想樂∕圖

大兒子從補習班回來，喜孜孜，興沖沖，像沿街奔喊「號外」的報童，抖著「超難」的試題，考老爸。

「爸爸！我們數學老師出了一題『數學推理』，他說是英國劍橋大學的入學智力測驗。你來解解看！」兒子的目光，是挑戰的劍尖。

「呃……」你累了一天，只想——喔不！最好是什麼都不想，安安靜靜吃飯、睡覺、發呆、呼吸。

「試試看嘛！爸爸沒被考倒過，不是嗎？」一旁的媽媽在敲邊鼓。

這些年來，被師長評鑑為「資優」的寶貝兒子，時不時像個尋寶狂，帶著門扉緊閉的寶藏——數學難題——回來，要求老爸幫忙打造鑰匙。

不容你拒絕，兒子低頭，提筆，窸窸窣窣，在空白紙片寫下題目（他已記在腦海），硬塞給你。

「這麼麻煩？直接拿講義給爸爸看，不就得了？」你還在耍賴。

「不行！講義上有解答。」兒子的表情，像監考老師。

「是！遵命！」

雙手捧接，你誠惶誠恐展開聖旨：奇異 的符碼、不規則排列、跳躍的邏輯、暈散的星光、無言的傾訴、羚羊掛角的懸問……

一個繽紛閃爍的宇宙，赫然浮現。

●

七歲那年，你在村子前排李爺爺家號稱「萬卷詩書」的臥房裡，找到一本頁數不全、封面脫落、數字多過文字的奇書。

你左翻右摸，正看倒看，滿紙荒唐言，一臉驚嘆號，以為那是失傳已久的武功祕笈。

不！對你而言，更像是一根魔術棒棒糖，勾起你從不輕易洩露的甜蜜笑靨。

「喜歡？」李爺爺摸摸你搗蒜般的小腦袋，笑說：「那就送你唄！問題是，你，看得懂嗎？」

你搖頭，點頭，搖頭，又點頭……看不懂，沒關係！不要擔心我，我會一直一直一直看到懂。

「你要記住！每一本書，都是一座挖掘不盡的寶藏，埋在時間之壤；埋得愈久，價值愈高。」李爺爺的神情變得嚴肅，「這本書啊！蒐羅許多知名的數學難題，記載著歷史上偉大數學家的智慧結晶。要珍惜喔！」

老人家將書帙捲成圓筒，像傳遞聖火那樣交付給你。

夕暮餘暉穿透紗門，潑進屋內，你在金黃色的晃浮中懵然接棒，仰望迷離：李爺爺臉上的溝渠，縱橫交錯，是艱深的人生幾何題，是你想像力的深淵，沒有任何一枚代數能幫他代言；你眨巴著酸澀的小眼睛，看不清究竟。

那天起，你擁擠且過重的書包，多出一樣「行李」，或者該說，朋友。

朋友？是啊！你這一生最欠缺的人際連結。像隱匿銀河深處的孤星，幽暗，羞澀，朝你眨眼。

上課偷看，下課捧讀；上學時伴你走晨光大道，放學後陪你蹦跳回家。父親難得帶你上館子、看電影，照樣書不離手，或者說，你像個癡情男，緊緊牽著女朋友的手。

同學以為你帶來《苦兒流浪記》《小木偶奇遇記》，或最新出版的「機器人系列」漫畫（注1），蜂擁而來，挨擠磨蹭……然後張大口，乾瞪眼，自動彈開。

「這是什麼書啊？」相貌清秀、綁著辮子的女同學貼著你，嬌聲嬌氣地問。

1、2、3……x、y、z……∞、θ、Σ……雪崩般地轟然飛散，神祕符號的眾聲喧譁，一道微風吹拂山巒引發的綠色顫動……

「村前排的李爺爺說她是《數字天書》，用阿拉伯數字表達不能說的天意。妳看天空，每一顆星星……」請注意！你的措詞方式和口吻，不像是解惑，像是在把妹。這一招用得太早了吧！而且，「數字天書」是你掰出來的。

驀地，你感覺到背後三尺的殺氣，兩道閃著刀光的眼神——綽號「眼鏡仔」，你們班的數學小天才。

「真的嗎？」漂亮的小臉蛋上，幽幽綻放一雙漂亮的大眼睛。

「其實，我也看不懂啦！我找到她時，她連衣服都沒穿，我連她的名字都不知道呢！但是我跟妳說，每一個數字，都藏著文字……」你以手掩唇，像個小小情報員，用漏風的聲音，傳遞咿咿呀呀的祕密。

或者說，兩小亂猜的樂趣。

門開一縫，漂亮女同學露出和你一樣缺了門牙的編貝齒，咯咯笑了。

讓你心蕩神馳的「漏」齒一笑。

●

「爸爸！你在笑什麼？」兒子剛邁入青春期的嗓音，聽起來……像中音薩克斯風吹奏的藍調。

「啊……我……在解題呀！」不對！你發現自己的視線，擱淺在右前方書櫃第二層《奧林匹克進階數學》的桃色書脊上。

那張巴掌大的考卷，無聲無息掉落你腳旁。

「咳咳！」你乾咳兩聲，紅著臉，彎腰，低頭，伸手——喔不！是俯首甘為孺子牛。

「專心點！老師說，他教書多年，這一題，幾乎沒有人答得出來。爸爸！你再不認真……」

咦？這種用詞和語氣，怎麼跟你教訓兒子時一模一樣？

前陣子，兒子忽然對「單調乏味」的數學運算產生抗拒：「都已經會的東西，為什麼還要一寫再寫？」不肯做評量，胡亂寫作業，考試出現烏龍錯誤：小數點標錯位置、單位弄錯、題號看錯……

