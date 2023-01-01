烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

自從幾年前搬到這個山腰的新居，我的生活型態改變了不少，最明顯的是我變得深居簡出。朋友邀約喝酒吃飯，總覺得自己腦的頻率和杯觥交錯的熱鬧對不上。雖然我的軀殼坐在那裡看著大家樂活，偶爾也會應對，但我的思緒卻早已飛回山居的一片綠之中。

開門見山，這裡盡是滿眼的綠。沒住在山裡以前，不曉得世間有這麼多不同的綠。松樹的綠是沉穩墨色的綠，怪不得小時候喝的汽水叫「黑松」，原來綠到深處藏著沉湛的黑！我常在樹下沏一壺初春的文山包種，看著泛著淺黃的茶液從載浮載沉的茶葉中泌出，舌上細細品味著茶汁的微苦回甘。一陣風過，眼角瞥到一些吹落的枝葉，心裡數著掉落的松針，一根、兩根、三根……數著數著忘了數到哪兒，再從頭開始。這好像過去的日子，過著過著就忘了年月，每一年都是新年新願。

橡樹的綠較松樹淺些，離家遠一點的長到約三、四十公尺，家前面的這幾棵矮些，二十多公尺就算高個了。樹喜歡往旁邊長，橫枝斜幹像幾尾連根的大蟒，就這麼朝四周放肆地茂盛。橡樹的軀幹有節節瘤瘤，這是樹被蟲咬傷後過度的癒合，就像是人身上的疤。樹的病變在人看來卻是一種拙趣的美，它變成樹中的「鍾無艷」。前幾天車道上的一棵橡樹頹傾，我雇了工人把它鋸成一段段的圓柱，它幽幽地向我展示著前世的年輪，我數著有八十多年了，這棵樹可是看過了好好壞壞的世事。我有些憐憫它終為斧臣的結局，於是找了兩截有贅瘤的搬到後院當矮凳子，和我一齊見證往後日子的悲喜。

春夏是薰衣草的季節，我後院有滿滿的一片。它的綠是淺淺的、叢生的、灰灰白白的綠，那是一種熱鬧的綠。春夏來時每一株頭上都頂著串串纍纍的小紫花穗，被風拖曳著含蓄寧神的香。薰衣草喜愛陽光，最高可長到一公尺，兩三天澆一次水。當其他動植物在熱得找水喝時，我發現它卻快樂地進行著光合作用，忙碌地分化發芽。我常常剪下幾叢，拿橡皮筋紮起，尋個衣架子，花下莖上地倒掛在我的衣櫥裡，不讓它曬太陽，免得它褪去浪漫的紫。等了三、四個禮拜後就大功告成，拿去給妻子作為插花花材、廚藝食料，也賺來滿櫥靜心的薰香。

在這些花草樹木中自然有不少野生動物生活著，有些活得隱密，有些活得大剌剌地，就怕你沒看到牠。

不常見的山貓是個隱者，粗壯的體態像牠的近親家貓，體型大小則像一隻中型的狗。牠兩頰和下巴邊緣的毛往下垂，有著老人垂眉、丈夫捋鬚的粗雄貌。耳朵尖尖，自顧朝上留神地豎著。身上的花紋則是虎與豹的調和，尾巴是獨特的短小，我在其他貓科上沒見到過，不知牠從高處跌落時會不會影響牠的優雅？整體來看，牠缺了一份貓相，多了不少虎威。還好牠個性很避人，有時我不小心碰到，牠都警覺地遠遠就跑走。但我知道暗處隨時躲著一雙漲縮的瞳仁在研究著我這奇怪的二足生物。

常見的郊狼則像隻落魄失意的瘦狗。我說不出牠的顏色，老萊姆果般的灰灰黃黃。我不太敢正視牠的臉，怕牠的悲哀會傳染給我。有時牠半躺在路邊，眼睛眺望著前方。牠不避著我，等我走近到四、五公尺內，牠有時自己懶懶地走開，有時仍賴著不動，我得高舉著手臂，再硬提著嗓門心虛地吆喝一兩聲：「喂！走開！」牠才憂鬱地看我一眼，似乎說：「老兄，我沒礙著你，也沒嫌棄你，你怎麼不放我一馬？」然後再姍姍地離開。

有了獵食者，自然也有被獵物。這裡有好多的鹿，男女老少，每一隻都有著像少女的無邪眼睛和長長的睫毛。我不只一次地想餵牠們，冰箱裡有一大堆青菜，我拽個一把就朝牠們走過去。但是牠們有著自己的安全距離，一旦太靠近，馬上蹬腿一蹦一跳地跑走，一直到安全距離後就挑逗般地回頭看我這徒勞的餵食者。

我的園丁法蘭西斯科是一位墨西哥 人，他不怎麼多話，皮膚是在太陽底下鍛冶出的古銅色，賺的錢都寄回墨西哥給家人，是個本分人。有時他做完工會忘記把後院的門閂上，假如正巧有鹿跑了進去，我又不知情地閂上門，這下就熱鬧了。被關的鹿出不來，死心眼的會一次一次地朝門猛撞！直到嘴角滲出白沫，眼睛翻著白眼。有一次還撞掉了鹿角一截掉在地上，我就把它擺在書桌上。

後院常來的客人是憨憨的鹿，前院的常客是烏鴉一家三口，我直覺地用體型大小分成公烏鴉、母烏鴉和小烏鴉。牠們有著不討喜、黝黑的羽毛和粗糙的叫聲，所以我早先把牠們歸於禽中黑霸，不怎麼搭理牠們。

