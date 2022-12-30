紐約上空的青煙（下）

只穿著內褲的男子在十字路口旁若無人地彈吉他。（李源．圖片提供）

第二天是一個晴朗無雲的日子，我依然習慣性地戴著太陽眼鏡走出小旅館，隨即走入巨型建築群的陰影中。其實，在紐約的街道上沒有必要戴太陽眼鏡，紐約的鋼筋水泥和玻璃鋼建造的摩天大樓如亞馬遜森林的樹木一樣密集，在布滿陰影的地面，我只能看到一長條狹窄的可憐天空。我記得第一天當我吃力地把行李沿著地鐵的樓梯拎出不起眼的小小地鐵口時，頓時覺得那一棟棟巨型高層建築似乎隨著溫熱的空氣朝我迎面撲來，彷彿自己一下縮小得如森林中的一條地上爬行的小蟲。

我乘地鐵去世貿中心。紐約的地鐵有上百年的歷史，地下空間低矮昏暗，夏日悶熱難熬，火車設備陳舊。可當我在世貿中心轉運站下車出站時，短短十幾分鐘的路程，卻彷彿隨著火車穿越了一個世紀的時空，世貿地鐵站 超現代化和藝術性，白色鋼管構造成恐龍骨架似的橢圓形寬闊大廳，如一個神聖雄偉的大教堂，它坐落於美國911恐怖攻擊世貿雙塔舊址旁，外觀如同一個巨大的展翼和平鴿。

出了中心轉運站，在一棟棟豪華林立的高樓圍繞中，我無意看到一股好似來自鄉村田野的青煙在空中如絲帶飄逸。原在青煙來自和平鴿白翼建築下一烤披薩的鐵爐，裡面的木柴正熊熊燃燒，粗壯的光頭披薩師傅看上去很樂呵呵地往鐵爐中添加木柴，熊熊烈火使我驟然感到冰冷水泥建築的紐約蘊含著一種溫暖的人性。我無法想像，在中國上海或北京的繁華世貿大樓或著名的景點邊，可能出現一個賣燒餅的火爐，中國的城管人員一定認為是破壞市容市貌，一定會對賣燒餅的人罰款並驅逐。

時代廣場離我的旅館才十幾分鐘的路，我邊走邊問行人，來到一個空曠的三叉路口，四周摩天高樓上有大量的巨幅耀眼的霓虹光跳動的廣告和電視宣傳版。我看到兩個年輕的員警臀部別著手槍，便上前問道：

「請問時代廣場在哪裡？」

他倆楞了一會兒，笑著說：「你腳下站的就是時代廣場。」一聽他們的話，我一下楞住了，怎麼也無法相信這就是多次經典美國電影中和電視中看到的著名時代廣場！想像與真實發生了激烈的衝突。此刻，必須忘掉北京的天安門廣場，威尼斯的聖馬可廣場，甚至不要與我住的義大利小城的古老廣場相比。這麼一點小地方能夠稱得上是廣場嗎？我失望之極，坐在廣場紅色階梯上看著四周摩天大樓閃爍著各種變換的大型螢屏的巨幅廣告和變化的面孔，絢麗的色彩螢幕上不斷地跳動，美麗的花朵盛開又瞬間消失，一切都似乎在告訴人們，人生的短暫和變化莫測。想想，這個幾乎稱不上廣場的時代廣場雖然占地面積只有紐約市 區的0.1%，雖然它完全無法跟世界上那些美麗的廣場相比，卻是現代都市的形象代表，一個高效創造財富的地方。據報導稱，時代廣場創造的財富與美國一些中等城市的產值不相上下，在此地彙集了紐約市11%的經濟活動，10%的紐約市民在這裡工作。每天大概有三十六萬名遊客穿越時代廣場的十字路口，人人都會在這些巨幅廣告螢屏拍照，很多遊客會在此廣場消費。

不過，作為遊客的我仍感到很是茫然和迷失。紐約這個城市吸引我的東西似乎僅存在於電影和電視中，因為它有像伍迪．艾倫這樣的導演，講述紐約的空虛、憂鬱和愛情；有著名的明星奧黛麗．赫本在這裡演繹浪漫喜劇；有麥克．道格拉斯在《華爾街》中揭露人的貪婪和欲望；《計程車司機》則展示紐約上個世紀七○和八○年代的暴力和墮落。這些經典的故事使紐約的豪華高樓和窮街陋巷注滿了生活的活力和魅力。但如今我獨自坐在紐約時代廣場的紅色階梯上，非常無聊地面對林立摩天高樓於和閃爍的螢屏，這些對我無任何魅力可言。不像漫步於佛羅倫斯，處處是美和藝術。紐約的高樓也沒有巴黎艾菲爾鐵塔的魅力，缺乏巴塞隆納聖家堂聳入雲霄天國的震撼，更不會出現像阿布達比那美輪美奐的謝赫紮耶德白色大清真寺被最後一縷夕陽染成金色，悠遠渾厚的祈禱聲從一個圓頂尖塔蕩漾於另一個尖塔的情景，那樣令我激動和窒息。作為遊客的我到底應該欣賞紐約的什麼？

是的，我參觀了紐約兩間最著名的博物館 ，不過在參觀了很多歐洲的各大博物館後，也沒有覺得這兩個博物館有很特別之處。自由女神雕像那麼小，我都不想花時間去瞧它一眼；而網上大肆讚美的中央公園只是尺寸很大而已。

我坐在那裡茫然地看著時代廣場上來來往往的人群。一個西裝革履的日本男子怡然自得地手拿著一幅近乎裸體的紋身美女持劍背影畫像，那個美女調情似地冷眼跟著他在人群中穿行。 一個好像剛參加完茶道的矮胖日本男子，穿著日本和服和兩個戴著墨鏡、西裝革履保鏢似的高大男子站在階梯上。一個頭戴插有花朵和羽毛的大草帽，藍色長紗裙拖地，挎著一個吉他的女人近乎瘋狂地唱著歌。一路旁，一位穿著吊帶連衣裙、背著花包、肥胖得如同氣球吹鼓起來的紅頭髮年輕女人，坐在路邊的椅子上專注地打電話。一個只穿著三角內褲的裸體男子穿著白色繡花皮靴子、頭戴牛仔帽，在十字路口旁若無人地彈吉他。這些奇特、形形色色、隨意表現自我的人，吸引了我，在我的眼中，他們形成了紐約的一道獨特的風景線。我想了想才明白，原來紐約的美在於：它是一個豐富多采、包羅萬象的城市。