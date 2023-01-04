我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

數迷（上）

張啟疆
想樂∕圖
想樂∕圖

大兒子從補習班回來，喜孜孜，興沖沖，像沿街奔喊「號外」的報童，抖著「超難」的試題，考老爸。

「爸爸！我們數學老師出了一題『數學推理』，他說是英國劍橋大學的入學智力測驗。你來解解看！」兒子的目光，是挑戰的劍尖。

「呃……」你累了一天，只想——喔不！最好是什麼都不想，安安靜靜吃飯、睡覺、發呆、呼吸。

「試試看嘛！爸爸沒被考倒過，不是嗎？」一旁的媽媽在敲邊鼓。

這些年來，被師長評鑑為「資優」的寶貝兒子，時不時像個尋寶狂，帶著門扉緊閉的寶藏——數學難題——回來，要求老爸幫忙打造鑰匙。

不容你拒絕，兒子低頭，提筆，窸窸窣窣，在空白紙片寫下題目（他已記在腦海），硬塞給你。

「這麼麻煩？直接拿講義給爸爸看，不就得了？」你還在耍賴。

「不行！講義上有解答。」兒子的表情，像監考老師。

「是！遵命！」

雙手捧接，你誠惶誠恐展開聖旨：奇異的符碼、不規則排列、跳躍的邏輯、暈散的星光、無言的傾訴、羚羊掛角的懸問……

一個繽紛閃爍的宇宙，赫然浮現。

七歲那年，你在村子前排李爺爺家號稱「萬卷詩書」的臥房裡，找到一本頁數不全、封面脫落、數字多過文字的奇書。

你左翻右摸，正看倒看，滿紙荒唐言，一臉驚嘆號，以為那是失傳已久的武功祕笈。

不！對你而言，更像是一根魔術棒棒糖，勾起你從不輕易洩露的甜蜜笑靨。

「喜歡？」李爺爺摸摸你搗蒜般的小腦袋，笑說：「那就送你唄！問題是，你，看得懂嗎？」

你搖頭，點頭，搖頭，又點頭……看不懂，沒關係！不要擔心我，我會一直一直一直看到懂。

「你要記住！每一本書，都是一座挖掘不盡的寶藏，埋在時間之壤；埋得愈久，價值愈高。」李爺爺的神情變得嚴肅，「這本書啊！蒐羅許多知名的數學難題，記載著歷史上偉大數學家的智慧結晶。要珍惜喔！」

老人家將書帙捲成圓筒，像傳遞聖火那樣交付給你。

夕暮餘暉穿透紗門，潑進屋內，你在金黃色的晃浮中懵然接棒，仰望迷離：李爺爺臉上的溝渠，縱橫交錯，是艱深的人生幾何題，是你想像力的深淵，沒有任何一枚代數能幫他代言；你眨巴著酸澀的小眼睛，看不清究竟。

那天起，你擁擠且過重的書包，多出一樣「行李」，或者該說，朋友。

朋友？是啊！你這一生最欠缺的人際連結。像隱匿銀河深處的孤星，幽暗，羞澀，朝你眨眼。

上課偷看，下課捧讀；上學時伴你走晨光大道，放學後陪你蹦跳回家。父親難得帶你上館子、看電影，照樣書不離手，或者說，你像個癡情男，緊緊牽著女朋友的手。

同學以為你帶來《苦兒流浪記》《小木偶奇遇記》，或最新出版的「機器人系列」漫畫（注1），蜂擁而來，挨擠磨蹭……然後張大口，乾瞪眼，自動彈開。

「這是什麼書啊？」相貌清秀、綁著辮子的女同學貼著你，嬌聲嬌氣地問。

1、2、3……x、y、z……∞、θ、Σ……雪崩般地轟然飛散，神祕符號的眾聲喧譁，一道微風吹拂山巒引發的綠色顫動……

「村前排的李爺爺說她是《數字天書》，用阿拉伯數字表達不能說的天意。妳看天空，每一顆星星……」請注意！你的措詞方式和口吻，不像是解惑，像是在把妹。這一招用得太早了吧！而且，「數字天書」是你掰出來的。

驀地，你感覺到背後三尺的殺氣，兩道閃著刀光的眼神——綽號「眼鏡仔」，你們班的數學小天才。

「真的嗎？」漂亮的小臉蛋上，幽幽綻放一雙漂亮的大眼睛。

「其實，我也看不懂啦！我找到她時，她連衣服都沒穿，我連她的名字都不知道呢！但是我跟妳說，每一個數字，都藏著文字……」你以手掩唇，像個小小情報員，用漏風的聲音，傳遞咿咿呀呀的祕密。

或者說，兩小亂猜的樂趣。

門開一縫，漂亮女同學露出和你一樣缺了門牙的編貝齒，咯咯笑了。

讓你心蕩神馳的「漏」齒一笑。

「爸爸！你在笑什麼？」兒子剛邁入青春期的嗓音，聽起來……像中音薩克斯風吹奏的藍調。

「啊……我……在解題呀！」不對！你發現自己的視線，擱淺在右前方書櫃第二層《奧林匹克進階數學》的桃色書脊上。

那張巴掌大的考卷，無聲無息掉落你腳旁。

「咳咳！」你乾咳兩聲，紅著臉，彎腰，低頭，伸手——喔不！是俯首甘為孺子牛。

「專心點！老師說，他教書多年，這一題，幾乎沒有人答得出來。爸爸！你再不認真……」

咦？這種用詞和語氣，怎麼跟你教訓兒子時一模一樣？

前陣子，兒子忽然對「單調乏味」的數學運算產生抗拒：「都已經會的東西，為什麼還要一寫再寫？」不肯做評量，胡亂寫作業，考試出現烏龍錯誤：小數點標錯位置、單位弄錯、題號看錯……