一天，我發現公鴉和一隻老鷹在天空追逐纏鬥，公鴉因為體型小、速度慢而節節敗退時，母鴉卻從躲藏的樹枝深處即時竄出偷襲老鷹，給了老鷹狠狠一啄。驚恐的老鷹「啾啾啾」地像隻母雞般地落荒而逃。這一對父母於是開合著雙翅，「呱呱」地高頌著勝利之歌。這時候小烏鴉乖巧地飛到牠們身邊，以漆黑的尖喙幫雙親輕啄背部，應該是替父母清理羽毛以示祝賀。只見公母鴉不時地開合灰白的眼瞼享受著，我靜靜地在遠處欣賞著這些智慧鳥的天倫之樂。

從那時起，我對這一家烏鴉產生了喜愛，開始嘗試餵牠們。我撒了一些花生在地上，口裡學著牠們「嗚呱嗚呱」叫，的確引起了牠們的注意，但牠們沒有馬上飛過來，而是在枝頭冷靜地觀察我。一直到我離開遠些、距離夠了，公母鴉才飛下來，走著牠們頗具喜感的鴉步——腳每跨一步，頭就朝前頓一次，所以頭比兩隻腳滑稽地忙了一倍。我頓時覺得牠扭臀擺尾的行進，和「黑霸」的形象不太相襯。公母鴉快樂地享受著花生，小烏鴉仍然沒動靜，只是遠遠地瞄著。

餵多了以後，不知不覺人鳥也熟了，現在我學牠們叫嚷的時候，牠們都會此起彼落地回應我，而小烏鴉也會一起來吃我的花生了。有時牠還會飛到門口鐵欄杆上「咿呀」地輕聲催我出來，叫聲像是撒嬌的呢喃。我高興地和牠們打招呼：「哈囉！哈囉！老呱子！」牠們則側耳聽著，人鴉之間已有默契的互動。

隨著年月過去，公烏鴉老了不少，食量小了，毛也掉了不少，跳動飛躍時也沒有以前靈活。小烏鴉的羽毛則逐漸茂盛，在日光的照射下，有時可看到有隱隱的彩色光暈從一片漆黑中跳出。「牠馬上是一隻可以獨當一面的成鳥了。」我心中竟然有如牠的教父般快樂，可是當我回頭看到日漸老去的公鴉時，不自覺聯想到以前我父親年老衰弱時的模樣，似乎有根無形的鞭在我心中抽了一下，酸酸地、痛痛地。

一個無風的傍晚，我在松下喝著文山茶，心中想著我在山中的深居簡出，和動物如朋友般的互動，可以說是「起臥問青山，思友呼寒鴉」。想著想著，突然看見地上有兩團影子：時而糾纏，時而分開，耳中聽到烏鴉的聒噪和老鷹充滿敵意的啁啾。趕緊抬頭一看：是公烏鴉和老鷹又在半空中死命地搏鬥。這一次卻沒有了母烏鴉的伺伏，纏鬥不久公鴉就敗下陣來，翅膀似乎受了傷，撲了兩下，直溜溜地從雲裡摔了下來，掉到了山坡上的夾竹桃叢裡，從此沒有了動靜。我有點訝異，但並沒有對這個結局太難過，心裡沒有怪罪老鷹，因為這本是一個生機殺機相生相滅的世界，老鷹烏鴉都只是扮演著宿命的角色，沒有正邪好壞，只有生存。我只是擔心著母鴉的失偶，以及小烏鴉是不是已經茁壯到可以挑起他父親剛卸下的擔子。

以後幾天，前院出奇地安靜。天氣是蒸人的熱，下午最熱時已經到了攝式四十度。我開了水喉，趁著日落來灌澆著乾渴的花草。當水灑過了小灌木叢時，有兩個熟悉的黑影飛進了水霧裡，「啪嗒啪嗒」地拍舞著翅膀享受著水浴，牠們是母烏鴉和小烏鴉。公烏鴉真的不在了，牠已在遠處夾竹桃叢裡，無聲地等待下一世的輪迴。我很高興地看到牠們母子，這時不多話的小烏鴉開了口，牠竟然不是「嗚呱嗚呱」地叫著，我竟然聽到近似「哈囉」的聲音！是我聽錯了嗎？牠又講了一次，仍然是含含混混的。好你個機靈鳥，當我以為我在觀察你的時候，你竟然也在觀察我、模仿我！但當我想再聽幾聲，小烏鴉卻怎麼都不叫了。

我對牠們說，別走。然後趕緊進屋拿花生米，出來時牠們果然還在。當牠們吃著我的花生的時候，夜幕也漸漸拉下了。牠們吃飽後，拍了幾下翅膀飛了起來，繞著我飛了幾圈就飛入了像牠們羽色一樣漆黑的夜裡，並沒有回到牠們的老樹上。「這會不會是我最後一次見到牠們？」我心裡想。

第二天天氣雖然涼了些，我還是拿著水管一邊玩著水，一邊澆著前院的花，心裡惦著烏鴉母子，牠們會不會出現？無意間瞥見地磚的角落裡有一枚亮亮的二十五分硬幣和一支黑色的烏鴉羽毛。我想：「錢幣是牠們放的嗎？這算是烏鴉的報恩嗎？」我把硬幣和羽毛都收了起來。