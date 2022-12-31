台灣校園民歌給我印象最深的是在八○年代初期聽到的一首。那時我在國內一個上千人的大工廠裡工作。一次，工廠舉行一個詩歌、歌詠比賽，從中選出一名最好的選手，和其他工廠裡選出的選手一起到工業局去參賽。我們廠裡凡是愛唱歌的和文藝骨幹們都踴躍參加，我也報名了。

比賽的那一天，有兩個專業的評委坐在第一排，後面是全廠的工人觀眾。我的節目被安排得很前面，唱的是日本 歌曲〈櫻花謠〉，歌短一下子就唱完了。節目一個個進行著，好些表演的人都害羞怯場。

然後有一個叫劉春的男同事上場了，他上台時顯得輕鬆自在，一張嘴唱，人們就被那首歌的動聽的曲調、輕快的節拍、好玩的歌詞、和充滿童趣的田園風光吸引住了。大家聽得專注，伴奏的手風琴打著拍子，人們在下面也跟著打拍子，其實當時很少人聽過這首歌，但是人們對音樂是很默契的，節奏是那麽一致，在場許多人樂感極好，聽第二遍時都可以一起哼唱了。那首歌是台灣校園民歌〈蝸牛與黃鸝鳥〉。歌也不長，劉春唱完後，大家還餘興未盡，場上沉靜了片刻後，台下馬上響起雷鳴般的掌聲。

音樂會結束後要進行評選了，表演者們是不能參加的，說是要由領導、專家、群眾代表三組人員來評判。後來聽內部的同事們說，當時專業評委認為我的歌聲是經過系統訓練的，應該考慮。群眾代表說人們喜歡劉春的〈蝸牛與黃鸝鳥〉，認為他應該當選。最後，我們都落選了。局裡的領導拍了板，選出一個朗誦詩的人去參加局裡比賽。那個人雖然沒有一點技巧，但是他們認為內容有積極的意義。當時這件事使人不舒暢，但人們記住了劉春給大家帶來這麽好聽的歌，這歌聲使大家忘記了不公平。劉春也一下子火了起來，大家後來就親切地叫他「蝸牛」。

這件事過去幾十年了，我對它還記憶猶新。現在每當我想起這首歌，就想起劉春，不知道他如今在哪裡。我眼前同時浮現出一個在門前的花園裡，翠綠的葡萄樹下，蝸牛爬樹，小鳥啼鳴的美麗畫面。

那年歌詠比賽以後，越來越多的台灣校園民歌傳進了大陸，它們充滿了異地泥土的芳香，帶著清新的朝氣和純真的熱情，喚起人們對生活的渴想和對未來的期望，並且男女老少都愛聽。 我非常喜歡台灣校園民歌，懷念難忘的八○年代，那正是我的青春時代。（寄自華盛頓州 ）