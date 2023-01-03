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白日尚長

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黛安∕圖
黛安∕圖

大陸作家周大新寫過一部有關老年人生活的長篇小說《天黑得很慢》。「天黑」是比喻，指的是一個人由老到死的過程。小說的主人公是一位七十多歲的退休法官蕭先生，因為遭遇沒完沒了的各種事端以及健康狀況越來越差，而備受困擾和折磨，一個「慢」字道出了老人的生存境況和切身感受。

其實人的一生中，「天黑」所占的時間並不長，真正擁有很長時間的應該是年輕人。如果將老年人的生活比作「黃昏」，那麼年輕人的生活就是「白天」。小說中有這樣一個情節，蕭老先生想再婚，但他的嘗試以尷尬和無果告終，從此打消了再婚的念頭。作為對比，他的陪護員笑漾姑娘在陪護蕭先生期間，也經歷了兩次婚戀挫折，落得孑然一身，但仍然對戀愛結婚之事懷有期盼。顯然，這是因為她還年輕，她的生活依然是「白天」。

婚戀嫁娶是年輕人生活中繞不開的話題。我想就此說說我熟悉的幾個「白天」故事。

●S女孩

三十五歲，居住上海，非常單純和討喜的女孩子。她和我兒子一般大，我兒子已是兩個孩子的爸爸，她仍然單身著。憑她的優裕的家境和標致的相貌原本不會沒有人追求的，但她好像不想談戀愛和結婚，平日裡也很宅，所以一直沒有男朋友。

S女孩好玩電子遊戲。三年前她陪伴她母親遊美國和加拿大，在我家小住。我發現她半夜三更不睡覺，在玩電子遊戲。成年人迷戀遊戲的不在少數，不過她好像真的是童心未泯。聽她媽說，她把小時候玩過的玩具和看過的書，都收藏著，且擺放得整整齊齊。

她爸媽在上海買下來幾套住房。人家姑娘說了，即便將來父母不在了，或者她自己老了，做不動了，僅靠幾套房子收房租，就足夠養活她自己。這話還有話外音：不結婚又怎樣，將來我又不靠男人養！

她在一家小公司上班，看中的不是那一點可憐的工資。因為她即便不工作，爸媽也能養活她。但按照規定，你必須有一份工作，並且工齡夠長，才能享有「五險一金」的社會福利，其中的養老和醫療保險尤為重要。要不是為這，她大概懶得去工作。    

空閒時間，她就在家製作各種小玩意，比如小包、小裝飾、小玩具等等，原材料經她的巧手一搗鼓，件件漂亮可愛。人家不只是玩玩而已，還兼帶做生意，把這些小玩意全都放到網上去賣，頗受追捧呢。他們這一代人比我們腦子靈活，電腦和網路商業也能玩得風生水起。

姑娘還喜歡養花觀花，和她母親同一個愛好。母親也習慣了賞花時身邊有個伴，至於女兒的婚戀大事，她說「隨她吧」。我總覺得，別看這孩子年紀不小了，在婚姻戀愛方面大概還沒有怎麼開竅。不過也不用著急，她仍然是「白天」，沒準什麼時候就柳暗花明了。

●H女孩

三十八歲，居住上海。名校研究生畢業，如今已是上海一家銀行支行的行長，事業上可謂是同齡人的翹楚，然而在結婚成家方面卻落後於人。

其實她的情竇開得不算晚，大學裡就開始談戀愛了。她也是一位高顏值的姑娘，就是個頭稍微矮一些，但人家找男朋友卻有一個身高的要求：「根號3」的不要。數字3開根號是 1．73，這是上海調皮的女孩子對不到一米八男士的戲稱。結果還真給她找到了一個一米八的男孩，是她在校學生會工作時認識的。

兩人戀愛談了好些年，期間還一度影響到她的學習，成績下滑。不過好在姑娘還是挺要強的，畢業後繼續讀研究生，那男孩子畢業後則去了政府部門工作，應該說，兩人如果結合，是般配的，婚後的生活也會四平八穩。

終於到了談婚論嫁的階段。女孩的父母準備拿出一大筆錢給女兒，想讓女兒婚後的生活過得寬裕一些。而他們自己仍然住在每天要爬五樓的老公房內，捨不得花大錢購買電梯房住。但沒想到，女兒的婚事就是因為房子的事給攪黃了。

事情是這樣的：男方準備買房作為結婚成家用，女孩提出她也拿出一點錢來，兩人合起來置產，但男孩的父母不同意。這背後的小九九是：一旦女方也出資，無論多少，房子所有權就是兩人的，而男方父母堅持房子必須在兒子一人名下。

眼下的中國社會，離婚不稀奇，夫妻離婚的財產糾紛也屢見不鮮，政府為此還專門出台了區分婚前和婚後財產的政策。男孩剛參加工作，哪有什麼積蓄，還不得靠父母。男孩父母怕萬一將來小兩口不和分開了，就得分家產，那他們買房出的很多錢不就白白送人了？這點是可以理解的。但在女方看來，信任是結婚的基礎，婚房的房產證上不讓有她的名字，明顯就是不信任，還結什麼婚！

