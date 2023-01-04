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蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

回憶

琹川

一些情節在水中漫開

甜橙黃金果酪梨藍莓青檸檬

混合出的種種記憶氣味

像一條魚游向布滿濕意的光陰

那紛紛拋落的雨絲都繫著誘餌

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數迷（上）

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