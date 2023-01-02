紅岩圓形劇場。（葉周．攝影）

初秋駕車行走在科羅拉多州，穿行於植被茂密的落磯山脈，湖泊波平如鏡，高原曠野中成群的鹿家族悠閒漫步。最難忘時時可見的紅岩石，巨大而別致。科州東部是高原，西部崇山峻嶺。科州最早的居民是美洲原住民 。第一次來到這片土地上的西班牙人看見的是紅色的土地， 以「Colorado」稱之，意為「紅色的」。

當我登上丹佛以西十六公里的莫里森市的紅岩圓形劇場 ，彷彿是一次奇幻之旅。我極其好奇，是什麼原因成就了這片紅色的土地？我駕車進山，車道前方兩側忽然突起兩塊巨石，數丈之高，如若兩扇山門隨時可以關上。沿途的曠野裡看似一望無際，卻遠遠望見一排排紅色岩石，如同後浪推前浪般從地下湧出，成四十度角仰首望天。岩石上的紋路，如同千層餅層層疊疊地疊加上去，形成了平原上的獨特景觀。

●天然的露天紅岩劇場

繞行上山，在劇場停車場下車，露天圓形劇場建在紅岩石簇擁之中。座位區原是山谷中的一塊凹陷之處，最多可容納九千五百二十五個座位。兩邊有向上傾斜的巨大岩石。彷彿是天作之合，舞台後面有一塊巨大的傾斜圓盤狀岩石，如同自然垂立的天幕。資料顯示，周邊的岩石成分可追溯到一億六千萬年前的侏羅紀時期，科學家就在此方圓幾里處發現了恐龍遺跡，以及四十英尺的蛇頸龍的化石碎片。蛇頸龍是中生代爬行動物，牠利用如同海龜般的四個鰭狀肢游動，游泳速度並不快，但卻占據了海中的中高層生態位。

在這樣一片自然的奇妙土地上，人類錦上添花地將它加工改造成一個融自然與藝術於一體的音樂聖地。1936年由丹佛建築師伯納姆霍伊特設計，圓形劇場開始建造，並於1941年6月向公眾開放。

曾有許多名傳遐邇的音樂團體在紅岩劇場登台表演。1964年8月26日，披頭四樂隊舉辦美國首次全美巡演在此登台，票價6.60美元。不過當天僅售出四分之三的座位。不知什麼原因，那也是他們那次巡演中唯一沒有售罄的音樂會。披頭四樂隊的著名鼓手林哥．史達（Ringo Starr）後來回憶道：劇場的海拔很高，空氣稀薄，演出人員得靠氧氣支撐。

1983年，來自都柏林的愛爾蘭搖滾樂隊U2來此演出 ，製作人花費了四萬美元在周圍的紅岩上布燈，點亮劇場。可惜那天天不作美，狂風大雨，可是仍有四千四百名忠實粉絲在大雨中參加演唱會。會後發行了現場演唱會錄影片和專輯《在血色的天空下》（Under a Blood Red Sky），從此U2聲譽一飛沖天。

音樂家們鍾意紅岩劇場是因為它獨特的地理位置，和紅岩環繞形成的自然音響，會為劇場帶來迴腸蕩氣的音效，但也會造成意想不到的損害。2013 年，電子音樂家洛林阿什頓（Lorin Ashton）率領的Bassnectar重金屬搖滾樂隊用高音貝斯震裂了圓形劇場的幾塊牆壁。丹佛市在經歷過一些意外事件後定出了更嚴格的規定，對於分貝都有明確限定，限制了聲音的強度。

《滾石》雜誌稱紅岩劇場為美國最好的圓形劇場。包括披頭四、吉米．亨德里克斯、感恩死者和滾石樂隊在內的音樂傳奇人物都對它讚不絕口。許多音樂迷也很懷念他們的第一次紅岩音樂會。紅岩圓形劇場是自然與藝術完美的結合，享受天地的恩賜，凝聚人類的創造，音樂在此獲得了超凡脫俗的生動氣韻。

根據地質學家研判，三億年以前的科州不像是今天這樣是內陸，而是一片被古老海洋包圍的陸地。那些起伏的海洋經過數百萬年沖刷，將從落磯山脈沖刷出來的沉積物質、各種大小的石頭都聚集在一起變成了砂岩地層。約三億年前這片土地從內海升起，被海水侵蝕的岩石和其他物質構成了現在落磯山脈東部基地的山麓和高原，彷彿在這塊土地上發生了另一種搖滾音樂會。科州的山麓受到地質隆起、古代內陸海的升降而重塑原來的樣貌，沿著山脈綿延二十四英里的黃金斷層出現了。而正是這些力量成就了今天圓形劇場周邊的巨石。不過現在前往那兒觀賞音樂會的人們不用擔心，科學勘測結果顯示，這片土地已經六十萬年沒有移動了。