一對戀人的齟齬由此產生，誰也不相讓。女孩提出分手，男孩一直不答應。有一天，男孩將女孩約到女孩家附近的公園談話，兩人又吵了起來，男孩一怒之下，搶過女孩的手機扔了。女孩當場嚇哭，撿起手機向父母求救。雖然事後男孩一再道歉，但男孩這一帶有暴力傾向的舉動讓女孩徹底寒心，兩人關係就此畫上了句號。

後來很多年，親朋好友給女孩介紹過很多男朋友，女孩都看不中。隨著她的資歷和社會地位的上升，即便她不在意男方的長相和身高，和她各方面條件般配的人卻越來越難尋，而且年齡越大，找男朋友的難度也越大。眼瞅著就要到四十歲了，姑娘反倒不著急了，打算就這麼一個人過。我倒是希望她還能找到如意郎君，不要讓自己的婚戀大事在大「白天」裡落得一場空。

●T男孩

三十八歲，居住西雅圖。男孩一米八的個頭，長得相當帥氣，還善於交際，朋友一大堆。這樣的男孩很容易交上女朋友的。他先是和一位洋妞談戀愛，兩人在一起幾年後，友好分手。之後的女朋友是華人姑娘，相當漂亮，是學畫的，辦過畫展；男孩本人是從事IT工作的，大學畢業後先在微軟公司磨練了幾年，後跳槽到其他IT公司，工作穩定，收入也不錯。雙方都是有才有貌，是讓人羨慕的一對。

可能是受西方生活方式的影響，他們倆常年同居不結婚，扳指算算已有七、八年時間了，今年總算在雙方父母的推動下去辦了結婚證。但還有一件事他們的父母放心不下，那就是什麼時候生孩子？

父母的擔憂是有原因的，因為這一對年輕人的心思都在寵物身上。

男孩在他第一段戀愛中就和女友共同養了一條大狗，分手時給了對方。再次有了女友，他加碼養了兩條狗，不過是體型小的犬，女方也不含糊，帶來兩隻肥貓。他們的居所成了動物世界，我們去他們家坐一會兒，出來時衣服上粘得全是狗毛貓毛，摘除很費勁，但他們絲毫不在意，一有空就和狗貓在一起膩歪。

養寵物也有不方便的時候，比如要出去旅遊，家裡的貓和狗就得有人幫忙看養，於是他們就把貓狗送去父母家，或者讓父母來他們家照看貓狗。男孩的父母說：這要是讓我們給他們帶孩子倒也罷了，弄個動物來算什麼呢！貓狗也會生病，去一次寵物醫院，動輒就是幾百元醫藥費。父母又說了：這錢要是花在自己小孩身上該多好！其實在小倆口眼裡，寵物就是他們的孩子，照這麼說，那麼他們的爸媽已經當上爺爺奶奶了。

最近聽說他們有了生孩子的打算，真替他們和他們的爸媽高興。還得說他們是生活在「白天」，時間耗得起，養了這麼多年寵物寶寶，現在再生孩子也不晚。

●X男孩

四十一歲，算不算已跨入中年了？反正在我們老一輩人眼裡，還是孩子。居住上海。這孩子善良敦厚，當初可能因為個子不高，找女朋友有些費勁，後經人介紹，認識了一位比他小兩歲的女孩，然後戀愛，結婚，先期沒有出現什麼波折。

男孩的父親早年因癌症去世，他一直和母親一起住，結婚後媳婦進門，成了三口之家。這位婆婆是我見過的最好的女兒、妻子和母親，之前伺候家裡老人、丈夫和孩子，都是盡心盡力，體貼入微。如今面對兒媳婦，自然也力圖維繫好關係，對小兩口照顧備至，家務事全包了，不要兒子和媳婦動手。

然而相處了一段時間，婆媳之間還是有了一些間隙。老人是從以前不富裕時代過來的，過日子節省，家裡舊物件捨不得丟，媳婦頗不以為然；媳婦還有潔癖，常常嫌婆婆廚房和炊具弄得不乾淨。後來雖同住一屋，卻要求分開做飯吃。

婆婆寬容，由著兒媳婦，對方做什麼都不反對，也不出怨言，只是有一樣，她希望能抱上孫。偏偏媳婦不想生孩子，就想出去玩。夫妻倆結婚後短短幾年內，就去澳洲、美國、加拿大等國外好些地方旅遊。男孩對媳婦真的好，他在私募基金公司當經理，收入不錯，到國外去旅遊花的都是他的錢，男孩還買了車，照理說，媳婦應該滿意。然而媳婦還是和男孩鬧彆扭，曾一度回娘家去了。

男孩去請媳婦回來，她開出很多條件，包括每月都要給她帳上打多少錢、絕不生孩子等。男孩為了息事寧人，都依了她。但沒過多久，媳婦還是提出要離婚，據說是因為她覺得時間長了和男孩在一起太無趣，也不喜歡和婆婆住在一起，正好此時和她有業務聯繫的一位洋人對她展開瘋狂的追求，於是她最終做了決定，跟人家走了。

我們都勸男孩再找一個老婆，他嘆了一口氣說：「找女朋友容易，但要找到一個跟你結婚生娃過日子的人，就不是那麼簡單的事了。」我很同情男孩，希望他不要失去信心。    

四個孩子的「白天」都還很長，故事各不相同。他們將繼續填寫人生的答卷，包括婚姻家庭方面的題目，儘管最後的結果可能不一定完美。（寄自印州）

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淺焙

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