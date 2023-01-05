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電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

返家

甘子建

當黃昏降臨

返家的群鳥

縮起翅翼

點在枝頭上的那一瞬

我的心

正悄悄落入妳的胸口裡

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澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

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有個好媳婦

2023-01-02 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02

養病

2022-12-30 02:01
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16

旅館驚奇

2023-01-01 02:00

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