你在家長簽名欄大筆一揮，將習作本捲成五郎八卦棍，給兒子當頭棒喝：

「不要輕視『簡單』的題目。每一道數學題，都住著很有個性的數字精靈，譬如說，1是門神，2是天鵝，3是直排的山稜……7乃崇高的燈塔，8為無限的葫蘆……總之，你不鳥她，她也會放你鴿子：不給正確答案。」

●

你一直深信：數學不只是數字的排列組合，或者，反過來說，再優美的文章，不也都「只是」文字的隊形變化？

從小到大，家人、親友都知道你有一顆還算可以的「數學頭腦」：思維縝密，邏輯嚴謹，對數字敏感。你的數字記憶（譬如說，每一位女同學的電話號碼），遠勝過名字記性（譬如說，有點眼熟的昔日同窗、過往同事），但略遜於文字記憶（譬如說，唐詩三百首）。

數獨、推理、數字猜謎等把戲難不倒你。你的腦海，尤其是中年耳鳴後，一直盪迴著亂中有序的低吟，一種妖異蟬聲，一串反覆縈繞、不成曲調的音符，像有節奏的數碼，對你傾訴你懵然神往的喧鬧。

所幸，你不是數學天才，也稱不上高手；數學家這條路，你不感興趣。沒想過要挑戰「龐加萊猜想」（注2）之類的史上難題，只貪圖破題瞬間腦袋漏電頸背顫麻的快感。

這件事，毋須呼朋引伴，說愛談情，自己一個人，就能擁有。

和創作相似，數學世界是一間無塵室，非關塵世，沒有七情六慾、八舌七嘴；數字即真相，答案為真理，或者說，上帝的意旨。

你默默演算顛撲不破的宇宙法則，豎耳傾聽歷史長廊的窸窣回聲。就像閱讀時「上友古人」的快樂，你正與古往今來最聰明的頭腦交談。

●

國中數學有一個詞：共軛複數（注3），讓你深深著迷。

那是一種連體意象：複數代表虛實相合——誰說的，現實是相合的虛構？共軛呢？並轡前行，好像漫漫長夜中，有一名旅伴，不棄不離陪著你。

雖然，只是一道影子。

念高中時，你莫名其妙成為數學小老師：下課鐘聲一響，來不及起身上廁所，座位前已排滿手捧參考書向你求教的班上、隔壁班和隔壁隔壁班同學。事後回想，他們為什麼不找老師，而來問你？因為你能用非數學語言、意想不到的觀點，幫他們解惑？

「再把題目看一遍，仔細看！你就會知道自己漏掉什麼。我是說，世上有許多事，答案就在題目裡。」

「看見沒？拋物線絕豔的詩眼……」

「計程車播放的音樂為什麼特別好聽？因為你身處完美的橢圓空間……」

同學對你的評價：生動，搞笑，一針見血。

就像，一眼就能從亂線團找出線頭。

從大一開始，你靠家教維生，專教高三數學，曾經一口氣教三名後來全考上台大的北一女學生。

很厲害嗎？一點也不！你只是喜歡觀察他人恍然大悟時的捶胸頓足，或者，百思不解後的感激涕零。

同一時期，老天竟又丟給你一根狗骨頭：文學，讓你追逐。

從此，你放棄微積分的修習，不務財經本業，浸淫在詞藻、字讔的意象莊園。

日照偏移，時光的積分工程，所謂的「日積月累」，為你打造你永遠走不出去的文字矩陣。

花顏翻變，微分再微分的瞬間，是探幽尋奇的神祕隧道。

靈與感的穿隧效應（注4）。一個絕對值得的世界。

後來你寫長篇小說，急轉爆衝直落九天，洋洋灑灑數十萬言，全壓縮在一時片刻的時間軸裡。

●

至於那本「數字天書」，你打算物歸原主，卻找不到可以夾帶、投寄的記憶檔。

大學聯考前夕，你帶著書，去探望失智 且病重的李爺爺。

「1、2、3……sin、cos、tan……雙曲線、絕對值、平方根……」

逐頁翻覽，口誦術語。你是年輕的船長，駕著全新的舳艫，航行古老的海域，試圖打撈遺落時空深淵的晶碎。

熟悉的符碼是母語般的喚靈術。李爺爺曾是數一數二的數學老師，畢生心血，貢獻給教學和研究。你用對方法，卻搞錯對象：對堅決拔航的飛船而言，回憶，只是阻礙翱翔的纜繩。

老人家的眼瞳，時而清晰，多半混濁；偶爾又像鑽石切面，折射出琺瑯花園的幻彩。

但，他看不見你，或者說，認不出你。（上）

注1：1950、60年代知名漫畫家劉興欽的作品。

注2：1904年，龐加萊提出的拓樸學經典難題。

注3：十六世紀，義大利 米蘭學者卡當將「複數」引入數學世界，擴充了數系的範疇，也促進數學的發展。

注4：Quantum tunnelling effect，量子力學名詞，指像電子等微觀粒子能夠穿越本來無法通過的「牆壁」的現象。