。許多人到這裡尋找旅遊指南、地圖與禮品,也有通俗小說和雜誌出售。我在新書架上隨手翻閱,比爾.布萊森(Bill Bryson)和皮克.埃爾(Pico Iyer)的遊記作品都是暢銷貨,他們是眼下英美最受追捧的旅行題材的作家了。我在洛杉磯曾聽過埃爾的講演,他是當代最優秀的印度裔英語作家之一,曾著有《女士與僧侶》(The Lady and the Monk),寫作屬於鬼魅機靈一路。

我接著去逛了悉尼歷史最悠久的老書店:鬧鬼書店(The Haunted Bookshop)。該店創建於上世紀四○年代,書店名稱得來於小說家克里斯多福.莫利(Christopher Morley, 1890-1957)的一句名言,即書店「被所有偉大的文學鬼魂所滋擾」。推門進去,迎面牆壁張掛的是幾幅文豪的畫像,一幅艾茲拉.龐德(Ezra Pound, 1885-1972)的素描肖像冷峻地斜視著每一個走進來的人,在他的下方則是葉慈、韋斯特等二十世紀初葉的文人騷客的褪色照片,他(她)們似乎保持永久的冥思之狀,沉浸於逝水華年的追憶。

這家書店專精古籍和珍稀版圖書,客源目標鎖定了教授、學者和民間收藏家,兼售骨董、老明信片和絶版期刊,也收藏不少的法文和德文版的舊籍。一套十九世紀出版的六卷插圖本《彭斯全集》,索價三百加元;十六冊的《布封自然史》,顯示十八世紀初版,要價一千五百加元。

店主人朗夫人(Ms. Odean Long)是一位上了年紀的女士,鼻梁夾著一副墜鏈眼鏡,目光從鏡片上方凝視著客人,輕聲細語地聊天。她年紀雖長,一旦為客人尋書查貨卻能迅走如風,在小小的門市裡快速穿梭。聽她抱怨書店生意大不如前,但是守著絶版書和古籍這一特殊市場,加上大學和一些圖書館隔三差五請她為珍本書鑒定估價,書店目前還能支撐下去。

我隨便和她聊了幾句,順口問她電子閱讀器Nook不再銷售了,這對於紙本書業是否有幫助?朗夫人答道:「電子閱讀根本無法取代紙本書閱讀,你能在電子書上做標記、寫批註嗎?電子書看完就洗掉了,什麼都沒留下,可是紙本書和上面所有的筆記還能保留啊。」職業使然,她講話帶著一點學究氣。她的書店自有特色,別人取代不了。我在這裡買到了克雷瑟特珍藏版吉爾伯特.懷特(Gilbert White)所著的《塞爾伯恩的自然歷史》(The Natural History Of Selborne),由權威博物學者編注,配以精美版畫插圖,文圖並茂。

告別之後,我又走進了街尾的最後一家書店帆船圖書禮品店(Galleon Bookshop and Boutique),該店禮品和圖書兼售,只見四壁琳瑯滿目,多是精美的瓷器,圖書卻只占了很小空間而已。既然書少我就不再多花時間在書上,反被瓷器吸引不由得駐足觀賞。每樣瓷器式樣精巧、工藝考究,許多是英國的骨董茶具,價錢不菲。店主還慇勤地走來,向我推銷他的瓷器產品,講得頭頭是道,儼然已由書商變成了瓷器專家。