●遠古時代的峭壁居民

科羅拉多高原是一片讓人讚嘆的土地，紅色大地上遍布著懸崖、拱洞、峽谷，西南部的沙漠和多峽谷的岩石地帶粗獷荒涼。1888年冬天，兩個牛仔為了尋找失蹤的牛，闖進了這片荒涼的深山峽谷，在一些人類幾乎無法到達的懸崖絕壁上遠遠望見一些相互連接的三、四層的磚石房子。當他們費盡千辛萬苦走進那群建築時，才發現原來那是遠古時代的原著民曾經生活過的家園，就是後來被命名為梅薩維德國 家公園。

梅薩維德，西班牙語意為「綠色台地」，據說是十八世紀西班牙探險家起的名字。約在二千年前，一個叫作阿納薩齊的印地安部族在此建立了小王國。起初他們在地坑裡蓋造粗獷的房舍，成為最早的聚居和務農之地。之後為躲避其他部族的侵襲，開始遷移到峽谷兩側的懸崖峭壁間，開山鑿石，壘砌牆壁，構置峭壁石室，在歷史上稱為「峭壁居民」。主要居住著阿納薩齊人，人數最多時達到五千人左右。

從照片上看，深山中的遺址，規模很大，數百間古屋，既有用於敬神的太陽廟，又有居住實用的陽台屋、落日屋、方塔屋、雪松屋、回音室等。展示了一幅遠古人類在大自然中文明的生存狀態。據考古學家研究：西元550年至1270年間，梅薩維德生活著美國印地安土著居民，他們穴居懸崖峭壁之上，生活方式十分獨特。大約到了1276年，那裡發生了連續二十四年的大旱災，食水斷絕，人們只好向東部高原地區逃荒，尋找水源充足的地方重建家園。這些記錄勾勒了哥倫布發現美洲大陸前的一幅清晰畫面，印地安人的文明已經高度發展。聯合國教科文組織已把梅薩維德國家公園列為世界十二大名勝古蹟之一。

●眾神花園

離開「懸崖住宅」不遠，我見到了一個充滿靈氣的地方——眾神花園，在那片土地上，有一組組形狀奇美的紅色山峰拔地而起。據說眾神花園已知的人類歷史記錄可以追溯到三千多年前，名字的由來是當年兩名鐵路測量師的對話，當他們看見這裡山石的美景，其中一位說，這裡適合眾神聚集，便由此得名。

這片土地在美洲原住民中享有崇高的位置，被稱為中立之地，連敵對部落的各方在進入花園時也要放下了武器，很顯然這是原住民公認的神聖區域，也是游牧部落之間的貿易中心。烏特人是該地區土生土長的人，他們在地層附近的土地上安家。這座被評為全國最好的城市公園的區域裡，目前有近一百隻大角羊以此為家。

在眾神花園最神奇的一景是拔地而起的三塊巨石，猶如三個手掌直刺雲天。根部是相連的，山體卻分成三片，三片石頭並列著，中間留有一尺的空隙。我靠近巨石往空隙深部張望，岩石的表面整體是平整的，卻存在不規則的凹陷。是什麼把一塊巨石一劈為三呢？原來是流水和各種礦物質產生的侵蝕作用，賦予它們以今天獨特的形態矗立在人類面前。

我曾去過美國多處，譬如內華達、猶他等州的一些國家公園都有相似的紅岩石。但是眾神花園與眾不同之處在於它所展現的絕美和精緻，昂首天外的石山如同經過高超的雕塑。還有一處景點，兩塊巨石相對而立，可是兩人多高的梯形巨石體積和重量都在數噸之上，連接地面的部分看似接觸面不大，卻穩穩地立在那裡數千年，真是不可思議。

走進該地的導覽中心，我準備購票。一位義工老太太告訴我，自駕周遊公園是免費的。我很好奇，為什麼這麼好的一個公園是免費參觀的？她答道：這裡是國家公園，本應該免費為大家服務。原來1879年，美國商人、鐵路公司總裁帕金斯購買了眾神花園的二百四十英畝土地，最初是為了建造避暑別墅，但後來他看到這片奇美的山川便改變決定，放棄了原先的建築計畫，要將土地保持在美麗的自然狀態，並向公眾開放，供大眾享用。1907年帕金斯去世後，他的家人根據遺囑將該財產轉讓給科羅拉多斯普林斯市——其中一項要求是：眾神公園要永遠免費地向公眾開放。

大自然的輪迴，經過億萬年的地質變化，或如眾神花園中的山巒蓬勃而出，或如紅岩劇場周邊的巨石崛地而起，它們經受時間的洗禮，英俊瀟灑地聳立於藍天之下。人世滄桑瞬息萬變，它們卻如同凝固了似地俯瞰人類的歷史進程，兩者一動一靜。這似乎是大自然給人類最好的啟示，無數名山大川都坦然接受歷史的淘汰，經億萬年的修煉後將其精華留存，把最美好的樣貌留在世間。人類是否應該以此為鏡，從中獲得某種啟迪？