你在家長簽名欄大筆一揮，將習作本捲成五郎八卦棍，給兒子當頭棒喝：

「不要輕視『簡單』的題目。每一道數學題，都住著很有個性的數字精靈，譬如說，1是門神，2是天鵝，3是直排的山稜……7乃崇高的燈塔，8為無限的葫蘆……總之，你不鳥她，她也會放你鴿子：不給正確答案。」

你一直深信：數學不只是數字的排列組合，或者，反過來說，再優美的文章，不也都「只是」文字的隊形變化？

從小到大，家人、親友都知道你有一顆還算可以的「數學頭腦」：思維縝密，邏輯嚴謹，對數字敏感。你的數字記憶（譬如說，每一位女同學的電話號碼），遠勝過名字記性（譬如說，有點眼熟的昔日同窗、過往同事），但略遜於文字記憶（譬如說，唐詩三百首）。

數獨、推理、數字猜謎等把戲難不倒你。你的腦海，尤其是中年耳鳴後，一直盪迴著亂中有序的低吟，一種妖異蟬聲，一串反覆縈繞、不成曲調的音符，像有節奏的數碼，對你傾訴你懵然神往的喧鬧。

所幸，你不是數學天才，也稱不上高手；數學家這條路，你不感興趣。沒想過要挑戰「龐加萊猜想」（注2）之類的史上難題，只貪圖破題瞬間腦袋漏電頸背顫麻的快感。

這件事，毋須呼朋引伴，說愛談情，自己一個人，就能擁有。

和創作相似，數學世界是一間無塵室，非關塵世，沒有七情六慾、八舌七嘴；數字即真相，答案為真理，或者說，上帝的意旨。

你默默演算顛撲不破的宇宙法則，豎耳傾聽歷史長廊的窸窣回聲。就像閱讀時「上友古人」的快樂，你正與古往今來最聰明的頭腦交談。

國中數學有一個詞：共軛複數（注3），讓你深深著迷。

那是一種連體意象：複數代表虛實相合——誰說的，現實是相合的虛構？共軛呢？並轡前行，好像漫漫長夜中，有一名旅伴，不棄不離陪著你。

雖然，只是一道影子。

念高中時，你莫名其妙成為數學小老師：下課鐘聲一響，來不及起身上廁所，座位前已排滿手捧參考書向你求教的班上、隔壁班和隔壁隔壁班同學。事後回想，他們為什麼不找老師，而來問你？因為你能用非數學語言、意想不到的觀點，幫他們解惑？

「再把題目看一遍，仔細看！你就會知道自己漏掉什麼。我是說，世上有許多事，答案就在題目裡。」

「看見沒？拋物線絕豔的詩眼……」

「計程車播放的音樂為什麼特別好聽？因為你身處完美的橢圓空間……」

同學對你的評價：生動，搞笑，一針見血。

就像，一眼就能從亂線團找出線頭。

從大一開始，你靠家教維生，專教高三數學，曾經一口氣教三名後來全考上台大的北一女學生。

很厲害嗎？一點也不！你只是喜歡觀察他人恍然大悟時的捶胸頓足，或者，百思不解後的感激涕零。

同一時期，老天竟又丟給你一根狗骨頭：文學，讓你追逐。

從此，你放棄微積分的修習，不務財經本業，浸淫在詞藻、字讔的意象莊園。

日照偏移，時光的積分工程，所謂的「日積月累」，為你打造你永遠走不出去的文字矩陣。

花顏翻變，微分再微分的瞬間，是探幽尋奇的神祕隧道。

靈與感的穿隧效應（注4）。一個絕對值得的世界。

後來你寫長篇小說，急轉爆衝直落九天，洋洋灑灑數十萬言，全壓縮在一時片刻的時間軸裡。

至於那本「數字天書」，你打算物歸原主，卻找不到可以夾帶、投寄的記憶檔。

大學聯考前夕，你帶著書，去探望失智且病重的李爺爺。

「1、2、3……sin、cos、tan……雙曲線、絕對值、平方根……」

逐頁翻覽，口誦術語。你是年輕的船長，駕著全新的舳艫，航行古老的海域，試圖打撈遺落時空深淵的晶碎。

熟悉的符碼是母語般的喚靈術。李爺爺曾是數一數二的數學老師，畢生心血，貢獻給教學和研究。你用對方法，卻搞錯對象：對堅決拔航的飛船而言，回憶，只是阻礙翱翔的纜繩。

老人家的眼瞳，時而清晰，多半混濁；偶爾又像鑽石切面，折射出琺瑯花園的幻彩。

但，他看不見你，或者說，認不出你。（上）

注1：1950、60年代知名漫畫家劉興欽的作品。

注2：1904年，龐加萊提出的拓樸學經典難題。

注3：十六世紀，義大利米蘭學者卡當將「複數」引入數學世界，擴充了數系的範疇，也促進數學的發展。

注4：Quantum tunnelling effect，量子力學名詞，指像電子等微觀粒子能夠穿越本來無法通過的「牆壁」的現象。

義大利 失智 奇異

上一則

回憶

延伸閱讀

哈岡學區教委郭志 宣誓就職

哈岡學區教委郭志 宣誓就職
華生洛加大畢業起薪15萬 這專業前景好

華生洛加大畢業起薪15萬 這專業前景好
疫情影響持續 新州公校成績退步 「2學科」最糟

疫情影響持續 新州公校成績退步 「2學科」最糟
疫情影響還在 新州公校成績又退步

疫情影響還在 新州公校成績又退步

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02

有個好媳婦

2023-01-02 02:00

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成