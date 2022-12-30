我所在的地方，流霞鎮，一個安靜得像隱士一樣的小鎮。蔽塞的交通，讓這裡的人流非常有限，大街上來往的人，大多數是互相熟悉的。這幾天，卻多了個不速之客。一個穿著破爛衣裳，頭髮有些蓬亂，看上去很邋遢的年輕人。

小鎮很小，我幾乎是無法避免地看過他幾次。記得初次見面，他正拖著一件接近支離破碎的舊音響，漫無目的地向我走來，像是從很遠的地方跋涉而來。乾瘦的臉布滿了煙塵，目光漂浮不定，嘴唇也微微乾裂。我的目光掠過，忽然感覺他有著非同尋常的過往。

起初，他的到來，並沒有引起太多人的注意。除了邋遢的外表，其他並沒發現什麼特別之處，而且他不和人說話，總低著頭，穿過人群，像個迷路的孩子，目光裡充滿了委屈和迷茫。這隨即引起了小鎮人們的議論，很快上升為小鎮的一個熱門話題，於是，各種版本的故事在閒談中被構思出來。所有的版本，都是與他的歌聲相關。

當小鎮的廣場上的燈火逐漸明亮，那個年輕人就會拖著他的舊音響，緩緩站到燈光下，熟練地打開電源，接著用他低沉而寂寞的嗓音，反覆演唱著同一首歌。雖然聽不懂他夾著方言的歌詞，但他略帶沙啞的嗓音所傳遞出的情感，卻把觀眾深深打動。

連續好多天，他就站在同一個位置，沒有任何多餘表情地演唱那首歌，直到人群散盡，才懶懶地回到他的旅館 。

人們開始議論起這個年輕人的身世。有人說，在臉書 上看過別人說起，他是一個失憶的歌手，在尋找他的家鄉。對於這個說法，我有幾分相信。

也有人會在他那頂像是無意掉落在地上的帽子裡留下一點錢，他並不拒絕，但他從來沒有主動索要過，當錢達到一定的金額時，他會隨手取出來，裝入兜中，隨手將帽子戴到頭上，對人群鞠上一躬，又繼續演唱。

大約在第七個黃昏時，他拖著他的音響，再沒有回到那所最簡陋的旅館，而是順著大道向北走去，走入了黑暗之中。這個神祕的人，來了又去，沒有留下任何痕跡，就像是從來也沒有來過一樣。

本來，他將會被我慢慢地遺忘，就像遺忘生活中一些無關緊要的事一樣，但一個月後，我再次看到了他，這一次，是在手機 的新聞上。

新聞影片中，他站在微雨裡用客語歌唱，還是唱著那一首歌。但在歌聲結束時，我看到幾行字。

大意是：這是我父親寫的一首歌，名字叫〈迷失的家園〉。許多年前，我離開家鄉，如今，我再也找不到回去的路。但我一直在尋找那個夢裡的家園，哪怕它已經不復存在。